Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 19 lipca 2025 r. 18:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zespoły młodzieżowe Legii powoli wracają do treningów, a dwa najstarsze zespoły juniorskie zagrały już mecze sparingowe, z wymagającymi rywalami. Juniorzy starsi zremisowali w LTC 2-2 z Rakowem Częstochowa, a w meczu juniorów młodszych (rocznik 2009 i młodsi) z Lechem Poznań padł wynik 5-2.



Sparing U19 (2007/8 i mł.): Legia Warszawa 2-2(1-0) Raków Częstochowa

Gole:

1-0 11 min. Kacper Borowiec (as. Alex Cetnar)

2-0 48 min. Kacper Borowiec (rzut karny)

2-1 57 min. Antoni Wilk

2-2 73 min. Krystian Siedlaczek



Legia: Jan Bienduga (46' Denis Stoliarenko [09]) - Dawid Korzeniowski, Franciszek Pollok (46' Stanisław Kubiak), Antoni Wasiak-Libiszowski - Dawid Foks, Filip Przybyłko (Kpt)(46' Piotr Bartnicki [09]), Jan Kniat (46' Kajetan Brzeziński), Alex Cetnar (62' Jacob Levy) - gr. testowany, Kacper Borowiec (56' Szymon Piasta [09]), Fabian Mazur

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor



Sparing U17(2009 i mł.): Legia 5-2(1-0) Lech Poznań

Gole:

1-0 42 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (głową, as. Jan Rodak)

2-0 51 min. Dawid Mastalski (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-1 67 min. Marcel Mrowiński (rzut karny)

3-1 70 min. Filip Kwiecień b.a.

3-2 72 min. Damian Czaprański

4-2 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (karny na Janie Rodaku)

5-2 89 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Igor Owczarczyk)



Strzały (celne): Legia 17(6) - Lech 8(5)



Legia: Franciszek Golański [10](46' Stanisław Kwiatkowski [10]) - Igor Owczarczyk, Marcel Laszczyk [10] (62' Mikołaj Maćkowiak [10]), Jakub Juszczak (46' Jarosław Kuc [10]) - Vu Hoang Nguyen, Norbert Merchel (14' Jan Rodak Ż), Adam Łukasiewicz [10] Ż(62' Filip Kwiecień [10]) - Wiktor Zugaj (62' Aleks Rzepkowski [10]), gracz testowany (46' Dawid Mastalski), Edouard von Brandt-Etchemendigaray

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, trener bramkarzy: Arkadiusz Białostocki