Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie el. Ligi Konferencji

Piątek, 18 lipca 2025 r. 00:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 2. rundzie el. Ligi Europy Legia Warszawa zmierzy się z Banikiem Ostrawa. Jeśli wygra tę rywalizację, będzie kontynuować grę w Lidze Europy. Poznaliśmy listę jej potencjalnych rywali. Jeśli jednak legioniści przegrają z czeskim zespołem, będą dalej rywalizować w 3. rundzie el. Ligi Konferencji. Poniżej przedstawiamy listę jej potencjalnych rywali w tych rozgrywkach. Losowanie par LE i LK odbędzie się 21 lipca.



Przed losowaniem UEFA podzieli jeszcze drużyny na grupy. Kluby z tej samej federacji nie mogą trafić na siebie w losowaniu.









Potencjalni rywale Legii (drużyny nierozstawione):

Ballkani Suharekë (Kosowo) / Floriana FC (Malta) 8,000

Viking FK (Norwegia) / FC Koper (Słowenia) 7,937

Rosenborg BK (Norwegia) / Banga Gargždai (Litwa) 7,937

Araz Naxçıvan (Azerbejdżan) / AS Áris Saloniki (Grecja) 7,862

Ararat-Armenia Erywań (Armenia) / Universitatea Cluj (Rumunia) 7,500

przegrany: NK Celje (Słowenia) / AEK Larnaka (Cypr) 7,500

FK Austria Wiedeń (Austria) / Spaeri Tbilisi (Gruzja) 7,500

FC Vaduz (Liechtenstein) / Dungannon Swifts FC (Irlandia Północna) 7,500

przegrany: FC Midtjylland (Dania) / Hibernian FC (Szkocja) 7,110

Dundee United FC (Szkocja) / FC UNA Strassen (Luksemburg) 7,110

przegrany: RSC Anderlecht (Belgia) / BK Häcken (Szwecja) 7,000

Larne FC (Irlandia Północna) / FC Prishtina (Kosowo) 7,000

AIK Solna (Szwecja) / Paide Linnameeskond (Estonia) 7,000

HB Tórshavn (Wyspy Owcze) / Brøndby IF (Dania) 7,000

Silkeborg IF (Dania) / KA Klaskvik (Islandia) 6,796

FK Vardar Skopje (Macedonia Północna) / FC Lausanne-Sport (Szwajcaria) 6,725

Áris Limassol (Cypr) / Puskás Akadémia FC (Węgry) 6,500

FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) / Universitatea Craiova (Rumunia) 6,500

FK Sutjeska (Czarnogóra) / Beitar Jerozolima (Izrael) 6,325

St Patrick's Athletic FC (Irlandia) / JK Nõmme Kalju (Estonia) 5,500

Žalgiris Kowno (Litwa) / Valur Reykjavik (Islandia) 5,000

Polissia Żytomierz (Ukraina) / FC Santa Coloma (Andora) 4,880

przegrany: Lewski Sofia (Bułgaria) / SC Braga (Portugalia) 4,500

FC Koszyce (Słowacja) / Nieman Grodno (Białoruś) 4,250

Atlètic Club d'Escaldes (Andora) / Dinamo City Tirana (Albania) 3,500