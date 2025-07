Elitim: Gol dużo dla mnie znaczy

Czwartek, 17 lipca 2025 r. 22:30 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Dzisiejszy mecz był trudny, ale cieszy to, że udało nam się go wygrać. Jesteśmy zadowoleni z awansu i mam nadzieję, że utrzymamy dobrą formę - powiedział po zwycięstwie w rewanżu z FK Aktobe i awansie do 2. rundy eliminacji Ligi Europy pomocnik Legii Warszawa, Juergen Elitim.









- Ostatni tydzień był niezły w naszym wykonaniu. Udało nam się wejść dobrze w nowy sezon. Jesteśmy w niezłej formie i utrzymujemy dobre momenty. Zaczynamy wprowadzać w naszej grze coraz więcej nowych elementów. Cieszy również, że udało nam się dziś utrzymać czyste konto.



- Cierpieliśmy dziś mocno, to nie był łatwy mecz. FK Aktobe było dla nas trudnym przeciwnikiem. Na swoim stadionie, przy dopingu fanów, bardzo na nas naciskali. Wydaje mi się jednak, że dobrze sobie z tym radziliśmy, potrafiliśmy się dostosować do meczu, który wymagał od nas walki. Na koniec to my wygraliśmy i to jest najważniejsze.



- Dzisiejszy gol jest dla mnie bardzo ważny, dużo dla mnie znaczy. Ostatni raz trafiłem do siatki dawno temu, więc to fajne uczucie. Tym bardziej, że ta bramka zapewniła zwycięstwo.



- Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że Legia nie przegrała wyjazdowego meczu w eliminacjach do europejskich pucharów od sześciu lat. Cieszę się, że również teraz udało się dobrze rozpocząć kwalifikacje i mam nadzieję, że uda nam się kontynuować tę przygodę. Czujemy się komfortowo zarówno w meczach domowych, jak i wyjazdowych. Scenariusz dzisiejszego meczu był trudny, ale dzięki Bogu udało nam się wygrać.



- Ten tydzień nie był łatwy. Było ciężko i intensywnie. Klub zdecydował się przełożyć pierwszy mecz ligowy z Piastem Gliwice i myślę, że jest to dla nas sprawiedliwe. Musimy trochę odpocząć i mieć więcej czasu na przygotowanie do następnego meczu. Chcemy wykorzystać ten czas na dobrą regenerację i przygotowanie do spotkania z Banikiem Ostrawa.