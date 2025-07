Hapal: Chcemy osiągnąć korzystny wynik

Środa, 23 lipca 2025 r. 17:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

— Wraca do mnie wiele wspomnień. Praca w Polsce to był dla mnie bardzo intensywny okres – nie tylko pod względem sportowym, ale też ludzkim. Przypominam sobie ludzi, którzy wtedy tam byli, atmosferę w klubie i całą wykonaną pracę. To był piękny czas i cieszę się, że będę mógł wrócić na polską ziemię, tym razem jako przeciwnik - mówi Pavel Hapal, trener Banika Ostrawa.









— Jeśli chodzi o sam mecz, wiemy, że czeka nas trudne spotkanie. Legia ma jakościowy zespół z ustabilizowanym systemem gry, co pokazała już w pierwszych meczach o stawkę. Nie spodziewam się większych zmian w ich stylu gry. W ostatnich spotkaniach byli bardzo kompaktowi, silni w defensywie i tracili bardzo mało bramek. To dla nas jasny sygnał, że będziemy musieli cierpliwie i skutecznie wypracowywać swoje sytuacje. Wierzę jednak, że jesteśmy w stanie wykorzystać ich błędy.



— Wiemy, że Legia ma doświadczonych zawodników, niektórych z nich przeanalizowaliśmy szczegółowo, i mamy przygotowany plan. Naszym celem jest pokazanie ducha zespołu, dobrej organizacji gry i koncentracji. Jeśli to się uda, możemy osiągnąć korzystny wynik.



— Oczywiście spodziewamy się znakomitej atmosfery. Wiemy też, że kibice Legii potrafią stworzyć bardzo głośne i żywiołowe środowisko. Ale to nie jest dla nas żadną przeszkodą – wręcz przeciwnie, taka oprawa może nas tylko dodatkowo zmotywować.