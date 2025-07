Pod Lupą LL! - Kacper Tobiasz

Sobota, 19 lipca 2025 r. 11:31 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

W rewanżowym meczu z FK Aktobe kluczową postacią na boisku był Kacper Tobiasz. Spotkanie miało dość szarpany charakter, przez co trudno było wyróżnić piłkarzy z pola, zwłaszcza ofensywnych. Tym bardziej na tle przeciętnego występu drużyny błyszczał bramkarz Legii, którego interwencje miały istotny wpływ na końcowy sukces i awans do kolejnej rundy.









Już na początku drugiej połowy Tobiasz zaprezentował znakomite czytanie gry. W momencie, gdy zawodnicy Aktobe ruszyli z groźnym kontratakiem i posłali prostopadłe podanie za linię obrony Legii, golkiper zachował zimną krew – w odpowiednim momencie opuścił pole bramkowe i skutecznie uprzedził nadbiegającego napastnika.



Najlepszą okazję goście stworzyli w 39. minucie, po dośrodkowaniu z lewej strony boiska. Piłka poleciała na dalszy słupek, gdzie Patryk Kun przegrał walkę o pozycję, a dogranie na piąty metr trafiło prosto na głowę Szuszenaczewa. Na szczęście dla Legii, napastnik Aktobe nieczysto trafił w piłkę i fatalnie spudłował. Warto jednak odnotować doskonałe ustawienie Tobiasza, który był gotowy na skuteczną interwencję.



W drugiej połowie golkiper Legii miał zdecydowanie więcej pracy – głównie z powodu prostych błędów w defensywie. W 73. minucie Radovan Pankov nieoczekiwanie minął się z piłką, co stworzyło groźną sytuację pod bramką gospodarzy. Futbolówka trafiła pod nogi Jeana, ale Serb zdołał wrócić z asekuracją. Ostatecznie akcję przerwał Tobiasz, który bez wahania rzucił się pod nogi skrzydłowego Aktobe, pewnie łapiąc piłkę.



Najtrudniejszą i zarazem najbardziej efektowną interwencję Tobiasz zostawił na sam koniec spotkania. W 94. minucie Omirtayew huknął z bliskiej odległości, ale bramkarz Legii popisał się znakomitym refleksem i uchronił zespół przed stratą gola.



W trzech oficjalnych meczach tego sezonu Tobiasz zachował już dwa czyste konta. Wygląda na to, że jasne ustalenie hierarchii między słupkami dobrze mu służy. Jeśli utrzyma obecną formę, może stać się jednym z filarów zespołu na cały sezon – nie tylko w wybranych spotkaniach. Przebieg poprzedniego sezonu jasno pokazał, że bez dobrze i regularnie grającego bramkarza nie ma co nawet marzyć o końcowym triumfie w rozgrywkach Ekstraklasy.