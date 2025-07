Wyniki sondy: Ekstraklasa? Wiara w Legię rośnie!

Wasze nastroje i oczekiwania zaczęły zmieniać się po pierwszej wygranej, a po zdobyciu Superpucharu Polski i wyeliminowaniu Aktobe odsetek typujących zdobycie mistrzostwa Polski wzrósł z 14% do 73%! Zmianę obrazuje poniższy wykres.

W miniony weekend rozpoczęły się rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Po dalekiej wyprawie do Kazachstanu Legia Warszawa przełożyła inauguracyjny mecz z Piastem Gliwice. Przed startem sezonu zapytaliśmy Was o to, Które miejsce zajmie Legia lidze. Od 6 do 18 lipca oddaliście 9 tysięcy głosów i zdecydowanie najwięcej zebrała opcja 5-9. miejsce , ale...

Efekt Protestu - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Efekt Protestu. Miodulski dociśnięty przez Decyzyjnych przeprowadził pierwsze transfery, dodatkowo mocno motywuje drużynę obesrany💩 widmem przedłużającego się protestu Kibiców i pustą kiesą. Miodulski na łopatkach, jest szansa że Legia w końcu wróci do gry o najwyższe trofea. odpowiedz

Lechita - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Lech to my, a nie wy! odpowiedz

Arek - 28 minut temu, *.tpnet.pl @Lechita: - łachita. ch...j tu jakiś łach kogo obchodzi? Strony kasztanie nie pomyliłeś? Wejdź na Cracovię. odpowiedz

Roman - 3 godziny temu, *.netfala.pl Idziemy na majstra i tyle! odpowiedz

Johny - 2 godziny temu, *.153.224 @Roman:



Nie idziemy!



Na majstra mógłby iść co najwyżej Lech ale nie pójdzie bo my idziemy na mistrza! odpowiedz

Stefan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Roman: chyba Pyrlandii odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Piękny jest nasz stadion.Optynizm jest,czas pokaże.Do walki o wyższe cele dołączyło parę klubów. odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.152.54 To nie wiara tylko głupota emocjonalnych dzieciaków... Fakt, że Legia wygrała z Aktobe (bardziej wybłagała ten wynik niż wygrała), fakt też że Lecha rozjechala... Ale Lech dziś prezentuję się słabo, to był jego pierwszy mecz... Uważam, że na jakiekolwiek opinie trzeba poczekać. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @13: Zdradzę Ci tajemnicę, że kibice po prostu kibicują. A Ty właśnie nazwałeś ich głupimi dzieciakami. odpowiedz

meter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @13: zalecasz poczekać z opiniami sam je publikując...spokojnie wygrqne dwa mecze z Aktobe(zero strqconych goli i niszowe okazje dla rywali na niego) definiując cudem..Gdzie tu logika? odpowiedz

PePe - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @13: mały powód do optymizmu jednak jest. Kończmy ten protest i wspierajmy drużynę. odpowiedz

janek - 5 godzin temu, *.net.pl Wykres fajnie pokazuje emocje kibiców. Są skrajne jak zwykle. Albo będzie bardzo źle, albo nagle kibic wpada w optymizm i typuje mistrzostwo. :)😃 odpowiedz

MS - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @janek: dokładnie :) dwa mecze wygrane i lecimy na mistrza .. dwie porażki i krzyk, że wszyscy zginiemy.

Gorąca jest głowa kibica ;) Tak się tylko zastanawiam czy ten strajk nie był trochę zbyt pochopny. Bo nie daje nam on dobrej pozycji w negocjacjach transferowych ... przecież to jasne odpowiedz

e(L)zone - 5 godzin temu, *.interkam.pl Nie no super optymizm,po dwóch wymęczonych zwycięstwach z pasterzami,i jednym z lokomotivem bez czołowych piłkarzy i na innym etapie przygotowań.Rewelacja.👍 odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.152.54 @e(L)zone: innymi słowami ale dokładnie to samo twierdzę.🤝 odpowiedz

Szantosz - 6 godzin temu, *.play.pl Kilka lat temu Wisła Płock po 7 kolejkach była liderem z kompletem punktów i spadła. Takie to życie. Realnie będziemy na pudle a nie na pierwszym miejscu odpowiedz

Johny - 5 godzin temu, *.153.224 @Szantosz:



A kto nas wyprzedzi? Lech grający w pucharach? Jeśli Raków nie odpadnie z pucharów to walka o mistrza będzie dużo bardziej wyrównana, niż w ubiegłym sezonie. Myślę że zadecydują dwie sprawy: Po pierwsze czy Tobiasz się ogarnie bo na razie ciągle gra w kratkę. Po drugie czy trener da radę zawodników odpowiednio motywowac by walczyli do końca. odpowiedz

Arek - 24 minuty temu, *.tpnet.pl @Johny: póki co, sam się ogarnij, bo akurat Tobiasz, to właśnie zaczął całkiem dobrze. odpowiedz

