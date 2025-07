Bezpośrednią transmisję z meczu Banik Ostrawa - Legia Warszawa będziecie mogli obejrzeć w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek meczu o godz 19:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Aigel - 24.07.2025 / 23:25, *.ono.com Czy Tobiasz czasami wyciaga ręce gdy broni? Moj syn 7. Lat przy drugim golu pyta tato dlaczego bramkarz nie wyciaga rąk jak broni? Ciezko powiedziec mówię, moze mysli ze nie ma sensu bo i tak wpadnie. odpowiedz

Maro - 24.07.2025 / 21:43, *.play.pl Legii gratulujemy Ch...uidyny. odpowiedz

Ronaldo - 24.07.2025 / 21:34, *.myvzw.com @znawcy futbolu

Nikt tu nie neguje że zespół jest w czasie “przebudowy” jak to ująłeś. Wytłumacz mi tylko na czym polega ta przebudowa. Ilu nowych produktywnych zawodników zobaczyłeś w tym meczu? Elitim popełnił kardynalny błąd. Ale to definitywnie nie najsłabsze ogniwo tej układanki.

Ogólnie mecz taki jakich wiele oglądaliśmy w zeszłym roku. Zaskoczenia być nie może bo aktorzy ci sami. Mam nadzieję że czas działa na naszą korzyść. August na 100% nie jest gwarantem spokoju. Napastnika przemilczę poczekam na Duńczyka. Nsame dzisiaj był przeszczęśliwy a ja razem z nim to najważniejsze na ten moment. Mecz bardzo przeciętny żeby nie powiedzieć słaby. odpowiedz

Henio - 24.07.2025 / 21:33, *.optonline.net Legia nie ma zadnej szansy na tytul Ekstraklasy. 💩 odpowiedz

Znawcy futbolu z ligi amatorów - 24.07.2025 / 21:12, *.play.pl Czytać się nie da tych wypocin wszytko źle

Wejdź na boisko pokaż co potrafisz na chwilę obecną Legia gra dobrą piłkę w czasie zmiany trenera i chaosu w klubie

Błąd elitima ? Czy może chodynki co na ścianę go wrzuca i chłop nic zrobić nie może

A może niech Legia w tej chwili zagra 5 meczy bez elitima to szybko będzie Jurek wróć

Weźcie oczy otwórzcie po 12 godzinach pracy bo chyba z innego miasta większość was jest

Albo szachy na Polonii trenuje

Tylko Legia ! odpowiedz

wojti - 24.07.2025 / 20:54, *.inetia.pl ech....typowalem 3-1 lipa odpowiedz

Syn Trenera - 24.07.2025 / 20:52, *.plus.pl Czyścić buty Nsame chamy.....co go rok wyzywali... odpowiedz

kowaL - 24.07.2025 / 20:51, *.myaisfibre.com z chodyną daleko nie zajdziemy. na plus brak krótkich gaci odpowiedz

Ronaldo - 24.07.2025 / 20:42, *.myvzw.com Dzisiejszy mecz pokazuje że ten zespół wyżej h nie podskoczy. Taka jest niestety prawda. To co zrobił Elitim nie wymaga chyba komentarza. Cały ten zespół nie ma jaj ani jakości. Za dużo szrotu nabrali i żaden trener nie pomoże. Nie mamy ani jednego piłkarzyka co można by nazwać gwiazdą. Bańki od banika a niedługo od Niecieczy itp itd …

Rywal był gorszy od połowy ekstaklapy…Biegali dużo i tyle. Ten Vinagre to niezły clown. odpowiedz

Michał - 24.07.2025 / 20:40, *.plus.pl Gramy takie gówno że nic tylko wyłączyć i iść się napić z nerwów. Brak jakichkolwiek słów. Ot doczekaliśmy się naszej ukochanej Legii! odpowiedz

Wolfik - 24.07.2025 / 20:40, *.play.pl Niestety bez leków uspokajających nie jestem w stanie oglądać tego meczu....😢 odpowiedz

Tom - 24.07.2025 / 20:36, *.plus.pl Jednak Augustyniak to mistrz... Znowu pomógł przy drugim golu! Analfabeta odpowiedz

Tomek - 25.07.2025 / 14:55, *.play.pl @Tom: Chyba Elitim przy drugim odpowiedz

bum - 24.07.2025 / 20:35, *.02.net Chodyna Chodyna Chodyna 🤯🤯🤯 odpowiedz

Wwa - 24.07.2025 / 20:31, *.orange.pl Edward rob zmiany bo gramy w 8 odpowiedz

Trener - 24.07.2025 / 20:31, *.play-internet.pl Co robi Trener???? Dlaczego Chodyna jest na boisku ?!?!?!?!?!? odpowiedz

Darek słup Miodupski - 24.07.2025 / 20:47, *.play.pl @Trener: zaraz wejdzie młody Hagi i ten nowy skrzydłowy, który jest wzmocnieniem odpowiedz

Syn Trenera - 24.07.2025 / 20:31, *.plus.pl Ehhh znów ręczniczek wrocil na bramkę....jeden dobry mecz I 9 szmatławych to za mało na Legie... drugie nieporozumienie to ten kasztan chodyna....co on robi na boisku ludzie....wrzucę trzecia i będzie ciężko szkoda bo ten bank słabiutki odpowiedz

ooon - 24.07.2025 / 20:25, *.78.125 niech mi ktoś powie co jeszcze chodyna robi w Legii odpowiedz

Kk - 24.07.2025 / 20:35, *.play.pl @ooon: a co robi Elton? odpowiedz

1234 - 24.07.2025 / 20:11, *.t-mobile.pl Dawać Legii mocno po zwycięstwo!!! odpowiedz

chodyna - piąta kolumna - 24.07.2025 / 20:10, *.cityconnect.pl ponad 20 lat temu byla juz w Legii taka piąta kolumna - nazywała się Mousa Yahaya byl w wzmocnieniem kazdego klubu przeciw ktoremu graliismy po roku nastąpiło wzmocnienie składu Legii - Mouse w efekcie wylądował w Mazurze Karczew

Patrząc na Chodynę to za wyskokie progi i niech zabiera z sobą Marka to będzie super podwójne wzmocnienie

Szok i ten początek drugiej połowy. Edek czemu on w ogóle wyszedł????? odpowiedz

Baran - 24.07.2025 / 20:05, *.124.1 Myślę że Alfarela musi więc na boisku z chodyna bo chodyna jest do d...y. odpowiedz

nie jest źle - 24.07.2025 / 20:05, *.vodafone-ip.de Dżordanesku odstawił już qnia i głala i zaczyna ta gra wyglądać



niestety dalej gramy w dziewiątkę - bez bramkarza i z hodynem



bramkarz musi coś bronić a dla hodyna nie ma już nadziei odpowiedz

Ronaldo - 24.07.2025 / 20:00, *.myvzw.com Mori i szczególnie Chodyna do wymiany od 46 minuty. Ten drugi to poziom 4 ligi. Jak dla mnie to Iordanescu też żaden fachowiec jak nie widzi że gra w 10. Przecież ten koleś nie nadaje się nawet w rezerwach. Nie ważne ile za niego dali nie wszystkie transfery muszą być trafione tylko błagam już niech idzie w pi… u. Oddać w okazyjnej cenie bylebyśmy nie musieli patrzeć na to kalectwo. Mało tego że kaleka to tylko strach mu patrzy z oczu. Koleś nie zagrał pół meczu na poziomie przyzwoitości. Nie ma s sobie kompletnie nic!!! odpowiedz

anty-chodyna - 24.07.2025 / 20:00, *.play.pl Jeżeli Legia nie przejdzie Banika, to cHODYNA powinien zostać wyjaśniony podczas rozmowy wychowawczej. Za to co zrobił w pierwszej połowie nie powinien już nigdy założyć naszych barw i zwyczajnie rozwiązać umowę za porozumieniem stron. odpowiedz

EP - 24.07.2025 / 19:57, *.orange.pl P.Trenerze Chodyna do zmiany w przerwie !!! odpowiedz

Władeczek - 24.07.2025 / 19:57, *.hosted-by-worldstream.net Chodynia co żeś narobił? odpowiedz

Krzeszczu - 24.07.2025 / 19:57, *.bredband2.com Fakt, bramka sracona frajersko a obrona wykazala sie totalna amatorka.

ALE.

Ale serio nie rozumiem klasycznego juz nazekania. Ludzie, czy wy serio ogladacie mecz?

Mnie sie nasza gra naprawde podoba. Gramy po ziemi, podaniami, staramy sie rozgrywac pilke, bardzo czesto srodkiem. A nie na bok i pyeerdylion dosrodkowan, bez ladu, skladu i jakiegokolwiek sensu.

Gramy z jedna z najlepszych druzyn czeskich. Czechy, kraj o wysokiej kulturze pilkarskiej. Gramy na ich stadionie, zamykamy ich na wlasnej polowie, jak hokejowy zamek. Poza strzelona bramka ganiaja tylko za pilka. Nie stwarzaja nic, kompletnie nic.

A tutaj czytam ze "oczy bola", "fatalna gra"?

Serio?

Pytam sie powaznie, qwa SERIO? Czy powaznie ogladacie mecz? Nie widzicie gigantycznej roznicy jak my gramy dzisiaj, a jak gralismy za Faji, Vukovica, Golebiewskiego, masakry Seven-Eleven, czy nawet ulubienca Runkajica? Przeciez to sa lata swietlne! Nareszcie gramy w pilke PILKA. I oby tak dalej bo serio fajnie to wyglada. I osobiscie bardzo mi sie podoba.

Tak, nie jest idealnie, jest mnostwo do poprawy, ale pilkarze ktorzy jeszcze 2-3 miesiace temu byloi totalnie drewnem nareszcie pokazuja ze potrafia grac w pilke. I widac ze sie ta/taka gra ciesza.

Z meczu na mecz coraz lepiej, oby tak dalej.

I powodzenia w 2ej polowie!👍👍 odpowiedz

Wolfik - 24.07.2025 / 20:42, *.play.pl @Krzeszczu: Różnica jakaś tam jest. Niestety to się nie przekłada na wynik. Byłem optymistą, byłem pewny że remis ugramy w ciemno....😐. odpowiedz

Krzeszczu - 24.07.2025 / 20:49, *.bredband2.com @Wolfik: A ja sie nie balem, no i prosze. Dziadzia po fenomenalnym podaniu Stojanovica. odpowiedz

Wolfik - 24.07.2025 / 21:03, *.play.pl @Krzeszczu: Ja jakoś sercowo nie wydalam...chyba za bardzo to wszystko przeżywam. Stary a głupi. odpowiedz

Legionista - 24.07.2025 / 19:56, *.net.pl Chodyna, cyckiem bym to strzelił, ale pudło. odpowiedz

Michał - 24.07.2025 / 19:56, *.plus.pl Więcej takich Kunów i Chodynów to krew nas zaleje. Prawdziwi profesjonalne " pilkarze " . Strach się bać. Z metra nie potrafi strzelić. Jutro już powinien w rezerwach grać. odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.07.2025 / 19:56, *.orange.pl Szkoda tej sytuacji Chodyny. Znowu zawiodła koncentracja. Ale już w przerwie kursy się odwróciły i teraz to my jesteśmy faworytem do końcowego zwycięstwa. Co się zmieniło i rzuca w oczy to auty i nowe sposoby utrzymywania przy piłce. Sporo piłek w głąb pola zamiast wzdłuż linii i wiele opcji do rozegrania. Widać, że jest to teraz mocno ćwiczone i dobrze, bo utrzymywanie się w posiadaniu po stałych fragmentach to podstawa. odpowiedz

Koczi - 24.07.2025 / 19:55, *.centertel.pl Chodyna to jest kaleka jakich mało i to dzisiaj kolejny raz potwierdził! odpowiedz

Guny - 24.07.2025 / 19:54, *.223.42 Chodyna za sytuację z końcówki powinien sie spakować i wyp.lac w podskokach. Ta sytuacja to kwintesencja jego umiejętności... odpowiedz

Chodyna OUT - 24.07.2025 / 19:51, *.play-internet.pl Gual i Chodyna - dwa Debile które potrafią pociągnąć każdy klub na dno odpowiedz

Swiezb - 24.07.2025 / 19:48, *.play.pl Ale pudlo. Ja pier….. odpowiedz

majusL@legionista.com - 24.07.2025 / 19:47, *.214.93 chodyna patałachu - spie....aj !!!! odpowiedz

cleo - 24.07.2025 / 19:46, *.orange.pl Chodyna 🤬 odpowiedz

Korda - 24.07.2025 / 19:45, *.centertel.pl Chodyna-ARCYMISTRZ. odpowiedz

R - 24.07.2025 / 19:45, *.play-internet.pl Myślę że chodyna to powinien pograć w rezerwach jest gość beznadziejny Nie dość że jest bezproduktywny na boisku to jeszcze do pustej bramki nogi nie potrafi dołożyć odpowiedz

Władeczek - 24.07.2025 / 19:39, *.hosted-by-worldstream.net Faken, trzeba bardziej Szkurynia uruchamiać! odpowiedz

Władeczek - 24.07.2025 / 19:37, *.hosted-by-worldstream.net Morishita nie ma pokrętła! Co robi Augustyniak? Grande Kapustka! Musimy grać progresywnie! odpowiedz

Wwa - 24.07.2025 / 19:29, *.orange.pl Morishita fatalnie gra odpowiedz

Standardowo - 24.07.2025 / 19:26, *.centertel.pl Oczy klasycznie bolą odpowiedz

45540 - 24.07.2025 / 19:23, *.ynet.pl bramka spokojnie do wybronienia. w 90 % atakujacy wlasnie taki strzal odda. bramkarz doswiadczony i czytajacy gre to wie jak kazdy inny w zasadzie. prawie nikt w krotki rog w takiej sytuacji nie strzeli ! Boruca i calej plejady nikt by w takiej sytuacji nie zaskoczyl. a tak wygrywa sie tytuly. Legia ! odpowiedz

makaron z truskawkami - 24.07.2025 / 19:36, *.vectranet.pl @45540: Wracamy do naszej permanentnej dyskusji o bramkarzu. Trwa to już od kilku lat kiedy zaczął bronić Kacper. Ostatnio jakby się trochę poprawił ale i tak nie jest to człowiek na miarę Legii pod względem umiejętności i talentu. To nie jego wina. On ma taki potencjał. A dyskusja o sprowadzeniu dobrego bramkarza jak krew w piach od wielu lat. Chłopak się stara ale powinien mieć chociaż solidnego rywala do gry w 1 składzie ,a nie ma. odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.07.2025 / 20:05, *.orange.pl @45540: Co Ty mówisz. Ze wszystkich bramek straconych przez Tobiasza w Legii akurat do tej można mieć najmniej pretensji. Perfekcja strzelca i idealne, mierzone uderzenie. Jakby zrobił takich akcji dziesięć to pewnie ani razu ponownie nie udałoby mu się tak precyzyjnie strzelić. odpowiedz

45540 - 24.07.2025 / 20:08, *.ynet.pl @makaron z truskawkami: spoko, mozna tak godzinami. ciezko pewne sprawy zrozumiec. wystarczy popatrzec na potencjal ofensywy. przeciez to jest co najwyzej 4 potencjal w tej lidze. raz byl tylko sklad na miare Legii w tym wieku - za Lesnodorskiego w LM odpowiedz

Szpic - 24.07.2025 / 19:23, *.play-internet.pl Gra w obronie to jakaś parodia. Augustyniak nadaje się tylko kury szczać prowadzać, bo z taką motoryką to moja babcia była by szybsza. Tobiasz też tylko się przyglądał jak piłka wpada do siatki. Grają bez jaj. odpowiedz

R - 24.07.2025 / 19:18, *.play-internet.pl Augustyniak dno wchodzę na jeszcze gorszy A kapustka najgorszy odpowiedz

Jano - 24.07.2025 / 19:18, *.orange.pl Nie istniejemy na tle Banika !!!!!!! odpowiedz

Korda - 24.07.2025 / 19:15, *.centertel.pl Augustyniak TOP , PAN PIŁKARZ odpowiedz

Krzeszczu - 24.07.2025 / 18:59, *.datapacket.com No to jedziemy Legio!

Stadion taki kameralny, z bieznia. Jak za komuny 😜😎

Ale zapewe bedzie goraco.

Powodzenia! odpowiedz

Mateusz Sucker - 24.07.2025 / 18:38, *.orange.pl Dobrze, że trener zdecydował się jednak na Chodynę zamiast Bicza. Moim zdaniem znacznie lepiej współpracuje on z Wszołkiem, bardziej zabezpiecza tyły i wtedy Paweł może mocniej atakować. A dobra gra obronna to podstawa. odpowiedz

Eddie - 24.07.2025 / 18:32, *.play.pl czyli można powiedzieć mecz Górnik - Legia odpowiedz

DamianChicago - 24.07.2025 / 18:32, *.myvzw.com Fajny skład! Dobrze też, że nie ma tego Ewertona… a tymczasem Aktobe wygrywa ze Sparta… czyli pepiki nie są takie mocne… a Aktobe takie słabe… odpowiedz

e(L)zone - 24.07.2025 / 18:27, *.interkam.pl Jest szansa,bo Ewerton nie gra,ufff. odpowiedz

robochłop - 24.07.2025 / 18:19, *.orange.pl Ewerton idzie do Al Ahly więc nie gra...dla nas dobra wiadomość... odpowiedz

Mateusz Sucker - 24.07.2025 / 18:59, *.orange.pl @robochłop: Szkoda że nie do nas... odpowiedz

E(L) - 24.07.2025 / 18:14, *.plus.pl Czy są jakieś linki do transmisji? odpowiedz

cLe - 24.07.2025 / 18:14, *.vectranet.pl Chodyna w pierwszym🤬 odpowiedz

Lupus - 24.07.2025 / 18:08, *.centertel.pl A dziadek JP jak zawsze na posterunku ( ławce) odpowiedz

Lupus - 24.07.2025 / 20:57, *.centertel.pl @Lupus: Przepraszam, jednak na posterunku!!!!

Brawo!💥👍👍👍 odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.07.2025 / 18:06, *.orange.pl Ciekawe czy z Vinagre zagramy bardziej do przodu. Kun mimo swoich ograniczeń fizycznych starał się głównie ogarniać w obronie. Z Rubenem pewnie będzie odwrotnie. Dziś wygramy 0-1, 0-2 jeśli obejdzie się bez błędów w obronie lub 1-2 jeśli przydarzy się jakiś klops pomimo, że nie jesteśmy faworytem bukmacherów. Banik jest słabszy w każdym aspekcie od Legii, awans jest obowiązkiem, a zwycięstwo na wyjeździe będzie dobrym prognostykiem przed rewanżem. odpowiedz

bzura7 - 24.07.2025 / 18:06, *.2.182 Do Władeczek: dawno ciebie tu nie było pozdrawiam, oby wynik był pozytywny, a na Cezara nie zwracaj uwagi 👍 odpowiedz

MonsteR (L) - 24.07.2025 / 18:03, *.tpnet.pl ............................. Tobiasz ...........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

................. Goncalves ... Elitim ....................

Biczachczjan ......... Morishita .......... Alfarela

............................ Szkurin ...........................

TYLKO WYGRANA !💪👍

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

majusL@legionista.com - 24.07.2025 / 17:47, *.214.93 znow w 10 na 11. chodyna to dramat na dwoch nogach !! odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.07.2025 / 18:02, *.orange.pl @majusL@legionista.com: Dziś zaskoczy pozytywnie. odpowiedz

Władeczek - 24.07.2025 / 17:42, *.hosted-by-worldstream.net Maciorka się chłodzi, ekran w LG OLED wygrzewa, szwagier w gotowości. Jesteśmy gotowi na wielkie zwycięstwo Legii w starciu z sympatycznymi pepiczkami! odpowiedz

Cezar. - 24.07.2025 / 17:48, *.datapacket.com @Władeczek: a kupa w majtki marki Sindbad też już zrobiona? 😎 odpowiedz

L - 24.07.2025 / 17:53, *.play.pl @Władeczek: zgodowicz GKS-u Katowice to nie jest sympatyczny pepiczek. odpowiedz

Władeczek - 24.07.2025 / 18:12, *.hosted-by-worldstream.net @Cezar.: Może ty! odpowiedz

Cezar. - 24.07.2025 / 18:40, *.datapacket.com @Władeczek: pamiętaj, że po maciorze nie bedziesz miał już siły ich zmienic, wiec zrób to za wczasu władeczku z biedastoku odpowiedz

