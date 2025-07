Austria lub Spaeri Tbilisi ewentualnym rywalem Legii w 3. rundzie el. Ligi Konferencji

Komentarze (6)

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Austria była o krok od mistrzostwa,przez większość sezonu plasowała się na 1 miejscu,a resztę czasu w trójce.Mocny zespół! Oby ich uniknąć i zagrać dalej w LE. odpowiedz

Miro - 1 godzinę temu, *.com.pl Ciekawe, dlaczego Legia ma takich trudnych rywali na swojej drodze do LE lub LKE? Czyżby UEFA chciała nas wyeliminować z rozgrywek? Wygląda to na jakąś spiskową teorię odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl W Lidze Europy trafiamy na łatwiejszych przeciwników niż w Lidze Konferencji. odpowiedz

Aryon - 2 godziny temu, *.play.pl Takie losowanie powinno bardziej zmotywować naszych piłkarzy do przejścia Banika, bo w przypadku przegranej z nimi trafiamy na trudniejszego rywala z Austrii odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Średnie to rozstawienie odpowiedz

Nazgu(L) - 1 godzinę temu, *.127.166 @(L): Nom, trzeba się wysilać... Powinniśmy mieć wolny los aż do finału. odpowiedz

