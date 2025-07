Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Mati89 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czy Wy w życiu codziennym też tak podchodzicie do wszystkich spraw? Boicie się nawet najmniejszego wyzwania i tylko marudzicie że się wam nie udało i jakie to życie jest nie sprawiedliwe, a nawet nie sprobowaliscie. Legia może nie jest w najwyższej formie ale wygrywa. Może nie grają najpiękniejszej piłki ale wygrywają. To jest najważniejsze i z tego bądźmy zadowoleni. Jeśli faktycznie banik jest w słabszej formie to Legia to wykorzysta i awansuje dalej. 🔴⚪️🟢 odpowiedz

L - 20 minut temu, *.play.pl @Mati89: najzabawniejsze jest to, ze my od 2 lat gramy w pucharach i wygrywamy z potegami z top 5 lig nawet a dalej jest płacz, że przegramy z kazdym. Ostatni raz odpadlismy z eliminacji w 2019 i to z Rangersami. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zdaje się,że Banik jest w lekkim kryzysie na początku sezonu.W meczach towarzyskich prezegrał min.z Pogonią Szczecin 1:3 i Widzewem 0:2 a teraz ligowa porażka z bardzo przeciętnym Bohemiansem,który w zeszłym sezonie uplasował się na 8 miejscu w lidze czeskiej.Fajnie by było gdyby Legia poszła za ciosem i wykorzystała moment kryzysu Banika. odpowiedz

Seba - 3 godziny temu, *.play.pl Ta porażka nie oddaje do końca obrazu meczu .Chłopaki z Ostrawy dobrze chodzą.Latwo nie będzie . odpowiedz

L - 18 minut temu, *.play.pl @Seba: przegrali z jakimis ogórkami ale dobrze chodzą, lol. Jak my z kazdym z czolowki u siebie bylismy lepsi ale z kazdym przegralismy to nie czytalem, ze jestesmy swietni. Ci z Brondby tez dobrze chodzili, z Middtylland rowniez i nawet z Austrii Wieden dobrze chodzili. I wszyscy przegrali. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.