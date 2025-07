Konferencja

Iordanescu: Nie możemy być tacy naiwni. Musimy zachować zimną krew

Czwartek, 24 lipca 2025 r. 21:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Edward Iordanescu (trener Legii): Nie jestem zadowolony z rezultatu, ale chcę wyrazić szacunek dla Baníka i trenera Hapala za to, co dziś pokazali. Zabrakło nam dwóch rzeczy. Po pierwsze, powinniśmy byli zachować zimną krew, zwłaszcza w sytuacjach, gdy mieliśmy znakomite okazje naprzeciwko bramki. Mieliśmy świetną szansę pod koniec pierwszej połowy, potem straciliśmy bramkę na 1:2 i mecz potoczył się zupełnie inaczej.











Druga sprawa: nie możemy być tacy naiwni. Każdy błąd może nas wiele kosztować. Mimo że przez około 80% czasu kontrolowaliśmy mecz, byliśmy bardzo blisko porażki.Graliśmy z trudnym przeciwnikiem, to było duże wyzwanie, ale ja nigdy nie zaakceptuję straty dwóch bramek. To coś, czego musimy się jak najszybciej pozbyć. Wolę zremisować 0:0 niż 2:2. W defensywie musimy grać znacznie lepiej.



Jednocześnie szacunek dla moich zawodników za charakter – dwa razy przegrywaliśmy, a jednak potrafiliśmy wrócić do meczu. Jestem zadowolony z wielu momentów. Moim zdaniem był to nasz najlepszy mecz w ofensywie od początku sezonu. Widać było ruch na boisku, zaangażowanie, przerzuty, zmiany kierunku gry – z tego jestem naprawdę zadowolony.



Jean-Pierre Nsame wszedł z ławki i zdobył bramkę, ale nie chciałbym skupiać się tylko na nim. To zawodnik, przeciwko któremu grałem już w przeszłości. Ma bardzo duże umiejętności.



Mecze takie jak dzisiejszy musimy "zabijać" wcześniej – przechylać na swoją korzyść, zanim rywal się odbuduje. Obrońcy walczyli dobrze, stworzyliśmy wiele okazji, ale musimy być bardziej pragmatyczni i skutecznie je wykorzystywać.



Na koniec – dziękuję kibicom za liczne wsparcie w Ostrawie. To dla nas bardzo ważne.