2. kolejka Ekstraklasy. Porażka Rakowa

2. kolejka: Cracovia 2-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Arka Gdynia 1-1 Radomiak Radom Piast Gliwice 0-1 Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 4-1 Motor Lublin Lechia Gdańsk 3-4 Lech Poznań Raków Częstochowa 1-2 Wisła Płock godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+) godz. 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa (C+ Sport 3) Poniedziałek, 28.07. godz. 19:00 GKS Katowice - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5) Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Trwa druga kolejka Ekstraklasy. W piątek Cracovia pokonała na własnym stadionie Bruk-Bet i, podobnie jak Górnik Zabrze, ma na swoim koncie komplet punktów. Radomiak natomiast tylko zremisował w Gdyni. W sobotę Górnik wygrał z Piastem, a Pogoń wysoko pokonała Motor. Szalony mecz obejrzeli kibice w Gdańsku. Lechia do przerwy prowadziła 2-0 z Lechem, by ostatecznie przegrać 3-4. Dzień później porażki na własnym stadionie z Wisłą Płock doznał Raków.

robochłop - 49 minut temu, *.orange.pl Zanosi się na baardzo ciekawy sezon... odpowiedz

Franek - 1 godzinę temu, *.play.pl Spokojnie zobaczymy co nasi pokażą. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Ja to w tym roku widze tak:

O mistrza walczyc beda Legia, lokomotiv i widzew.

W top 5, lub jak kto woli w walce o podium, mieszac tez beda pogon i cracovia.

Pipszun nie ugra nic. No moze cos w PP.

Lechia i gornik beda sporymi niespodziankami.

Reszta to jedna wielka niewiadoma i w sumie nie interesujaca.

Poza faktem ze tu czy tam beda urywac punkty. odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Krzeszczu: z grubsza masz bardzo dobry ogląd sytuacji.Ja jeszcze mysle,że Piast moze być ciekawą drużyną,tylko nie mają porządnego napastnika i skrzydłowych. Ale ten ich trener Max Molder jest topem w tej lidze,oprócz Elsnera.Trzeci Sopić,potem Edi i Siemieniec. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @e(L)zone: Hejka Kolego, Max Molder jest totalnym szwedzkim anonimem. Wiec jak narazie jestem w stosunku do niego i Piasta lekko pasywny. Aczkolwiek zapewne bedzie prowadzil druzyne lepiej niz Vuko(co samo w sobie nie jest trudne), bo ma zupelnie inny warsztat. Nie opierajacy sie tylko i wylacznie na DNA i zapy****laniu.

Gornik dzieki Elsnerowi napewno sporo zamiesza. Co ciekawe zrobili kilka fajnych transferow. Ale na top 5 chyba nie starczy bo Legia, Lokomotiv, Widzew, Cracovia i outsider Pogon sa raczej za mocne.



Zobaczymy tez czy Siemieniec zdazy zgrac druzyne, sprzedali ogrom skladu ale tez uzupelnili ciekawie. Natomiast tak wielkie ruchy transferowe potrzebuja (i nie lubie tego mowic) troche czasu na zgranie.

To samo Widzew, ich transfery sa niemalze imponujace. O trenerze zapewne wiesz wiecej ode mnie 😉



Liga bedzie bardzo interesujaca w tym roku.

Pozdro. odpowiedz

Krzeszczu - 59 minut temu, *.bredband2.com @e(L)zone: Aha, i jeszczze jedno, jestem bardzo ciekawy co zaprezentuje nasz macedonski dunczyk.

W tym sezonie jestem pewny ze u nas beda blyszczec Stojanovic, Elitim, prawdopodobnie Ziolkowski, no i (az sam sie dziwie ze to powiem!) Biczchcian.

Bo widac ze Edzio do niego trafil i dal mu kilka ciekawych wskazowek. Jestem pewien ze Biczu sie totalnie rozwinie pod okiem i kierownictwem naszego Eduardo👍



Ps:trzeba wymyslec jakas ciekawa ksywke dla EI, taka fajna ale i z szacunkiem. Jak na razie nie mam pomyslu...🤔 odpowiedz

e(L)zone - 18 minut temu, *.interkam.pl @Krzeszczu:osobiście nie nastawiam się w tym sezonie na dobry wynik Legii (niestety!)jeżeli nie bedzie wzmocnień, teraz czy w zimowym okienku.Nie chce sie tym już ciśnieniować,i w zasadzie coraz mniej będę się tu udzielał,moze jakichś fajnych pilkarzy pokazywał,co mi wpadą w oko.Bardziej chcę się delektować ligą.Oczywiscie masz racje,że Molder nie ma póki co osiągnięć,ale ja widzę jaką prace wykonał z Piastem, jak ich odrestaurował,jaki sznyt nadał,jak pozmieniał pozycję np.Tomasiewiczowi czy Drapińakeimu, co spowoduje lepsze ich wykorzystanie i podniesienie umiejętności indywidualnych. Jak zmienił u nich rozumienie gry,i wykorzystanie geometrii boiska. Dla mnie top.Jak oni swobodnie czuli się z piłką i nią operowali,gra poukładana,na wysokim poziomie taktycznym,mimo ogórkowej kadry.Dużo opcji podań miał kazdy zawodnik.To samo Elsner zrobił z Piły pólprawego stopera ,i moze chlopak kiedyś się otrzeć o kadrę na tej pozycji,bo mysle,ze to idealna pozycja dla niego.Ale to tylko ogarnieci i inteligentni trenerzy umieją to dostrzec i przestawić piłkarza.Jakość ligi wzrasta z tymi trenerami. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Górnik też ma komplet punktów. odpowiedz

e(L)zone - 26.07.2025 / 14:42, *.interkam.pl Jestem bardzo ciekaw gry Piasta.Z tego co widziałem w sparingach to mogą być mocni,a na pewno podoba mi się ich pomysł na grę! Będą grali najładniejszą piłkę w lidze.Tak mi się wydaje. odpowiedz

tomiacab - 26.07.2025 / 09:17, *.centertel.pl Mam nadzieję, ze plotki o negocjacjachh Legii z craxą ws. Hasicia mają coś wspolnego z prawdą i że uda się go sprowadzić. odpowiedz

robochłop - 50 minut temu, *.orange.pl @tomiacab: Hasica to spokojnie można było w zeszłym sezonie wypatrzyć i się nim zainteresować...teraz to już chyba cena mocno poszła w górę... odpowiedz

Arek - 26.07.2025 / 00:06, *.tpnet.pl No nie mogę. Craxa liderem. No jak to wygląda? odpowiedz

wkz - 26.07.2025 / 08:31, *.icpnet.pl @Arek: kiedyś też byli liderem i to po znacznie więcej rozegranych kolejkach. Razem z Wisłą Płock. Jakież to były zachwyty. Tylko na koniec Wisła spadła a craxa broniła się przed spadkiem odpowiedz

Arek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl @wkz: no, pamiętam. A z Płocka to nawet mistrza już robili🤣 odpowiedz

Kamień - 9 godzin temu, *.play.pl @Arek:

jak z kogoś co roku. Wtedy wygrali 5 pierwszych meczów. odpowiedz

Jrzk - 25.07.2025 / 17:31, *.orange.pl Cracovia z Bruk Betem powinno być w Prime-time na C+ 🤣 odpowiedz

