Młodzież: zmiany kadrowe - lato 2025 r.

Poniedziałek, 15 września 2025 r. 19:48 Raffi, źródło: Legionisci.com

W sierpniu i wrześniu wznawiane są rozgrywki ligowe w kategoriach młodzieżowych. W przerwie letniej w niektórych zespołach Akademii Legii doszło do zmian kadrowych. W rozwinięciu - lista zmian w składach drużyn, dokonanych w obecnym okresie transferowym (trwającym do 30.09), z uwzględnieniem Legii II i LSS. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana o zmiany "dopięte" w późniejszym terminie.

Dla większej przejrzystości zmiany ułożono rocznikami z których są dani zawodnicy, a nie drużynami, w których trenują; należy jednak pamiętać, że niekiedy różnica ta wynosi nawet do 2 lat. Niekiedy również faktyczna zmiana dokonuje się do kilku miesięcy wcześniej niż formalny transfer tj. przerejestrowanie zawodnika do innego klubu. Na liście uwzględniono transfery dokonane formalnie tj. z przerejestrowaniem zawodnika. W niektórych przypadkach mogło być tak, że dany gracz od dłuższego czasu trenował już z nowym zespołem, ale do potwierdzenia do gry doszło dopiero po zakończeniu rozgrywek ligowych. Z kolei w przypadku graczy zarejestrowanych w LSS, bywa że niektórzy z niezgłoszonych na nowy sezon do ligi MZPN graczy dalej pozostają w strukturach LSS, a potem są zgłaszani do ligi ponownie (zatem niektórzy z niezgłoszonych do ligi MZPN graczy mogą dalej pozostawać w strukturach LSS jak również być zgłoszonymi "do klubu" - a zatem nawet grać w meczach; w szczególności dotyczy to zawodników z kategorii orlików i żaków [2016 i młodszych]).









Legia II:

- Odchodzą (w tym gracze trenujący z I zespołem, którzy występowali wyłącznie lub głównie w rezerwach):

Jakub Zieliński (VFL Wolfsburg)

Wiktor Puciłowski (UNC Charlotte - NCAA)

Szymon Grączewski (Chełmianka Chełm)

Michał Kucharczyk (Świt Nowy Dwór Maz.)

Jakub Jendryka (Unia Skierniewice)

Maciej Bochniak

Kacper Wnorowski

Julien Tadrowski (MKS Piaseczno + przejście do kadry trenerskiej Legii U19)

Jakub Kisiel (Elana Toruń)

Hubert Dorczyk (Lipno Stęszew)

Jakub Jędrasik (Pogoń Grodzisk Maz.)

Jakub Adkonis (wyp. Pogoń Grodzisk Maz.)

Oliwier Olewiński (wyp. Pogoń Grodzisk Maz.)

Stanisław Gieroba (wyp. Pogoń Grodzisk Maz.)

Jakub Zbróg (wyp. Pogoń Siedlce)

Mateusz Szczepaniak (wyp. Pogoń Grodzisk Maz.)

Bartosz Dembek (wyp. Pogoń Siedlce)

Jordan Majchrzak (VfB Stuttgart, odejście po krótkim powrocie z wypożyczenia)

Paweł Szajewski (do kadry trenerskiej Akademii)

- Przychodzą:

Konrad Kassyanowicz (B, powrót z GKS Bełchatów)

Łukasz Góra (ŚO, Znicz Pruszków)

Filip Jania (LO, Hutnik Kraków)

Dawid Kiedrowicz (PP/LP, powrót z KS Wieczysta Kraków)

+ zawodnicy awansowani z drużyn juniorskich (Szymon Piasta, Jan Bienduga, Daniel Foks i inni)

Dodatkowo na niektóre mecze III ligi powoływani są gracze trenujący z CLJ U19. Z kolei młodzi gracze z szerokiej kadry rezerw występować mogą niekiedy w zespole CLJ.





Rocznik 2006:

- Odchodzą:

Tomasz Rojkowski (MKS Piaseczno, od 09/2025)

- Przychodzą:

(brak)





Rocznik 2007/8 [U19]:

- Odchodzą:

Igor Busz (Widzew II Łódź)

Marcel Kiełbasiński (ŁKS II Łódź [II liga])

Mikołaj Kotarba (ŁKS II Łódź [II liga])

Michał Bobier (SC Braga?)

Juliusz Rafalski (Stal Rzeszów)

Antoni Sobolewski (Pogoń II Grodzisk Mazowiecki)

Jacob Levy (Lechia Gdańsk)

Paweł Ambrożko





- Przychodzą:

Antoni Wasiak-Libiszowski (powrót z wypożyczenia do Polonii Warszawa)





- gracze LSS zgłoszeni po raz pierwszy do rozgrywek ligowych drużyn reprezentacji LSS U18:

Yehor Stećkow (O/P, Łucznik Żywiec)

Hryhorii Sydorenko (PO, 2022-5 TS Gwardia Warszawa)





- gracze z drużyny LSS grający w poprzedniej rundzie w lidze, których nie zgłoszono do obecnych rozgrywek lub zostali zgłoszeni do innych klubów:

Adam Kulicki (Talent Warszawa)

Kacper Jasiński (niezgłoszony na nowy sezon)

Franciszek Żak (niezgłoszony na nowy sezon)





Rocznik 2009:

- Odchodzą:

Oliwier Pławiński (powrót z wypożyczenia, do Wisły Kraków)

Jan Pietrzak (Zagłębie Lubin)

Kazimierz Szydło (Korona SA Kielce)

Ksawery Kopeć (Hutnik Warszawa [IV liga])

Piotr Bartnicki (Znicz Pruszków, od 09/2025)





- Przychodzą:

Nikodem Gimiński (B, AKS SMS Łódź, wcześniej 2023/4 FASE Szczecin i CWZS Bydgoszcz)

Daniił Pylypczuk (N, Metalist 1925 Charków, w 2023-4 Korona Kielce SA)





- Gracze z rocznika 2009 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U18) po raz pierwszy:

Yehor Stetskov (LO, Łucznik Żywiec, do zespołu U18)

- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

Eduard Joshua Di Donatantonio (niezgłoszony na nowy sezon)

Aleksander Hahn (niezgłoszony na nowy sezon)

Tomasz Kwiatkowski (niezgłoszony na nowy sezon)

Dmytro Samoilenko (niezgłoszony na nowy sezon)

Yaroslav Kaliuzhnyi (Talent Warszawa)

Michał Wawryniuk (Mazur Karczew)





Rocznik 2010:

- Odchodzą:

Tymon Płoszka (Marcovia Marki)

Antoni Błoński (wyp. Torpedo Mokotów od 09/25)





- Przychodzą:

Adam Łukasiewicz (OP, Arka Gdynia, do U17)

Alex Malchrowicz (B, Warta Poznań, wcześniej Korona Zakrzewo, do U17)





- Gracze z rocznika 2010 LSS zgłoszeni (do drużyny reprezentacji LSS U17) po raz pierwszy:

(brak)





- gracze LSS z rocznika 2010 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub (przy braku adnotacji o nowym klubie) nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:





Rocznik 2011:

- Odchodzą:

Bartosz Gawryś (UKS Torpedo Mokotów)

Tomasz Stefański (UKS Varsovia)

Oskar Majchrzak (wyp. AP Green Piaseczno)

- Przychodzą:

Gabriel Magdziak (B, Wisła Płock)

Michał Kucała (N, Hutnik Kraków)

Kajetan Zaliwski (P, Escola Varsovia)

Mikołaj Ćwikilewicz (P/N, Escola Varsovia)

- Gracze z rocznika 2011 (i młodsi) LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U15) po raz pierwszy:

Przemysław Gawryluk (PP, LSS, zgłoszenie do rozgrywek - trenował już wcześniej)

- gracze z drużyn LSS U14 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na jesień:

Michał Chojecki (Talent Warszawa)

Gustaw Zbrzezny

Rocznik 2012:

- Odchodzą lub niezgłoszeni:

Aleksander Barski (Escola Varsovia)

Jan Włodarski (AP EsKadra Warszawa)

Dawid Ruciński (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki)

Stanisław Składnik (powrót do UKS Varsovia)

Alexander Anglik (SEMP Ursynów, odszedł już w trakcie rundy wiosennej)

Albert Karbowski (niezgłoszony na nowy sezon)





- Przychodzą:

Julian Onyszko (B, BKS Lublin, ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu do Górnika Łęczna)

Karol Grzyb (DP, TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski)

Bartłomiej Cząstka (N, SMS Resovia Rzeszów, 2019/20 GAP Zorza Zarzecze)

Adam Smoła (OP, AserekTeam Gorlice)

Klaudiusz Półtorak (OP, Narew Ostrołęka, wcześniej Korona Ostrołęka)

Aleksander Kocot (LO, UKS AP 21 Chrzanów, w 2023 Raków Częstochowa)

Jakub Kruk (ŚO, Radomiak Radom)

Nikodem Staroń (PP/N, Zagłębie Sosnowiec)

Alan Szul (Beniaminek Krosno)

Aleksander Rybka (LP, Mławianka Mława)

Antoni Strąk (O, Wisła Kraków)

Karol Szczepek (ŚP, Zagłębie Sosnowiec)

Szymon Traczykowski (PP, Pogoń Szczecin, do U15)





- Gracze z rocznika 2012 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U14) po raz pierwszy:

Michał Walczuk (B, LSS)

Ksawery Płachecki (P/N, LSS)

Aleksander Pyzel (O, BVB WBS Warszawa)





- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:

Michał Wojcianiec (Delta Warszawa)

Antoni Sałamacha (Delta Warszawa)

Kamil Kaczkowski (Escola Varsovia)

Andrei Mikheikin (Delta Warszawa)





Rocznik 2013:

- Odchodzą:

Ignacy Wojciechowski (niezarejestrowany na nowy sezon)





- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Antoni Kulpiński (B, Naprzód Brwinów, do 12/2020 Pogoń Grodzisk Maz.)

Olek Cwyl (PP, Naprzód Brwinów, 2019-24 Olimp Brwinów)

Filip Brzeszczak (P, UKS Varsovia, wcześniej Juventus Warszawa i Be A Star FA Wilczki)





- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:

(brak)





- Gracze z rocznika 2013 LSS zgłoszeni (do drużyn LSS U11 występujących w lidze) po raz pierwszy:

Leon Babayan (RKS Okęcie, do 2023 UKS Okęcie 2014)

Krystian Olszewski (TS Gwardia Warszawa)

Antoni Cieszyński (dołączył w trakcie rundy wiosennej)





Rocznik 2014:

- Odchodzą:

Maciej Wierzbicki (UKS Varsovia)

Kacper Saczewski (UKS Varsovia)

Kacper Rainka (UKS Varsovia)

Jakub Sałamacha (UKS Varsovia)

Franek Niezgoda (UKS Varsovia)

Sebastian Borowski (Escola Varsovia)

Ali Seitibrahimov

Karol Myszkowski (Escola Varsovia, wcześniej wiosną wyp. AP 11 Legionowo)

Yakub Voronau (Marcovia Marki - rejestracja; z Legii odszedł już w rundzie jesiennej 2023 r.)





- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Igor Czaja (ŚO, KS Łomianki)

Stefan Wang (ŚP, powrót z Wisły Kraków)

Filip Kubieniec (P/N, Delta Warszawa)

Milan Purgal (PP, LSS)

Stanisław Czajka (B, Delta Warszawa, do 2023 AP EsKadra Rembertów)

Wiktor Ugniewski (O/P, Świt Nowy Dwór Maz.)

Diego Koral (UKS Varsovia, wcześniej Orlik Mokotów)





- Odchodzą z LSS (gracze zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów) + gracze którzy nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na wiosnę:

Ivan Obal (UKS Varsovia)





- Gracze LSS z rocznika 2014 zgłoszeni do rozgrywek po raz pierwszy:

Maximilian Juwa (LP, UKS Offensywa Książenice)

Maksymilian Konieczny (LSS od 2022)

Maciej Kowalski (LSS od 2024)

Dawid Kopałka (LSS)

Aleksander Skorupka (LSS)

Leon Tomczyk (LSS)

Adam Urbański (zarejestrowany; Delta Warszawa do 06/23)

Tadeusz Wołyniec (LSS)

Adam Zieniewicz (LSS)





Rocznik 2015:

- Odchodzą:

Franciszek Reluga (UKS Varsovia)





- Przychodzą:

Ksawery Lewandowski (ŚO, UKS Varsovia)

Dawid Kłak (FC Lesznowola)

Andrzej Regulski-Lokanga (P/O, Delta Warszawa)

Michał Sadoch (Delta Warszawa)

Jan Woźniak (Błonianka Błonie)

Marcel Uściniak (P/N, AP EsKadra Rembertów)

Tymon Obierak (P, Znicz Pruszków)





- Gracze LSS z rocznika 2015 zgłoszeni do rozgrywek po raz pierwszy (choć wielu z nich już wcześniej reprezentowało LSS):

Bruno Majewski (AP Wilki Warszawa)

Wiktor Czucha

Tomasz Kryński-Roma

Max Krzyżanowski

Dawid Lis

Jakub Madej

Mateusz Madej

Gabriel Niewiadomski

Rafał Nowakowski

Antoni Passent-Kuczok

Tomasz Reszko (do 2021 UKS Varsovia)

Franciszek Sikorski

Eryk Sosnowski





Rocznik 2016:

- Odchodzą:

Leonard Silski (UKS Varsovia)

Oliwier Polański (UKS Varsovia)

Stanisław Chludziński (UKS Varsovia)

Makary Stępiński (niezgłoszony)

Julian Kunecki (niezgłoszony)

Michał Zając (niezgłoszony)

Henry Malendowicz (zgłoszony do Legia Soccer Schools)

Jakub Wysocki (zgłoszony do Legia Soccer Schools)





- Przychodzą:

Maksymilian Duleba (UKS Varsovia)

Antoni Kolanowski (Delta Warszawa)

Leon Rymszo (SEMP Ursynów)

Jerzy Omelczuk (UKS Varsovia)





- Przychodzą do drużyny LSS lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:



Jan Adamiak

Oliwier Cendrowski

Antoni Charzyński

Oliwier Chytroń

Miłosz Domasik

Maciej Gaworski

Hugo Grądzki

Dawid Marzec

Rafał Matusiak

Maciej Moczarski

Antoni Oleszczuk

Kacper Sibilski

Aleksander Skrzypczak

Bruno Sosiński

Szymon Stano

Leon Włosek









Rocznik 2017:

- Odchodzą:

Mateusz Łukowski

Antoni Dombrowski





- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Antoni Kuczmański (2022-2025 FC Lesznowola)

Kuba Ratyński (Huragan Wołomin)

Matvii Charyba (UKS Varsovia, wcześniej Talent Warszawa)

Beniamin Biernacki (UKS Varsovia)

Mateusz Wierzejski (Dąb Wieliszew)





- Przychodzą do drużyny LSS lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Antoni Bednarz

Aleksander Chmielewski

Tymon Droździok

Ignacy Głebikowski

Konstanty Hołdyński

Wiktor Kosieradzki

Jan Kostrzewski

Nikodem Lipiński

Andrzej Lubiak

Leon Niklas

Filip Rogalski

Stanisław Seroczyński





Rocznik 2018:

- Odchodzą:

(brak)





- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:



Jakub Klimejko (Escola Varsovia)

Antoni Gawrych

Eryk Górski

Jan Korczak [2019]

Olivier Krakowiak

Marcel Nagański

Krzysztof Nowicki

Michał Nowicki





- Przychodzą do drużyny LSS lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Leonard Adamek

Piotr Buraczyński

Vincent Działoszyński

Bartłomiej Górak

Kacper Iwanow

Ignacy Jagodziński

Karol Karbowniczek

Maciej Kuncewicz

Miłosz Kuncewicz

Kazimierz Taperek

Szymon Tokarski

Miłosz Wierzbicki







