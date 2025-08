Komentarze (20)

Hmmm - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 50 i wystarczy, dziękujemy odpowiedz

Historyk - 9 godzin temu, *.mm.pl jak strzelil On lub ormian

ininmiales mokro w gaciach i bilesc brawo ...

Gdziesa kibice Nsame

nie macie pojecia nie komentujce odpowiedz

Lolo - 10 godzin temu, *.plus.pl Jakim cudem on jest w Legii? Taki kołek... odpowiedz

Pawciu - 11 godzin temu, *.mm.pl Z tego dwa dobre ⚽️ odpowiedz

W(L) - 15 godzin temu, *.play.pl On jeszcze odpali 😤😤😤 odpowiedz

oczywiście że odpali - 8 godzin temu, *.vodafone-ip.de @W(L): niestety ale dopiero kilka miesięcy przed końcem kontraktu aby naciągnąć klub na podwyżkę i przedłużenie umowy lub naciągnąć innego frajera i zgarnąć kasę za podpis



to wroniecki wychowanek z genem przegrywa i nienawiści do Legii



jego zatrudnienie to sabotaż, przypominam że za niewiele więcej był do wyjęcia Ameyaw, podobna pozycja i wiek ale duży lepszy charakter



ale jak o transferach decydują idioci lub przyżydził wylokowany 💩przygłup to nie ma się co dziwić odpowiedz

Witamina1916 - 20 godzin temu, *.101.16 Jedyne czego nie rozumiem u obecnego trenera Legii to co on widzi w tym chodynie ze ten mosiek jest wpuszczany na boisko. odpowiedz

Won - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl I każdy dramatyczny... odpowiedz

Afro - 13 godzin temu, *.plus.pl @Won: 👍👍👍 odpowiedz

Xxx - 20 godzin temu, *.play-internet.pl Prawa strona na skrzydle ofensywie to jakiś dramat. chodyna i Ormianin. Pytanie z cyklu jak oni się znaleźli w składzie legi.

50 mecz chodyny do zapomnienia. odpowiedz

Legionista z okolicy - 21 godzin temu, *.jmdi.pl Oby ostatni. Wszedł i osłabił zespół, nie tą półka dla Kacperka odpowiedz

Wołomin NR - 21 godzin temu, *.centertel.pl Wyślijcie go na urlop dziekański!!! odpowiedz

Dariusz - 21 godzin temu, *.play-internet.pl O 49 za dużo.. odpowiedz

Artur - 21 godzin temu, *.160.4 Przecież to się nie mieści w pale, cytując klasyka odpowiedz

Chodynia OUT - 21 godzin temu, *.105.185 O 50 za dużo. odpowiedz

Andre as - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Wyrobnik i tyle żadnej inwencji. odpowiedz

majusL@legionista.com - 21 godzin temu, *.174.42 O 51 za dużo. Won z Legii partaczu. Sabotażysto. Cieniasie. Won!! odpowiedz

Simon - 21 godzin temu, *.orange.pl Mam nadzieję że jego życie piłkarskie zacznie się po tej pięćdziesiątce. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 22 godziny temu, *.plus.pl Oby ostatni....chłop odstaje boi die fizycznej walki 70% czasu przychodzi obok meczu....dramat... odpowiedz

pawel - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Ostatni!!!

Ostatni!!!

Ostatni!!! odpowiedz

