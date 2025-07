Transfery

Legia zainteresowana sprowadzeniem Solbakkena

Piątek, 18 lipca 2025 r. 14:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Legia Warszawa w letnim oknie transferowym dokonała już trzech transferów. Po odejściu z klubu Maximilliana Oyedele "Wojskowi" muszą rozglądać się za nowym zawodnikiem na pozycję defensywnego pomocnika. Według informacji dziennikarza sportowego Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl stołeczna drużyna jest zainteresowana sprowadzeniem 24-letniego Norwega - Markusa Solbakkena.









- Słyszałem, że w Legii bardzo mocno na pozycję nr. 6 jest rozważany Markus Solbakken ze Sparty Praga. To byłaby bardzo silna "szóstka", która zdecydowanie wzmocniłaby tę pozycję. W czeskich mediach ten temat pojawił się już kilka dni temu i z tego, co wiem, jest on otwarty - powiedział Włodarczyk w programie "Okno transferowe" na kanale Youtube Meczyki.pl.



Solbakken jest wychowankiem norweskiego HamKam. W swojej ojczyźnie występował jeszcze w takich klubach jak Stabæk Fotball oraz Viking FK, z którego w styczniu 2024 roku trafił do Sparty Praga za niecałe 2,5 miliona euro. Defensywny pomocnik zdobył z czeskim zespołem mistrzostwo i puchar kraju, ale nie udało mu się na stałej przebić do wyjściowego składu. Łącznie w rundzie wiosennej sezonu 2023/24 wystąpił w 18 spotkaniach, w tym trzech w fazie pucharowej Ligi Europy. Poprzedni sezon także rozpoczął jako zawodnik Sparty, gdzie jesienią rozegrał 21 spotkań, dostając szansę na grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów m.in. przeciwko Manchesterowi City czy Atletico Madryt. Rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Pisa FC, która zajęła 2. miejsce i awansowała na najwyższy szczebel rozgrywkowy we Włoszech. Na zapleczu włoskiej ekstraklasy Solbakken zagrał jednak zaledwie 7 meczów (340 minut). We wrześniu 2023 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Norwegii, lecz dotychczas rozegrał tylko jedno spotkanie. Portal transfermarkt wycenia 24-latka na 2,5 miliona euro.