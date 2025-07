Bilety na mecz z Arką

KUP BILET NA MECZ LEGIA - ARKA fot. Legia Warszawa Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

Luk - 42 minuty temu, *.centertel.pl 60zl żyleta jak było po 43?? Po złości? To chyba nie jest lekka podwyżka a w ciągu miesiąca inflacja aż tak nie wystrzeliła odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.as2116.net Wraca Żyleta? odpowiedz

Arczi ważne pytanie do decyzyjnych - 1 godzinę temu, *.hosted-by-worldstream.net Można kupywać bilety czy nie ? Co z protestem ? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl 60 zł?! Bylo 40, Herra mowil, ze nieznacznie musieli podniesc ceny. To dla niego jest nieznacznie? 60 zł na mecz z beniaminkiem? A na reszte trybun za 90? To po ile beda na mecze z czołówką? po 200 a na Żylete po 100? Lekka przeginka. odpowiedz

Zakrzyczana statystyka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jakieś pier...nie że nie gdzie są transfery czy już doszło do was że to bez sensu? Xd odpowiedz

Szkielet - 1 godzinę temu, *.gov.pl Tanie bilety mamy, widzę. Jakbyśmy byli normalnie mistrzami świata i okolic !!! A jak !!! A co !!! Łubudubu niech nam żyje zarząd naszego klubu. Niech żyje nam. I prezes stulecia też !!! odpowiedz

L - 36 minut temu, *.play.pl @Szkielet: no tanie w sumie. Lech ma drozsze, mial tez drozsze sezon temu. Tylko szkoda, ze Herra klamal, ze lekko podwyzsza ceny a podwyzszyl o 40%. Chyba, ze na 1 mecz takie dali a na jakies Termaliki czy Motory beda od 5 dych na Żylete. Tylko strach pomyslec po ile beda na mecze z Lechem czy Widzewem. Z drugiej strony, zawsze mozna kupic subksrybcje miesieczną i wyjdzie o wiele taniej a platnosc w zasadzie jak za kupowanie pojedynczych biletow, raz na miesiac. W sumie cofam. Jak ktos regularnie chodzi to kupi suba i ma bilety w miare tanie a jak ktos przychodzi raz na 5 meczow to niech placi. W sumie rok temu byly mega tanie bilety jak na czasy. 43 zł na Zylete bylo. To jest smieszna kwota jak na Warszawe, Legie i obecne czasy, gdzie za 43 zł ciezko cos zjesc na miescie. odpowiedz

