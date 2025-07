Wyniki 2. kolejki Ekstraklasy

W piątek Cracovia pokonała na własnym stadionie Bruk-Bet. Radomiak natomiast tylko zremisował w Gdyni. W sobotę Górnik wygrał z Piastem, a Pogoń wysoko pokonała Motor. Szalony mecz obejrzeli kibice w Gdańsku. Lechia do przerwy prowadziła 2-0 z Lechem, by ostatecznie przegrać 3-4. Dzień później porażki na własnym stadionie z Wisłą Płock doznał Raków. Legia dobrze zaczęła ligowe rozgrywki, wygrywając na wyjeździe z Koroną. Na zakończenie kolejki GKS podzielił się punktami z Zagłębiem.

Markus Merk - 28.07.2025 / 11:00, *.play-internet.pl Lidze minus potwierdzenie, że Frankowski podarował korupcjorzowi zwycięstwo, bo powinien podyktować karnego dla Lechii. Pyry zawsze twierdzą, że to nam pomagają sędziowie a sami są największymi beneficjentami. Powinni mieć 0 punktów a niestety mają 3. odpowiedz

Mamut - 28.07.2025 / 10:25, *.t-mobile.pl Cudze chwalicie, swego nie znacie, nasza ekstraklasa coraz ciekawsza odpowiedz

Ju(L)ius - 28.07.2025 / 09:16, *.t-mobile.pl To ciekawe ze loczek dal EI to, za co jakiś czas temu zwolnił Koste.... 🤔🤔🤔 odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 19:26, *.bredband2.com Bardzo ladny mecz w Bialymstoku. Natomiast smiem twierdzic ze jesli widzew bedzie sie upieral z wystawianiem tego nedznego pozoranta Gikiewicza to ugra w lidze tyle co my w zeszlym roku. Zachowujac adekwatne proporcje. Co za idjeta! Swoja glupota zawalil im 2 z 3ech bramek.

Zobaczymy czy ich trener wyciahnie wnioski.

A Jaga, powoli, pomalu, sie rozwija a nowe nabytki wchodza i pokazuja klase. odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 10:42, *.interkam.pl @Krzeszczu: w tym meczu dużo bardziej podobał mi się Widzew jeśli chodzi o organizację gry.Jaga psim swędem ugrała 3 pkt.Tak naprawdę 1 pkt to max co powinni z tego meczu wyciągnąć.Widzew jest topowym zespołem,z dobrą taktyką i europejskm graniem.Błędy indywidualne zaważyły na wyniku.Moim zdaniem będą walczyć o top 3 a może i o mistrza.Jeszcze nie zakończyli procesu wzmocnień,a zimą podejrzewam, że też doinwestują zespół.Ciekawie się na nich patrzy,a Akere to super grajek,szkoda że nie u nas.☹️ odpowiedz

Arek - 28.07.2025 / 14:15, *.tpnet.pl @Krzeszczu: a ja obstawiam, że ugrają nawet mniej. Gikiewicz jest jełopowaty w tej bramce i do tego płaczek. odpowiedz

Krzeszczu - 29.07.2025 / 07:58, *.bredband2.com @Arek: Pelna zgoda co do Gikiewicza. Pomijajac wszelkie animozje miedzy klubami i rywalizacje, dla dobra polskiej pilki/ligi i dla dobra Legii potrzebny jest mocny widzew. W sumie potrzebne jest kilka mocnych druzyn ale jakby nie patrzec na polskim rynku widzew to spora marka.

Zainwestowali mnostwo siana, zrobili to madrze, ale jesli beda sie upierali przy gikiewiczu to bedzie to siano w kibel.

Nadal smiem twierdzic, teraz, po dwoch kolejkach (kazdy moze byc kozakiem po 30 lol), ze w tym roku o mistrza beda walczyc Legia, Lokomotiv, Widzew i byc moze ((jako outsider) nie-dosrodCovia. Pogon, Rakow, Jaga poza podium. Gornik i Radomiak namieszaja.



@e(L)zone: poza tradycyjnymi momentami pelna agoda, widzew prowadzil mecz. I powinien wygrac. Natomiast trzeba przyznac ze Jaga ma ciekawych nowych zawodnikow i kiedy sie zgraja moze to byc bardzo fajna ekipa. Oba z espoly graly fajna kontynentalna pilke. No i Siemieniec, ktory u mnie ma ogromny szacun. Jak to jeden z komentatorow powiedzial, kiedy jaga w ostatnich minutach wyrownala na 2-2 Siemieniec sie nie cieszyl bo kombinowal jak strzelic na 3-2 i wygrac mecz. Dzieki glupocie gikiewicza udalo im sie to wykonac.

Legia pod wodza EI tez stara sie grac nowocczesny kontynentalny futbol. Bardzo mi sie to podoba.

W tym roku bedzie to bardzo ciekawa liga!

Oby tylko dozyc do samego konca😉😁

Pozdro Panowie. odpowiedz

robochłop - 27.07.2025 / 18:52, *.orange.pl Zanosi się na baardzo ciekawy sezon... odpowiedz

Franek - 27.07.2025 / 18:22, *.play.pl Spokojnie zobaczymy co nasi pokażą. odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 16:34, *.bredband2.com Ja to w tym roku widze tak:

O mistrza walczyc beda Legia, lokomotiv i widzew.

W top 5, lub jak kto woli w walce o podium, mieszac tez beda pogon i cracovia.

Pipszun nie ugra nic. No moze cos w PP.

Lechia i gornik beda sporymi niespodziankami.

Reszta to jedna wielka niewiadoma i w sumie nie interesujaca.

Poza faktem ze tu czy tam beda urywac punkty. odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 17:48, *.interkam.pl @Krzeszczu: z grubsza masz bardzo dobry ogląd sytuacji.Ja jeszcze mysle,że Piast moze być ciekawą drużyną,tylko nie mają porządnego napastnika i skrzydłowych. Ale ten ich trener Max Molder jest topem w tej lidze,oprócz Elsnera.Trzeci Sopić,potem Edi i Siemieniec. odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 18:37, *.bredband2.com @e(L)zone: Hejka Kolego, Max Molder jest totalnym szwedzkim anonimem. Wiec jak narazie jestem w stosunku do niego i Piasta lekko pasywny. Aczkolwiek zapewne bedzie prowadzil druzyne lepiej niz Vuko(co samo w sobie nie jest trudne), bo ma zupelnie inny warsztat. Nie opierajacy sie tylko i wylacznie na DNA i zapy****laniu.

Gornik dzieki Elsnerowi napewno sporo zamiesza. Co ciekawe zrobili kilka fajnych transferow. Ale na top 5 chyba nie starczy bo Legia, Lokomotiv, Widzew, Cracovia i outsider Pogon sa raczej za mocne.



Zobaczymy tez czy Siemieniec zdazy zgrac druzyne, sprzedali ogrom skladu ale tez uzupelnili ciekawie. Natomiast tak wielkie ruchy transferowe potrzebuja (i nie lubie tego mowic) troche czasu na zgranie.

To samo Widzew, ich transfery sa niemalze imponujace. O trenerze zapewne wiesz wiecej ode mnie 😉



Liga bedzie bardzo interesujaca w tym roku.

Pozdro. odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 18:42, *.bredband2.com @e(L)zone: Aha, i jeszczze jedno, jestem bardzo ciekawy co zaprezentuje nasz macedonski dunczyk.

W tym sezonie jestem pewny ze u nas beda blyszczec Stojanovic, Elitim, prawdopodobnie Ziolkowski, no i (az sam sie dziwie ze to powiem!) Biczchcian.

Bo widac ze Edzio do niego trafil i dal mu kilka ciekawych wskazowek. Jestem pewien ze Biczu sie totalnie rozwinie pod okiem i kierownictwem naszego Eduardo👍



Ps:trzeba wymyslec jakas ciekawa ksywke dla EI, taka fajna ale i z szacunkiem. Jak na razie nie mam pomyslu...🤔 odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 19:23, *.interkam.pl @Krzeszczu:osobiście nie nastawiam się w tym sezonie na dobry wynik Legii (niestety!)jeżeli nie bedzie wzmocnień, teraz czy w zimowym okienku.Nie chce sie tym już ciśnieniować,i w zasadzie coraz mniej będę się tu udzielał,moze jakichś fajnych pilkarzy pokazywał,co mi wpadą w oko.Bardziej chcę się delektować ligą.Oczywiscie masz racje,że Molder nie ma póki co osiągnięć,ale ja widzę jaką prace wykonał z Piastem, jak ich odrestaurował,jaki sznyt nadał,jak pozmieniał pozycję np.Tomasiewiczowi czy Drapińakeimu, co spowoduje lepsze ich wykorzystanie i podniesienie umiejętności indywidualnych. Jak zmienił u nich rozumienie gry,i wykorzystanie geometrii boiska. Dla mnie top.Jak oni swobodnie czuli się z piłką i nią operowali,gra poukładana,na wysokim poziomie taktycznym,mimo ogórkowej kadry.Dużo opcji podań miał kazdy zawodnik.To samo Elsner zrobił z Piły pólprawego stopera ,i moze chlopak kiedyś się otrzeć o kadrę na tej pozycji,bo mysle,ze to idealna pozycja dla niego.Ale to tylko ogarnieci i inteligentni trenerzy umieją to dostrzec i przestawić piłkarza.Jakość ligi wzrasta z tymi trenerami. odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 19:31, *.bredband2.com @e(L)zone: Kolego, bardzo madrze opisujesz Maxa, i w sumie mam idealnie takie samo zdanie na temat naszego Edu (moze byc taka ksywka?). Widac juz jak troszke poodmienial kilku naszych, min Biczachciana ktorego fanem ja nie bylem. Juz widac ze to inny zawodnik i oby tak dalej.

A po twojej ocenie piasta i Maxa, zaczne im sie troche lepiej przygladac.

Czyzby polskie kluby NARESZCIE poszly po rozum i zaczely kopiowac to co 10-15 lat temu zrobili siatkarze? Tzn kluby zaczely zatrudniac PORZADNYCH FACHOWCOW a nie wieczna karuzela tego sabego badziewia i betonu polskiej mysli szkoleniowej?

Dla dobra sportu tudziez poslkiej pilki mam nadzieje ze wlasnie cos takiego ogladamy.

Pozdro. odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 19:55, *.interkam.pl @Krzeszczu: madre spostrzenia Kolego,mogliby pójść śladami siatkarzy.Liga naprawdę mi się podoba jak nigdy.Emocje będą niesamowite do końca. Nawet taki Plock punktuje aż miło.Ciekawe jak nam będzie szło. Co do ksywki dla trener?hm.Nie mam jakoś pomysłu. Ty jesteś bardziej kreatywny.A Edu? Hm,tak średnio😁 Pozdro dla Ciebie. odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 20:18, *.bredband2.com @e(L)zone: O siatkarzach, trenerach i o tym jak PZPS zaczal myslec od wielu lat pisal Kolega @Wolfik.

Ja tez troche z wlasnego doswiadczenia podpowiadalem, bo kilka meczow przeciwko repeeentacji Polski rozegralem. M in pamietne eliminacje do MS we Wroclawiu. Polska miala o wiele lepsza druzyna, miesac wczesniej zajela chyba 5 czy 6 miejsce na ME, a my totalnie ostatnie, grali u siebie, a my ten mecz wygralismy. Bo mielismy fachowca przy sterach.

Siatkarze zaczeli w to inwestowac i zdobywac trofea, liga stala sie jedna z najmocnijszych na swiecie i wszystko dzieki swietnym fachowcom z zagranicy.

Wiec mam nadzieje ze nareszcie zaczynamy to widziec i w polskiej pilce klubowej.



Nad ksywka popracujemy 😉 odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 21:14, *.interkam.pl @Krzeszczu: dobry trener to podstawa,by odnosić jakiekolwiek sukcesy.Legia ma teraz przyzwoitego fachowca.Potrzeba trochę czasu i z dwóch, trzech okienek,żeby wejść na dużo wyższy poziom.Marwi mnie,że najlepsi piłkarze odejdą,a Edek być moze wróci do repry. odpowiedz

Wolfik - 27.07.2025 / 21:35, *.play.pl @Krzeszczu: @e(L)zone: Trudno wyrokować po dwóch kolejkach, kiedy wiele zespołów ciągle kompletuje składy. Ale skoro rozpoczęliście rozmowę pozwólcie, że dołożę swoje 🙂.

Moim zdaniem niewiele się zmieni w porównaniu do poprzedniego sezonu. Lech ma bardzo mocny skład, Jagiellonia - mimo dużych zmian jakościowo niewiele straciła mimo falstartu. Siemieniec to ogarnie. Raków, jak to Raków będzie walczył o najwyższe lokaty bo skład ma ogólnie mocny. Póki co Papszun szuka optymalnego ustawienia, ale grać - lub jak to woli - przepychać mecze będą. Widzew... nie, nie będzie walczy o puchary, jeszcze nie teraz, Pogoń - nie, tutaj juz zupełnie nie. Duża niewiadomą jest Cracovia, głownie za sprawą trenera, może to być taka Pogoń właśnie z ubiegłego sezonu, z tym że jej szanse wzrosną jeśli "wielka 4-ka" awansuje do faz grupowych.



Jeśli chodzi o dół tabeli - na razie kompletnie do ekstraklasy nie pasuje Arka. Sporo problemów będzie miał Lubin i to może być Mielec z poprzedniego sezonu. Trudny sezon czeka Katowice - jakoś bowiem tak jest, że drugi sezon po awansie gra się gorzej.



Takie mam odczucia po dwóch kolejkach. Czas pokaże ile one były warte 🙂. odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 22:47, *.interkam.pl @Wolfik: miło Kolego,że wrzuciłeś swoje przemyślenia,bardzo sensowne i zgadzam się w pełni z Tobą!🙂pozdrawiam!🤝 odpowiedz

Łowca talentów - 28.07.2025 / 06:38, *.com.pl @Krzeszczu:

Już niedługo zobaczycie ile krwi napsuje rzeczonej wielkiej czwórce... Radomiak. odpowiedz

Markus Merk - 28.07.2025 / 11:05, *.play-internet.pl @Krzeszczu: o mistrza to będzie walczyła Legia z Lechem o podium Raków, Widzew, Pogoń i być może Cracovia. Największą niespodzianką będzie Wisła P. Z kolei Jaga patrząc na poprzednie sezony największym rozczarowaniem, bo nie zakwalifikują się do pucharów. odpowiedz

Mateusz Sucker - 28.07.2025 / 15:39, *.orange.pl @Krzeszczu: Ja proponuję po prostu Edi. To proste i dla każdego zrozumiałe.

A mistrzem będzie Legia, reszta jest mało ważna! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 27.07.2025 / 11:43, *.cyfrowypolsat.pl Górnik też ma komplet punktów. odpowiedz

e(L)zone - 26.07.2025 / 14:42, *.interkam.pl Jestem bardzo ciekaw gry Piasta.Z tego co widziałem w sparingach to mogą być mocni,a na pewno podoba mi się ich pomysł na grę! Będą grali najładniejszą piłkę w lidze.Tak mi się wydaje. odpowiedz

tomiacab - 26.07.2025 / 09:17, *.centertel.pl Mam nadzieję, ze plotki o negocjacjachh Legii z craxą ws. Hasicia mają coś wspolnego z prawdą i że uda się go sprowadzić. odpowiedz

robochłop - 27.07.2025 / 18:51, *.orange.pl @tomiacab: Hasica to spokojnie można było w zeszłym sezonie wypatrzyć i się nim zainteresować...teraz to już chyba cena mocno poszła w górę... odpowiedz

Arek - 26.07.2025 / 00:06, *.tpnet.pl No nie mogę. Craxa liderem. No jak to wygląda? odpowiedz

wkz - 26.07.2025 / 08:31, *.icpnet.pl @Arek: kiedyś też byli liderem i to po znacznie więcej rozegranych kolejkach. Razem z Wisłą Płock. Jakież to były zachwyty. Tylko na koniec Wisła spadła a craxa broniła się przed spadkiem odpowiedz

Arek - 27.07.2025 / 00:28, *.tpnet.pl @wkz: no, pamiętam. A z Płocka to nawet mistrza już robili🤣 odpowiedz

Kamień - 27.07.2025 / 10:08, *.play.pl @Arek:

jak z kogoś co roku. Wtedy wygrali 5 pierwszych meczów. odpowiedz

Jrzk - 25.07.2025 / 17:31, *.orange.pl Cracovia z Bruk Betem powinno być w Prime-time na C+ 🤣 odpowiedz

