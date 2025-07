Nsame trafiony przedmiotem w głowę! [VIDEO]

Piątek, 18 lipca 2025 r. 00:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Tuż po zakończeniu meczu Legii w Aktobe, gdy piłkarze podeszli pod narożnik boiska, gdzie dopingowała ich grupa kibiców z Warszawy, z sektorów gospodarzy w stronę legionistów poleciało kilka przedmiotów. Jeden z nich trafił Jean-Pierre'a Nsame w głowę!









Na naszym nagraniu widać moment, w którym napastnik Legii łapie się za głowę i upada na murawę. Wszystko wskazuje na to, że został uderzony metalową zapalniczką. Incydent natychmiast zgłoszono delegatowi spotkania przez przedstawicieli Legii.



Zawodnik szybko otrzymał pomoc ze strony sztabu medycznego, po czym – z lodem przyłożonym do głowy – udał się do szatni.