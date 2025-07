Rezerwy

Piłkarze rezerw w Pogoni Grodzisk Maz.

Piątek, 18 lipca 2025 r. 19:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba, Oliwier Olewiński i Mateusz Szczepaniak zostali wypożyczeni z Legii II Warszawa do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Z kolei Jakub Jędrasik przeszedł do grodziskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego.



Z kolei Bartosz Dembek został wypożyczony do Pogoni Siedlce na sezon 2025/26.