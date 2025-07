Piłka nożna kobiet

Poważne wzmocnienia Legionistek

Niedziela, 20 lipca 2025 r. 20:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zespół Legionistek Warszawa został wzmocniony przed nowym sezonem kilkoma zawodniczkami. Do Legii trafiła Zofia Kwiatkowska - jedna z najbardziej obiecujących ramkarek, która zdobywała medale młodzieżowych mistrzostw Polski (U-13, U-15 i U-16), a także występowała w reprezentacjach Polski do lat 15 i 17. Legię wzmocniła także Alicja Materek - ofensywna pomocnizaka, wychowanka Pragi Warszawa, która grała m.in. w Czarnych Sosnowiec, a ostatnio także w Valencii oraz Apollon Ladies FC na Cyprze.



Do Legii trafiła także utytułowana defensorka, Kinga Bużan, wychowanka i była kapitanka Sztormu Gdynia oraz była kapitanka AP Orlen Gdańsk. Przed rokiem została mistrzynią Polski z Pogonią Szczecin, w tym roku zdobyła z Pogonią brązowy medal i dotarła do finału Pucharu Polski. W 2023 roku zdobyła wicemistrzostwo Polski z Górnikiem Łęczna.



Kolejnym wzmocnieniem Legii jest Kornelia Grosicka - dynamiczna zawodniczka o mocnym uderzeniu. Pomimo młodego wieku, Kornelia może pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem zebranym nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech (Frauen-Bundesliga oraz 2. Frauen-Bundesliga) czy na Cyprze, gdzie zdobywała liczne trofea. Grosicka zdobyła Puchar Polski z Czarnymi Sosnowiec, a także mistrzostwo i Puchar Cypru z Apollon Ladies FC.



Sandra Urbańczyk to kolejna młoda, utalentowana bramkarka, która dołączyła do Legia Ladies. Debiutowała w ekstraklasie w wieku 15 lat w Górniku Łęczna, z którym zdobyła srebrny medal MP przed dwoma laty. W ostatnich dwóch sezonach zdobyła z Górnikiem srebrny i brązowy medal CLJ. Regularnie powoływana do młodzieżowych reprezentacji Polski U-17 i U-19 (Sandra to m.in. uczestniczka tegorocznych finałów Mistrzostw Europy U-19 rozegranych w Polsce).