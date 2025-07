Iordanescu: Nie możemy być tacy naiwni. Musimy zachować zimną krew

+ dodaj komentarz

- 25.07.2025 / 16:50, *.play.pl

kompletnie nie rozumiem tych zachwytów nad trenerem. To, że powiedział kilka słów prawdy, to powód, żeby popadać w takie zachwyty ? A wszystkie trzy mecze pucharowe można jasno powiedzieć, że beznadziejne i fura szczęścia. W każdym meczu panika w defensywie przy każdym ataku przeciwnika. w każdym meczu nieuznana bramka ze spalonego. ok, ofsajdy były, ale to też świadczy o ustawieniu obrony i kryciu. Ale, ale. czytam, że za wszystko odpowiedzialny jest Feio. Nawet za beznadziejną wręcz formę moriego tez on jak się doczytałem. Bo go na wiosnę zarżnął. na wiosnę szanowny kolego za faji to on miał najlepsze liczby ze wszystkich a za przygotowania do nowego sezonu odpowiada nowy trener a nie faja, który pożegnał się kilka miesięcy temu. Atak pozycyjny jak na spacerniaku, żadnego pomysłu i oczywiście strata za stratą na kontrę dla przeciwnika. I co, taki świetny ten trener ? Ja go nie skreślam, bo za krótko jest, ale żeby takie zachwyty bo powiedział, że nie podoba mu się wynik. No litości, on jest od tego żeby te wyniki się wszystkim podobały a nie od tego, żeby się żalić. jak mu się nie podobają to podciągnąć rękawy i zap.....do roboty a nie biadolić.

Co do Guala to myślę, że jest do odstrzelenia skoro po raz kolejny wychodzi szkurin, zresztą tak samo beznadziejny jak mareczek a jako zmiennik dziadzia, bo chyba nikt nie wierzy, że ma 32 lata 😜 a na swoją szansę czeka przecież duńczyk, no to chyba jasne jest, że mareczek jest na wychodnym. Dołożyć do niego chodynę, kuna i moriego i z Bogiem. I jeszcze jedna uwaga jeżeli chodzi o puchary. Widać wyraźnie brak Luqiego, który w pucharach grał bardzo dobrze i z tego też korzystał mori a teraz facet dostaje piłkę i nie wie co z nią zrobić. Może trener powinien mu jakieś ściągi pisać. Piłkarz roku...buhahahaha

