Konferencja

Hapal: Sprawa awansu jest otwarta

Czwartek, 24 lipca 2025 r. 21:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Pavel Hapal (trener Banika): Myślę, że zagraliśmy dziś intensywnie, ale mimo wszystko mogliśmy pokusić się nawet o zwycięstwo. Były takie momenty, w których zdecydowanie powinniśmy lepiej rozegrać sytuacje. Takie mecze rozstrzygają się przez detale, przez konkretne sytuacje. W pierwszej połowie pokazaliśmy dobrą grę, choć pod koniec pojawiły się pewne niedociągnięcia. W drugiej połowie muszę przyznać, że broniliśmy się całkiem solidnie – oczywiście z pewnymi wyjątkami, gdy zabrakło koncentracji.









Wydaje mi się, że w pierwszych minutach zbyt często oddawaliśmy piłkę, zamiast utrzymać ją przy sobie. Zabrakło nam spokoju i precyzji w rozegraniu. W drugiej części trzeba było więcej prób wejścia z piłką w pole karne, podejmować ryzyko – to mogło przynieść lepszy efekt. Były też momenty, w których lepiej odbieraliśmy piłkę i od razu szukaliśmy wyjścia do przodu, ale później brakowało konsekwencji. Generalnie to był wyrównany mecz, może mogliśmy być nieco bardziej zdecydowani w niektórych fazach gry.



Uważam, że ten dwumecz wciąż pozostaje otwarty. Jeśli w rewanżu nie popełnimy błędów, to wszystko jest możliwe. To może być spotkanie na styku, które zdecyduje się w samej końcówce – albo przez jedną akcję, albo przez błąd.



W drugiej połowie Legia dłużej utrzymywała się przy piłce, co momentami przypominało sytuację, gdy graliśmy z silniejszymi rywalami w lidze. Przyznam, że wtedy trochę obawiałem się, że mecz może się dla nas skończyć gorzej. Na szczęście udało się przetrwać trudniejszy moment i wrócić do gry. Nie możemy sobie pozwalać na oddawanie inicjatywy. Mamy jakość w rozegraniu i musimy to pokazywać częściej. Dobrze czujemy się z piłką, ale dziś zabrakło tej odwagi i zdecydowania, które są naszym atutem.



Myślę, że musimy kontynuować to, co przynosiło nam efekty. Dziś nie wszystko funkcjonowało idealnie – było sporo nerwowości i niedokładności z obu stron. Jedno jest pewne – każdy z nas musi dać z siebie więcej. Wszyscy musimy zrobić krok do przodu, by ten rewanż zagrać jeszcze lepiej.