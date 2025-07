Reca trafi do Legii?

30-letni pomocnik był bardzo blisko transferu do Lecha Poznań, ale temat wysypał się na ostatniej prostej. Wbrew informacjom mediów, problemem nie były testy medyczne. Reca jest obecnie wolnym zawodnikiem - jego kontrakt ze Spezią wygasł wraz z końcem czerwca.

Niedawno dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow zapowiadał, że do drużyny dołączy jeszcze trzech nowych zawodników. Z informacji Piłki Nożnej wynika, że stołeczny zespół jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Arkadiusza Recy, a temat jest na bardzo zaawansowanym etapie i transfer powinien zostać zrealizowany jeszcze w tym tygodniu.

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

ZenekL3 - 26 minut temu, *.play.pl Ilość 30 latków musi się zgadzać. odpowiedz

Hiszpan - 31 minut temu, *.play-internet.pl Silny, w miarę szybki i wysoki bydlak. Pomoże przy stałych fragmentach w obu polach karnych.

Jak się nie posypie zdrowotnie to może pomóc. odpowiedz

Kurczaki ziemniaki - 32 minuty temu, *.hosted-by-worldstream.net Mamy Kuna, mamy Vinagra. Po co nam ten ogórek? odpowiedz

Balcer - 38 minut temu, *.orange.pl To ma być ten transfer niespodzianka?? odpowiedz

Karol - 38 minut temu, *.orange.pl Niech przyjdzie odpowiedz

Kobo(L)t - 48 minut temu, *.stansat.pl Tutaj to chyba juz tylko nazwisko zostało... Nieprzypadkowo pyry go odpaliły. odpowiedz

pio - 38 minut temu, *.play.pl @Kobo(L)t: wolały wypożyczyć odpady z innych klubów na rok niż dać kontraktu 2+1, dziady poskąpiły kasy odpowiedz

zioLeg - 49 minut temu, *.maxon.pl Na testach wyszły słabe wyniki na wysokich poziomach intensywności ... dziękujemy ... odpowiedz

Okęciak - 53 minuty temu, *.virtuaoperator.pl Niezły piłkarz, spore doświadczenie we Włoszech, jestem za, nie wiem czy jako podstawa ale do rotacji na pewno będzie odpowiedni. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 58 minut temu, *.play-internet.pl Dobry zawodnik do rotacji na lewą stronę, potrzebny odpowiedni kontrakt, myślę że Żewłak to wie i niech z Herą działają. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.38 za rok Karbownik będzie wolny. Reca powinien trafić do Legii kilka lat temu odpowiedz

Mateusz z Gór - 31 minut temu, *.orange.pl @singspiel: Karbownik raczej nie będzie chciał wrócić. Wśród tych kilku transferów, które jeszcze mają być do Legii przeprowadzone musi być jakiś Polak i wybór jest dość ograniczony. odpowiedz

cleo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ruben albo Kun out? odpowiedz

Wąż - 1 godzinę temu, *.play.pl Czyli są chętni na Vinagre? odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.99.29 w mojej ocenie - bardzo, bardzo przeciętny zawodnik. Tydzień przerwy, niech Jordanescu poogląda naszych 19-latków. odpowiedz

robson - 1 godzinę temu, *.play.pl szrot, szkoda kasy i pozorowac wzmocnienie odpowiedz

Flo - 1 godzinę temu, *.superonline.net Jakoś przesadnie napalony na ten transfer nie jestem. Fajnie że Polak. odpowiedz

Kasztan - 1 godzinę temu, *.play.pl Problem w Lechu nie były testy medyczne, bo piłkarz przeszedł je pozytywnie, ale Lech po prostu nie zdecydował się na transfer ze względu na zbyt duże ryzyko kontuzji w przyszłości. Jedno nie przeczy drugiemu. U nas pewnie góra za pół roku kontuzja 😂 odpowiedz

Sobo(L)ew - 42 minuty temu, *.play.pl @Kasztan: Przypomnij sobie takiego zawodnika który grał w Groclinie i się go pozbyto bo w badaniach wyszło że ma problemy z sercem. Jakimś dziwnym cudem u nas ich nie miał i strzelał gole aż miło i nagle ten klub co go skreślił wrócił po tego zawodnika z powrotem. odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.02.net Dobrze przebadać. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.