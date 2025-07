2. kolejka Ekstraklasy

Piątek, 25 lipca 2025 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Pierwsza kolejka Ekstraklasy mocno zaskoczyła, bowiem bardzo wysokich porażek doznały drużyny typowane do walki o mistrzostwo Polski. Przed nami druga kolejka, w której do gry właczy się LEgia Warszawa. W piątek zmierzą się zespoły, które wysoko wygrały swoje mecze, czyli Cracovia i Bruk-Bet. Zagra także niespodziewany lider, Radomiak, który pojedzie do Gdyni. W sobotę czekają nas derby Górnego Śląska pomiędzy Piastem i Górnikiem. Z kolei w niedzielę zagrają 3 zespoły występujące w europejskich pucharach - Raków z Wisłą, Jagiellonia z Widzewem, a Legia z Koroną.









2. kolejka:



Piątek, 25.07.

godz. 18:00 Cracovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

godz. 20:30 Arka Gdynia - Radomiak Radom (C+ Sport 3 / C+ Sport)



Sobota, 26.07.

godz. 14:45 Piast Gliwice - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Motor Lublin (C+ Sport 3 / TVP Sport)

godz. 20:15 Lechia Gdańsk - Lech Poznań (C+ Sport 3)



Niedziela, 27.07.

godz. 14:45 Raków Częstochowa - Wisła Płock (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+)

godz. 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa (C+ Sport 3)



Poniedziałek, 28.07.

godz. 19:00 GKS Katowice - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)



