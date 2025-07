Wypożyczeni: Asysta Adkonisa

Ekstraklasa Igor Strzałek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) - do 69. minuty w wygranym 4-0 meczu z Jagiellonią Białystok I liga Pogoń Grodzisk Mazowiecki Jakub Adkonis - 90 minut w wygranym 2-1 meczu ze Stalą Rzeszów. Zaliczył asystę przy bramce na 2-0 Stanisław Gieroba - od 90. minuty w wygranym 2-1 meczu ze Stalą Rzeszów Oliwier Olewiński - od 75. minuty w wygranym 2-1 meczu ze Stalą Rzeszów Mateusz Szczepaniak - od 75. minuty w wygranym 2-1 meczu ze Stalą Rzeszów Pogoń Siedlce Bartosz Dembek - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Polonią Warszawa Jakub Zbróg - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Polonią Warszawa Hiszpania - LaLiga 2 Sergio Barcia (UD Las Palmas) - rozgrywki II ligi hiszpańskiej rozpoczną się 15-17 sierpnia.

Do gry wrócili zawodnicy Ekstraklasy oraz I ligi. Na murawę wybiegli wypożyczeni z Legii piłkarze. Igor Strzałek wyszedł w podstawowym składzie w wygranym 4-0 spotkaniu z Jagiellonią Białystok. W barwach Pogoni Grodzisk Mazowiecki zaprezentowała się czwórka legionistów, a Jakub Adkonis uświetnił swój występ asystą. Na debiut w Pogoni Siedlce czekają Bartosz Dembek oraz Jakub Zbróg.

Szkielet - 4 godziny temu, *.gov.pl I Strzałek będzie misiem Polski:-) odpowiedz

