Nsame z bani uciszył Banik

Sędziowie

Główny: Christian-Petru Ciochirca (Austria)

Asystent: Michael Obritzberger

Asystent: Maximilian Weiss

Techniczny: Harald Lechner

VAR: Manuel Schüttengruber

AVAR: Jakob Semler



Pogoda:

Temperatura 26°C

Ciśnienie 1012 hPa

Wilgotność 61%

Krzys27 - 25.07.2025 / 19:41, *.virginm.net Co tu sie na tym forum dzieje??? Przegraja= linczowanie(ok ale zalezy w jakim stylu), zremisuja=linczowanie( bo mogli wygrac) , wygraja=linczowanie( bo fartem albo w marnym stylu). Ludzie kochani, przy tym co mamy(sklad), wlascicielu i calej reszcie w zarzadzie to i tak ponad miare. Nie zaklamiemy rzeczywistosci i nie liczmy na to , ze bedziemy mocna druzyna w Europie w kazdym sezonie. Wiadomo, kazdy by chcial wiecej, ale cieszmy sie tym co mamy chociaz w danej chwili, bo rownie dobrze moglo by byc o wiele gorzej. Tez nie raz sie wkurzam, bluzgam na nich i wogole, ale dalej kibicuje, ogladam i jesrem na meczu jezeli tylko moge. Pozdrawiam prawdziwych kibicow naszego klubu, ale co raz czesciej wydaje mi sie , ze nas co raz mniej. odpowiedz

Bemowo - 25.07.2025 / 21:41, *.vectranet.pl @Krzys27: skoro zgadzasz sie i przyklaskujesz tej ch..jni która jest i podoba ci sie to co mamy przy tym właścicielu i całej reszcie w zarządzie i według ciebie to jest wszystko ponad miarę to spier...laj z tego forum i idz na k9 tam cie zrozumieją i tam będziesz mógł kibicować bez ambicji i żadnych wymagań. I tam pewnie spotka cie to co lubisz najbardziej czyli branie w kakao. Nie pozdrawiam kibicu bez ambicji odpowiedz

Krzys27 - 26.07.2025 / 13:09, *.virginm.net @Bemowo: no to zes blysnal🤣🤣. A lubialem sobie Twoje komentarze poczytac, no ale coz kazdy ma swoje zdanie. Na k9 nigdy nie bylem, tak ze nie wiem czy oni sobie tam na wzajem "styje" wystawiaja, moze Ty wiesz lepiej charakterniaku. Bez odbioru. odpowiedz

Luk - 25.07.2025 / 19:10, *.mm.pl A to Czemu kapustka się z bramki nie cieszył? Hmmm bo nie ma jego Najlepszego trenera na świecie kuweciarza ? odpowiedz

13 - 25.07.2025 / 18:42, *.129.250 Gol Kapustki. Strzał desperacji w środek bramki. Długi dystans, piłka trochę łukiem, bramkarz przeciwnika 100% błędu. Dla nas to fuks jak ch. Tyle. odpowiedz

13 - 25.07.2025 / 18:39, *.129.250 1. bramka dla Banik.

Tobiasz mógł zachować się dużo lepiej. W tej sytuacji czytanie gry- widzi że napastnik wygrywa pozycję, jest gotowy do reakcji, napastnik robi zwód, i w tym momencie on zamarł kryjąc część środka i część krótkiego słupka, NIE! Po zwodzie BRAMKARZ wychodzi na pełnej skracając kat lie się da i rzuca się w stronę INTUICJI! W tym wypadku oczywiste było, że gość uderzy w długi... Dlatego uważam, że może on i ma to coś, ale ktoś może go blokować... Wpajając mu jakieś oierdolety do głowy. Koniec końców, mógł to k wyciągnąć. Małe szanse, ale dużo większe niż to jak się zachował. Pomijam obronę. odpowiedz

Ju(L)ius - 25.07.2025 / 18:53, *.t-mobile.pl @13: czepialstwo 10!! odpowiedz

Olomanolo - 25.07.2025 / 18:29, *.play-internet.pl Wczoraj po meczu banika z Legią w polsat premium coś przebąkiwali że gwiazda M.Gual jest na walizkach czyżby........? odpowiedz

Warszawiak1234 - 25.07.2025 / 15:59, *.play.pl O kim tutaj pisać......weźcie sklad Legii z meczu z Realem. Powiem tylko parę nazwisk: Rado, Gui, Nikolic, Vadis, Prijovic, Moulin. Od tamtych czasów tylko Jozue byłby w stanie zagrać z tamtymi! Dzisiejsza Legia mogłaby tamtej podawać piłki i pomagać nosić mantle!! odpowiedz

Bemowo - 25.07.2025 / 17:04, *.datapacket.com @Warszawiak1234: masz rację. Mioduski wział klub bo myślał że zarobi na nim nie wiadomo ile. Zarabia tyle, że ledwo mu się to zwraca ale kosztem sukcesów sportowych. Największy szkodnik od czasów ITI odpowiedz

bartek gocek - 25.07.2025 / 15:32, *.play-internet.pl Kto inżyniera ma, u tego inżynier gra odpowiedz

Ja1916 - 25.07.2025 / 13:49, *.plus.pl Nsame to wciąga nosem Guala i Szkurina razem wziętych, zresztą to było widać zawsze. Mam nadzieję że przy tym trenerze zacznie grać w pierwszym składzie. odpowiedz

e(L)zone - 25.07.2025 / 14:38, *.interkam.pl @Ja1916: zrozum,że to jest ociężały chłop zdolny grać ostatnie 20 min.,zadaniowo.Wiadomo,że piłkarsko się broni,bo był świetnym piłkarzem,ale to bylo dawno.W obecnym futbolu nie ma miejsca dla człapaków,którzy nie pressują i czekają tylko na piłkę.Poza tym my nie będziemy na tyle dominować,ze napastnik bedzie cały czas stał w polu karnym i kończył piłki.Na podmeczonego rywala jednak się przydaje by przetrzymać piłkę i ewentualnie coś strzelić.Moze 5 bramek jest w stanie dołożyć w całym sezonie,nie więcej. odpowiedz

Prg - 25.07.2025 / 15:07, *.koba.pl @e(L)zone: prasował więcej i lepiej niż Białorusin, górnych piłek wygrał więcej choć nasi nie szli za tymi piłkami bo zazwyczaj żaden z naszych nie potrafił strącać takich piłek. Gość jak będzie w formie spokojnie może grać w podstawie odpowiedz

grzesiek - 25.07.2025 / 15:38, *.centertel.pl @e(L)zone: a Ty trenerem jesteś, że masz taką wiedzę? Skąd wiesz, że człapak. Jakby takim człapakiem był to by bramki nie zdobył. odpowiedz

Mateusz Sucker - 25.07.2025 / 17:37, *.orange.pl @e(L)zone: Dopiero co większość na forum pisała: wywalić dziadka, za dużą pensję bierze, stary i nieruchawy.

Po jednej (słownie: jednej bramce) zachwyty pod niebiosa.

A jak z Koroną wejdzie Gual, strzeli bramkę albo dwie i co wtedy? Ja wiem, że łaska kibica na pstrym koniu jeździ, ale nie popadajcie panie i panowie ze skrajności w skrajność. odpowiedz

e(L)zone - 25.07.2025 / 18:09, *.interkam.pl @Mateusz Sucker: można sie zachwycać jak najbardziej, ale jakby grał w ten sposób od początku meczu to w 60 min już by nie miał siły nawet dreptać,nie ma się co oszukiwać.A tak jak najbardziej był przydatny i ja też się cieszyłem z jego gry i bramki.I zrobił dużo wiecej niż Piasecki...yyyy pardon Szkuryn.Ale mial też łatwiej bo rywal byl mocno podmęczony. odpowiedz

Egon - 25.07.2025 / 18:35, *.waw.pl @Ja1916:



Nie wiem, jak będzie grał Rajovic, ale jeżeli na razie go nie liczymy, to niestety, ale napastnika z prawdziwego zdarzenia nie mamy obecnie ani jednego.

Gual nie jest typowym napastnikiem, a Szkurin i Nsame ze swoimi ograniczeniami, to na dzisiaj nie ten rozmiar kapelusza. odpowiedz

Ju(L)ius - 25.07.2025 / 19:00, *.t-mobile.pl @Mateusz Sucker: oj stary, chciałeś zabrzmieć profesjonalnie i inteligentnie..... ale ci nie wyszlo.....!!! odpowiedz

Mateusz Sucker - 26.07.2025 / 08:17, *.orange.pl @Ju(L)ius: Cieszę się, że mój wpis zainspirował cię do jakże merytorycznego i wiele wnoszącego do dyskusji komentarza.

Gratuluję. odpowiedz

obserwator - 25.07.2025 / 12:42, *.res.pl Ten tytuł...

Nie idźcie tą drogą xD odpowiedz

Warszawiak1234 - 25.07.2025 / 15:50, *.play.pl @obserwator: no czegoś takiego dawno nie widziałem;) odpowiedz

Ju(L)ius - 25.07.2025 / 18:57, *.t-mobile.pl @obserwator: noooo.... Wiśnia.... Ne popisałes się....... 🤔🤔🤔 odpowiedz

(L) - 25.07.2025 / 11:19, *.mm.pl Nie chce być obrońcą Nsame , ale jakby od fai dostawał tyle minut co np gual to miałby więcej bramek, to jest chłop co ma być w szesnastce, a nie piłki na dobieg odpowiedz

Remino - 25.07.2025 / 11:12, *.orange.pl Kun, Chodyna to nie poziom na Legię. odpowiedz

e(L)o - 25.07.2025 / 13:13, *.ksiezyc.pl @Remino: to ich zastąp odpowiedz

Rambo - 25.07.2025 / 11:09, *.play.pl Vinagre jest dramatycznie słaby w defensywie. Już w zeszłym sezonie było widać, że przeciwnicy bardzo często to wykorzystują odpowiedz

Robin(L) - 25.07.2025 / 10:00, *.t-mobile.pl Pytanie bez na pinki która pewnie wywalam zadając

Czy ostatnie ruchy związane z transferami oraz, wyniki zdobycie super pucharu wczorajszy remis czy też wyeliminowanie drużyny z kazachskis stepow spowodoje że kumaci przepraszam poprawniej jest wszystkie grupy kibicowskie dojdą do wniosku iż protest zostanie zawieszony i wróci doping oprawy na stadion przy Ł3

Bo coś mam wrażenie że taki komunikat lada dzień przeczytamy odpowiedz

(L)UKASZ - 25.07.2025 / 10:05, *.orange.pl @Robin(L): Cwaniaki odwieszą protest dopiero jak otworzy się żyleta odpowiedz

Doru - 25.07.2025 / 10:37, *.t-mobile.pl @Robin(L): Nie bądź lemingiem i nie wierz bajki o transferach. Im nie chodzi o dobro Legii, tylko o swoje kieszenie:) odpowiedz

Robin(L) - 25.07.2025 / 11:16, *.t-mobile.pl @Doru: oczywista oczywistość że w tym jest interes bo jak inaczej.

Szumny protest zakończy się szybciej niż się rozpoczął i będzie kupujcie bilety wspieramy dajemy z siebie wszystko robimy ogień itd

Kasa "wszystkim" będzie się zgadzała klub zadowolony a dziadostwo jak było to pozostanie dalej w wynikach na boisku takie jest moje zdanie na ten temat choć może się mylę odpowiedz

Olek Kibolek - 25.07.2025 / 12:40, *.inetia.pl @Robin(L): czy ja dobrze rozumiem? Masz pretensje do Kumatych o poziom na boisku? odpowiedz

Robin(L) - 25.07.2025 / 14:01, *.t-mobile.pl @Olek Kibolek:

Nie kolego Bo co oni mają do poziomu na boisku .

Mi chodzi o to że klub dokonał 3 ,transferów piłkarze wygrali wymęczyli 2-3 ,mecze i ewentualne zakończenie protestu (którego jeszcze nikt nie zakończył i trwa on dalej dla jasności ) będzie świadczyło że po raz kolejny zapominamy że przez ostatnie lata fundowali mam dziadostwo i żyjemy kolejny słodkimi obietnicami którymi będą nas karmić i szybko wracamy do nabijania lady prezesowi bawimy się dalej jak niby nigdy nic tak ???? odpowiedz

Prg - 25.07.2025 / 15:11, *.koba.pl @Robin(L): ja zawszę będę wspierał i kibicował, właściciel może się zmienić ale każdy będzie chciał robić na tym biznes, jak chcesz możesz stworzyć fundusz transferowy odpowiedz

Fan Kacpera - 25.07.2025 / 09:50, *.t-mobile.pl Remis ok walczyli. Nsame pokazał że ma ciąg na bramkę nie daje się łatwo przestawić powinien dostawać więcej szans i minut na granie i będzie to duże wzmocnienie.

Chodyna to już nie wiem jaka piłkę powinien dostać aby strzelić bo to co odwalił wczoraj to dramat delikatnie mówiąc.

Kacper mój faworyt wybitny talent bramkarski tak promowany do sprzedaży do najlepszych klubow rzeczywistość chętnych brak co raczej nikogo dziwić nie powinno Przy strzale w kiedy ratuje go słupek reakcja jak by kury ganiał przy strzałach kiedy pokazuje parady rzucając się zwrócicie uwagę na jego ręce które nawet nie są, wyciągnięte chodzi o dłonie żeby sparować piłkę.

No wisienka na torcie po tym meczu jest jaka????

A no taka że chodzące nieszczęście i wirtuoz pola karnego Gual nawet nie powąchał boiska i niech ta chwila trwa jak najdłużej



Dziękuję

Niech moc będzie z wami 😜😜😜😜 odpowiedz

Tomek - 25.07.2025 / 09:48, *.com.pl Największy plus tego meczu to, że trener w końcu odważył się nie wpuszczać nawet na sekundę Guala.

Tak jak wcześniej Guala broniłem, tak teraz widzę że bez niego w końcu jest spokojniej.

On na boisku=chaos. odpowiedz

Mateusz Sucker - 25.07.2025 / 09:18, *.orange.pl Uważam że Chodyna nie był tak tragiczny jak go opisujecie. Całkiem nieźle współpracował z Wszołkiem i trzeba zauważyć że większość konkretnych akcji, w tym pierwsza bramkowa, szło prawą stroną.

Tego nie można napisać o lewej stronie, gdzie obydwie bramki padły właśnie z tego sektora. Główną przyczyną obu straconych bramek oprócz oczywistych błędów Augusta i Elitima był brak asekuracji bardzo słabego defensywnie Vinagre.

Nie wnosił on również za wiele w ofensywie, a rzuty rożne w jego wykonaniu pomińmy milczeniem. Dopiero po wejściu Wahana rogi zaczęły stanowić zagrożenie.

Co do zachwytów nad JP Nsame, nie trudno grać lepiej niż tragiczny Gual czy przepłacony Szkurin. Zobaczymy co bedzie dalej, bo i w zeszłym sezonie strzelił ze dwie bramki, i nawet w Szwajcarii ze dwie. Może nowy napastnik Mileta będzie remedium na problemy w ataku.

Cieszy głównie postęp w dyscyplinie defensywy, choć słaby Vinagre i słabo wspomagający środkowi pomocnicy nieco ten obraz rozmywają.

No i Tobiasz musi grać, bo zmiany na tym stanowisku nie pomagają w utrzymaniu szczelności w obronie, no i przecież nie ma na tą chwilę lepszego bramkarza.

Ale że prawdziwy, doświadczony trener jest lepszy od praktykanta Fejo to już najwięksi zwolennicy portugalskiego nerwuska dostrzegają. odpowiedz

Rafix - 25.07.2025 / 13:12, *.tpnet.pl @Mateusz Sucker: Boniek tak powiedział o Elitimie i jego stracie po której padła bramka: "Żaden rozważny kolega nie podałby mu tak ryzykownej piłki, w tak niebezpiecznym dla bramki rejonie, nie wpakowałby go na taką minę"



Przypomnę podającym był Chodyna.

W pierwszej połowie nie strzelił 100%

W drugiej w sporej części miał udział przy stracie bramki

wynik -2 odpowiedz

Mateusz Sucker - 25.07.2025 / 14:38, *.orange.pl @Rafix: Myślę, że Boniek lekko przesadza, nie było to takie podanie, z którym Elitim powinien mieć problem. Zauważyli to również komentujący w tv, ja bym to podzielił na 80 % nonszalancji Jurgena i 20% złego wyboru Chodyny.

A co do "stuprocentówki" w końcówce pierwszej połowy, no tego nie da się usprawiedliwić. Choć można zauważyć, że nie takie tuzy ataku (a Chodyna jest tylko pomocnikiem) potrafili nie trafiać w takich sytuacjach. Ja bym jeszcze dodał, że na pewno nie pomogła mu próba strzału głową przez Szkurina, zasłaniając spadającą piłkę. Obejrzyj dokładnie powtórkę, tam widać jak Szkurin próbuje strzelać, ale nie trafia w piłkę. To mogło zmylić, czyż nie? odpowiedz

Dimas - 25.07.2025 / 17:47, *.play-internet.pl @Mateusz Sucker: Nic nie tłumaczy pudła na pustą bramkę, tutaj wychodzi brak umiejetności, przy takim meczu jeden gol robi różnicę i go nam zabrakło i niestety nie pierwszy raz Chodyna nie potrafi wykończyć akcji, brakowało mu tego w poprzednim sezonie i w tym wygląda podobnie a szkoda bo to solidny ligowiec ale póki co nic ponadto 👍 odpowiedz

Mateusz Sucker - 25.07.2025 / 19:10, *.orange.pl @Dimas: Również uważam, że Chodyna pewnego progu nie przekroczy i to dość dobrze widać. Chodzi mi o to, że w obecnej sytuacji kadrowej jest lepiej grać na prawej stronie parą Wszołek - Chodyna niż parą Wszołek - Wahan. Takie ustawienie znacznie wzmacnia prawą stronę, co było znakomicie widać w Aktobe, gdzie ataki non stop sunęły stroną słabo asekurowanego Pawła. Wczoraj było zupełnie inaczej. odpowiedz

Arek - 25.07.2025 / 06:22, *.centertel.pl Moim zdaniem na prawdę dobrą zmianę dał Nsame. Jeszcze się okaże, że przy tym trenerze odpali, a Feio nie miał na niego pomysłu. Fajnie się przy piłce trzymał. No i w końcu tą bramkę strzelił. Gratuluje. odpowiedz

t - 25.07.2025 / 07:39, *.edu.pl @Arek: i świetnie walczy w powietrzu odpowiedz

Zoss - 25.07.2025 / 06:22, *.97.149 Nsame od początku było widać że ma jaja, nie da się popychać ma w sobie to coś z piłkarza z dobrego, a fają to była fają, vinagre cienki jak szparaga, nsame król strzelcow odpowiedz

13 - 25.07.2025 / 06:11, *.129.250 Gratulacje. Remis lepszy od przegranej.

Z meczu tak jak M z Gór stwierdził, widać rękę trenera. Szacun. Niestety dobrze to nie wygląda jeszcze. Mamy szczescie! I niech szczęście sprzyja tym którzy niosą światło do Europy! Legia TYLKO NA BIALO!!!



Nie wiem co się stalo, ale na ostatnich kilku meczach, było kolorowo...⚪️⚪️⚪️⚪️🏆 odpowiedz

Analiza pobytu na boisku Kacperka - 25.07.2025 / 02:59, *.166.125 wpuścił 2 gole uznane

wpuścił 1 gola nieuznanego

odprowadził wzrokiem 1 strzał w poprzeczkę i 1 w słupek



tylko się pytam do czego on jest potrzebny bo na pewno nie do bronienia, wpada wszystko co leci



niestety nie ma umiejętności, szczęścia a także potencjału bo nikt go nie kupił i nie kupi



życzę mu powodzenia ale w innym klubie bo Legii on nie pomaga absolutnie



potrzebni są jeszcze 3 pilkarze- bramkarz, defensywny pomocnik i skrzydłowy odpowiedz

Egon - 25.07.2025 / 08:44, *.waw.pl @Analiza pobytu na boisku Kacperka:



Oraz rozgrywający z prawdziwego zdarzenia. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 25.07.2025 / 00:38, *.netfala.pl Nsame klasa bez dwóch zdań, on nigdy nawet w Bazylei nie był demonem prędkości, to jest napastnik, który wkleja się w linię obrony i wykorzystuje sytuacje, kiedyś to się nazywało ładnie "sęp pola karnego " :). Dobrze gra głową jest silny zastawia się odgrywa mądrze... powinien byc pierwszym wyborem w zeszłym roku... niestety Faja był złym trenerem i jeszcze gorszym człowiekiem i kazał się Nsame wracać na swoja połowę za piłka dyletant. Wszyscy go jechali a on powinien z tym nowym grać w ataku... super duet. Gual out, Chodyne przemilczę bo on nigdy nie powinien trafić do Legii podobnie jak Szkurin w sumie najgorzej wydane 3 miln Ojro przez L. Na gwałt potrzebny bramkarz do grania, bo niestety ani Tobiaszek ani zmiennik nie prezentują nic.... Nie robią przy obecnym sztabie żadnego progresu przez tyle lat.... Na prace trenera należy spoglądac z nadzieja... widać, że ma pojęcie i nie boi się ważnych decyzji... tak więć Trenerze Drakulesku Chodyna OUT odpowiedz

Syn księdza - 25.07.2025 / 09:43, *.plus.pl @Trener Bramkarzy: W punkt.... odpowiedz

Ufik - 25.07.2025 / 00:35, *.orange.pl Dla mnie każdy mecz Legii w którym nie muszę oglądać tej ciamajdy Guala to zwycięstwo. odpowiedz

t - 25.07.2025 / 07:39, *.edu.pl @Ufik: jak dla nas wszystkich :):) odpowiedz

ops2 - 25.07.2025 / 00:07, *.centertel.pl Nsame w końcu po prostu gra . Potrafi się zastawić , nie kalkuluje tylko co ma to stara się uderzyć. Kiedy go sprowadzali bardzo na niego liczyłem i mam nadzieje ze to nie ostatnia jego bramka w Legii ! odpowiedz

Zaniepokojony - 25.07.2025 / 00:07, *.186.72 Mam wrażenie że nie chcą grać z JP może go nie lubią etc. odpowiedz

arkadioso2812 - 24.07.2025 / 23:51, *.play-internet.pl No cóż ....sam mecz? Były momenty kontroli ale ogólnie?...FURA SZCZĘŚCIA (podobno sprzyja lepszym i oby tak było też za tydzień w Warszawie) Myślę że Kameruńczyk (jeśli dostanie szansę od Rumuna) jeszcze pokarze swoją klasę. chyba z człowieka ,,przydeptanego,, przez Feio zradza się NOWY Nsame...Powodzenia Chłopie!!! Strzelaj jak najwięcej bramek dla Legii!⚽️ odpowiedz

Kris - 24.07.2025 / 23:46, *.vectranet.pl Jeszcze będą z niego ludzie odpowiedz

Wars - 24.07.2025 / 23:44, *.plastcom.pl Chodyna i Augustyniek do rezerw , Dziękuję i pozdrawiam odpowiedz

Markus Merk - 25.07.2025 / 01:22, *.play-internet.pl @Wars: wątpię. Chodyna i Augustyniak na ławkę jak przyjdą lepsi zawodnicy, na razie takich nie ma. odpowiedz

Trampek - 24.07.2025 / 23:29, *.125.86 Przy przewadze jaką LEGIA miała nad Banik Ostrawa to mecz powinien zakończyć zwycięstwem LEGII minimum 5:1 . Indolencja strzałowa zawodników powinna trafić do podręczników jako przykład jak NIE należy strzelać goli. Wydanie tego typu podręcznika mogłoby przynieść korzyści piłce nożnej , nie tylko klubowej. odpowiedz

e(L)zone - 24.07.2025 / 23:16, *.interkam.pl Kilka luźnych wniosków, pewnie znowu się powtórzę w kilku kwestiach.

1) pierwszy trochę lepszy zespół i Legia już nie dowozi wyniku(brak zwycięstwa),co zapewne będzie częstym obrazkiem w lidze,przy natężeniu meczów i słabej jakości.

2) 4 słabe ogniwa,które powodują stagnację zespolu,i brak progresu jakościowego.Pierwszym hamulcowym zespolu jest Augustyniak (mimo,ze lubię chłopaka) to on już nie dojeżdża w środku pola,tymbardziej,że chcemy grać szybko kombinacyjnie! Nie daje progresywnych podań(za mało i za wolno),,nie rozrzuca gry na skrzydła,nie przyspiesza,jest coraz wolniejszy i w pojedynkach z takim młodym Sinem od razu przegrywa walkę biegową.

Kolejne dwa słabe ogniwa to Chodyna,ktory powinien być oddany z powrotem do Lubina,ewentualnie gdziekolwiek,ponieważ jego poziom kompletnie nie uprawnia go do gry w Legii. To samo Szkuryn,który jest na poziomie Piaseckiego.

Kolejne słabsze ogniwa to Mori, który średnio odnajduje sie w obenie preferowaniej kombinacyjnej grze,oraz ma słaby drybling,nie robi przewagi na odpowiednim poziomie.On najwiecej straci na zmianie trenera i nie powtórzy tych liczb z poprzedniego sezonu.Zresztą on był ściągany jako wahadłowy,bo na skrzydłowego się nie nadaje.

3) bardzo podoba mi sie idea gry trenera Iordanescu.Stoperzy super wychodzili wysoko z piłką i robili przewagi.Rownież próba fajnej kombinacyjnej gry po ziemii z wymiennością pozycji. I tu mi się wiele nie zgadza.Mam wrażenie,ze trener potrzebuje do tej gry zupełnie inne profile piłkarzy niż dostaje.Czyzby miał narzucone te transfery z góry? Darmowe na sztukę?.Przy tej grze,którą wdroża potrzebujemy dobrej kreatywnej 6-tki i chyba nie bedzie nią taki Szymański?🤔Przy grze kombinacyjnej,schodzeniu Vinagra do środka,smykałce do klepki,nie wyobrażam sobie Recy,który ma zupełnie inne walory,typową gre przy linii.To samo Stojanović będzie odgrywał marginalną rolę.Mam wrażenie w ogóle,że nowi niewiele będą grać i wnosić.Moze Rajović coś pogra,o ile jest lepszy od Szkuryna,bo nie jest to takie oczywiste.

4) żeby podnieść poziom i zdynamizować grę,potrzebujemy porządnej kreatywnej 6-tki,i dwóch skrzydłowych z konkretną szybkością i pokrętłem w nodze typu Akere.Inaczej to nie pójdzie do przodu. Również znowu będzie problem z jakością na ławce, bo nikt z niej nie wnosi nic szczególnego do gry.

Zastanawiający jest brak gry od początku Alfareli,gdzie wydawało się,że w przygotowaniach wywalczył sobie plac. Lepszą opcją bylby on na lewej,a Mori na prawej za Chodynę.Za Lukiego nie pozyskaliśmy żadnego zastępcy i to też mnie mocno martwi. odpowiedz

Mdread - 24.07.2025 / 23:08, *.virginm.net @SEBO(L): jaki dziadek. Chlop w kwiecie wieku, przeciez on ma tylko 32 kamerunskie lata. odpowiedz

AAA - 24.07.2025 / 23:06, *.play.pl Chodyna to Mem,oddać natychmiast gdziekolwiek odpowiedz

Hiszpan - 24.07.2025 / 22:59, *.telnaptelecom.pl Szkoda że Alfarela nie dostaje szans. Z napastników to już chyba lepiej żeby dziadek został . Przy dobrym dograniu 6-7 goli wrzuci w lidze, Gual jeśli będą chętni powinien odejść i kupić na lewe skrzydło jakiegoś kozaka bo lewą stroną dużo słabsza niż prawa. Ale ogólnie na plus. odpowiedz

Afro - 25.07.2025 / 18:14, *.plus.pl @Hiszpan: właśnie też się dziwię. Nasz Alfa-Kukurela całkiem nieźle holował piłkę. Miał straty niestety ale może by to poprawił. odpowiedz

Ibor - 24.07.2025 / 22:53, *.centertel.pl Miło patrzeć jak Ziókowski nie pęka na robocie - zawodnik meczu odpowiedz

lopezzz - 25.07.2025 / 04:26, *.centertel.pl @Ibor: Większej bzdury dziś nie przeczytasz...

Jeśli obrońca ciągnie zawodnika za koszulkę bo dał się wyprzedzić to oznacza że musi sie jeszcze wiele nauczyć i poprawić szybkość...

Zawodnikm meczu - to chyba żart. odpowiedz

Odp - 25.07.2025 / 07:26, *.lunet.eu @lopezzz: oczywiście nie, bo przecież pociągnął przeciwnika za koszulkę. Karygodne. Zaproponuję ci Chodynę - on nikogo za nic nie ciągał. odpowiedz

Markus Merk - 24.07.2025 / 22:31, *.play-internet.pl Gdyby nie głupie błędy i kompromitacja Chodyny z metra, byłoby zwycięstwo. W rewanżu nie ma innej możliwości jak tylko wygrana. Banik nie taki straszny jak go malowali. odpowiedz

CeeeeeeeeeeeeeeeWKS #MIODUSKIWON - 24.07.2025 / 22:11, *.189.157 Pierwszy mecz od dawna, który dało się oglądać. Widać rękę trenera maksymalnie wykorzystuje potencjał piłkarzy szkoda błędów ale mieliśmy też farta poprzeczka ,słupek. Jest git oby forma szła do góry.

Szkoda Chodyny ,gość ewidetnie biega w za dużych butach a koszulka mu ciąży.

Trzeba poważnie się zastanowić nad wsparciem piłkarzy na Ł3 rozum mówi protest(Mioduski i tak nie odejdzie)😜, serce wyrywa się na stadion. odpowiedz

Szpic - 24.07.2025 / 22:09, *.play-internet.pl Komentarz może być tylko jeden: wynik lepszy niż gra. Bez tempa i przyspieszenia na połowie przeciwnika, pomimo tego że przełożyli mecz a Banik grał w weekend. Koszmarna panika we własnym polu karnym i karygodne błędy w obronie. Jeśli szybko to nie ulegnie poprawie to rewanż też będzie bardzo trudną przeprawą. odpowiedz

Markus Merk - 24.07.2025 / 22:38, *.play-internet.pl @Szpic: gra lepsza niż wynik. Legia prawie cały mecz pod kontrolą, tylko te tragiczne błędy, które pozbawiły nas zwycięstwa. odpowiedz

Wyrwikufel - 24.07.2025 / 22:09, *.vectranet.pl Niezły mecz choć z wieloma błędami. Za tydzień trzeba zagrać lepiej i bardziej agresywnie. odpowiedz

AAA - 24.07.2025 / 22:03, *.play-internet.pl Wreszcie trener który po kilku meczach poznał się na Motylku Gualu.

Wypędzić pajaca i nawet szkoda miejsca dla tego parodysty na ławce rezerwowej.

Wreszcie bez tego typa gramy w 11 odpowiedz

BUTINIO - 25.07.2025 / 00:31, *.orange.pl @AAA: 👍👍👍 odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.07.2025 / 21:49, *.orange.pl Potraficie wyobrazić sobie sytuację w zeszłym sezonie, w której Nsame podniósłby się z ławki, a Gual dalej na niej siedział? Feio miał wiele zalet, ale jego preferencje taktyczne i personalne były zbyt wąskie, aby w pełni wykorzystywać potencjał kadry Legii. Cieszę się, że nowy trener stawia po prostu na najlepszych i dostosowuje do nich taktykę, a nie odwrotnie. Poza Nsame warto też pochwalić Elitima. Jego bramkowa strata to wina głównie najgorszego na boisku Chodyny, a na stratę cała drużyna (poza Vinagre, który się wyłączył) zareagowała prawidłowo. Zabrakło szczęścia. A Kolumbijczyk pokazuje ostatnio, że może być przydatny nie tylko przy dyktowaniu tempa gry, ale też pod polem karnym rywala, czego w zeszłym sezonie mu brakowało. Widać też postęp taktyczny zespołu jako całości w sposobach utrzymywania się przy piłce. Bardzo odpowiedzialnie wygląda organizacja stałych fragmentów gry. Auty przestały być rzucane na pałę do przodu, a rozgrywane bardziej kreatywnie z wykorzystaniem środka i większej liczby piłkarzy. Nie mniej jednak łatwość z jaką w kilku zawodników Banik potrafił przemieszczać się pod bramkę Legii jest niepokojąca. Gracze w obronie powinni być zgrani po zeszłym sezonie, tymczasem mieli spore problemy z ustawianiem się, kiedy rywal przesuwał się do przodu nieco szybciej. Iordanescu mocno się o to wściekał i pewnie będzie to wałkowane przez rewanżem. Budujące jest to, że trener nie zlewa błędów w ustawieniu Vinagre jak poprzednik, tylko od razu stawia go do pionu. Ogólnie to Banik był faworytem dzisiejszego spotkania, a z gry i statystyk to my biliśmy lepsi. Po prostu mieliśmy pecha. A nieuznana bramka dla Czechów w końcówce to też jakaś dziwna rzecz, bo tam faul nastąpił kilka metrów wcześniej i ta piłka powinna być ustawiona w miejscu skąd takie dogranie byłoby znacznie trudniejsze. Zrobiło się nerwowo, choć tej sytuacji w ogóle nie powinno być. Szkoda, że nie wygraliśmy, ale po tym co dziś zobaczyliśmy oraz wyniku nasze szanse przed rewanżem urosły jeszcze bardziej i za tydzień po prostu postawimy kolejną kropkę nad kolejnym i. 😎 odpowiedz

LWST - 24.07.2025 / 21:49, *.plus.pl Po tych 2 meczach w których zagrał Nsame widać ,że Fejo się mylił co do niego i tak naprawdę nie dał mu szansy się pokazać ,oby nie doszło do kuriozum i żeby go teraz nie wypożyczyli albo nie sprzedali ,a przy tym właścicielu wszystko jest możliwe 🧐🧐 odpowiedz

Sebo(L) - 24.07.2025 / 21:47, *.vectranet.pl Chodyna to piłkarz ewenement.Nie strzelić z 1 metra do bramki to trzeba...umieć. odpowiedz

geds - 24.07.2025 / 22:30, *.play.pl @Sebo(L):

Trudniej było nie strzelić niż strzelić. To waleczny chłopak, ale bieganie to za mało na Legię. Jest naprawdę drewniany. Nie powinniśmy ściągać takich ligowych kopaczy. On by nie miał miejsca w Radomiaku. odpowiedz

Franco - 25.07.2025 / 08:48, *.t-mobile.pl @geds: tu myślę że spodziewał się ewentualnie podbicia głową niż tego że mu piłka pod nogi spadnie... Zasadniczo... To że go krytykujemy paradoksalnie oznacza że był pod gra... Inni piłkarze niczym się nie pochwalili w tym meczu... odpowiedz

R - 24.07.2025 / 21:46, *.play-internet.pl Nsame najlepszy. odpowiedz

Tatu - 24.07.2025 / 23:10, *.centertel.pl @R: mama potwierdza ;) odpowiedz

Transfery? - 24.07.2025 / 21:45, *.orange.pl Dom groma jasnego gdyby były transfery odrazu ten banik by przeszli spokojnie szukają skrzydłowego jest blisko w Radomiaku Capita 23 lata na co tu czekają potrzebny rozgrywający pomocnik defensywy i napastnik bo Gaula czas pogonić a na co tu czekać go oni szukają to ja nie wiem odpowiedz

Mr.X - 24.07.2025 / 21:44, *.t-mobile.pl Musicie ich pyknąć w Warszawie !

Dacie radę punkty też ważne !

Pozdrowienia z Poznania .

W Europie trzymam za Was kciuki ! odpowiedz

RobL - 24.07.2025 / 21:38, *.play.pl Dobry,twardy mecz grała 3 drużyna ligi czeskiej z 5 ligi Polskiej kto waszym zdaniem miał większą jakość i był lepszy?Szkoda zamkniętej Żylety bo jesteśmy po prostu lepsi .Ps Legia grała starym składem 24 minuty nowego Stojanvicza koniec bojkotu błagam!!!! odpowiedz

Heniu - 24.07.2025 / 21:36, *.optonline.net Ta Legia nie ma zadnych szans w walce o Ekstraklase. Lech doslownie wyglada jak Real Madryt w porownaniu do Legii. Mioduski to katastrofa dla tego klubu. odpowiedz

Biała si - 24.07.2025 / 21:50, *.vectranet.pl @Heniu: A z kim grał ,?poczekaj to się okaże?! odpowiedz

Egon - 24.07.2025 / 22:11, *.waw.pl @Heniu:



Który Lech ?

Ten który przegrał z Legią mecz o Superpuchar i dostał 4 gole od Cracovii ?



Rzeczywiście, Real Madryt, aż się słabo robi. odpowiedz

Micha(L) - 24.07.2025 / 22:40, *.orange.pl @Heniu: pyrlandia;) odpowiedz

Pab(L)o Loża - 24.07.2025 / 21:35, *.orange.pl Szczerze mówiąc widać rękę trenera.

Bramkarz Banika słaby (co pokazał gol Kapustki) I dlatego było tyle strzałów z dystansu, oczywiście większość niecelna ale to po prostu poziom naszych piłkarzy.

Czuję, że ten Iordanescu to pierwszy od lat prawdziwy trener na lata

Mioduski nie spieprz tego odpowiedz

nie jest źle - 24.07.2025 / 21:28, *.vodafone-ip.de na plus Nsame👍a na duży minus Kacperek i Hodyn



nie trzeba być ekspertem żeby zauważyć braki w Legii, zdecydowanie potrzebny jest bramkarz (ręczniki które wszystko przepuszczają to nie brak szczęścia tylko brak umiejętności), defensywny pomocnik i skrzydłowy



jeszcze latem oddać Hodynę, wychowanka amiki z genem przegrywu,przepłaconego kucyka Qnia, idiotę Głala i któryś ręcznik, obojętnie



może to dopiero początek sezonu ale ten trener po korektach składu jest w stanie zdobyć MP odpowiedz

Dziadzia jest z nami, Dziadzia jedziemy z k...wami!!! - 24.07.2025 / 21:27, *.play-internet.pl Dziadzia top, Gual out!🔥🔥🔥 odpowiedz

Straszne - 24.07.2025 / 21:24, *.t-mobile.pl 💩💩💩 odpowiedz

Kamień - 24.07.2025 / 21:24, *.play.pl A Aktobe ograło Spartę... odpowiedz

Nożyce - 24.07.2025 / 22:19, *.t-mobile.pl @Kamień: To prawda.. Sparta była niżej od Banika w zeszłym sezonie odpowiedz

Lemon - 24.07.2025 / 21:20, *.akamaitechnologies.com Niby remis a przegrana. Ale Legia dziś przynajmniej walcząca do końca. Może w lidze coś ugramy. odpowiedz

Borsalino - 24.07.2025 / 21:19, *.centertel.pl Trudny mecz i brakowało 9 oraz 6 i niestety Vinagre nigdy nie będzie obrońcą. Wynik cieszy chociaż za tydzień nie będzie łatwo …. Mocno Legia 💪.

Wydaje mi się, że trener robi dobrą robotę 👍 odpowiedz

Xavery - 24.07.2025 / 21:19, *.orange.pl Co za masakra. Gra w stylu Magiery - w poprzek boiska. Różnica taka, że teraz lepiej przyśpieszają grę co skutkuje sprawniejszym przedostaniem się pod pole karne przeciwnika.

Wraca koszmar z czasów Runjaicia - Legia potrzebuje 10 strzałów, żeby zdobyć jednego gola, przeciwnik co strzał to ma bramkę.

Indywidualnie na pewno duże wyróżnienie dla Ziółkowskiego, Nsame, Elitima, Kapustki, Wszołka. Morishita niezłe wrzutki. Vinagre chyba powoli wraca do żywych.

Z drugiej strony oczywiście Chodyna. Co się z nim dzieje to nie mam pojęcia. Ma chłopak tę "iskrę bożą" ale głowę to on chyba w szatni zostawia. Mam też dość Tobiasza. Jest to bramkarz w stylu Majdana - jakościowo niezły ale zamiast robić wszystko, żeby obronić strzał to mam wrażemie, że robi wszystko aby efektownie w obiektywach wyjść.

Moja ocena za całokształt to niedostateczny z minusem. Z taką grą to w Ekstraklasie ciężko będzie wejść do górnej połówki w tabeli. odpowiedz

Z Targówka - 24.07.2025 / 21:43, *.inetia.pl @Xavery: czemu się nie zgłosiłeś jak szukali trenera? Te forum to sami trenerzy, skauci i eksperci, tacy nie spełnieni. Nowy trener, poznaje wszystkich od zera, jak na start w trudnych warunkach bez wzmocnień trzy zwycięstwa i jeden remis a Ty jęczysz i bawisz się w porównania po 4 meczach? Jedź jutro z rana na Łazienkowską, weź CV i powiedz żeby wyebali Edka i wzięli Ciebie, bo z Tobą wygrają wszystko. K.urwa co za kibice odpowiedz

g - 24.07.2025 / 21:53, *.tpnet.pl @Xavery: Z tym wyróżnieniem dla Elitima dzisiaj to tak pomału. Średnio strasznie i zawalił 2 bramkę swą stratą. odpowiedz

Krzys27 - 24.07.2025 / 23:18, *.virginm.net @g: fakt, ale prznajmniej robil wszystko zeby odpokutowac i asyste przy bramce Nsame zaliczyl bedac absolutnie na nie swojej pozycji, tak ze nie ma tragedi 😉 odpowiedz

Maverick - 24.07.2025 / 21:17, *.play-internet.pl Ten mecz był w zasadzie do wygrania.Przynajmniej różnica jednego gola.Pepiki niewiele co grały.Drugi gol dla nich po błędzie naszych zawodników.Niby mieli jakieś tam sytuacje,choć Legia miała ich więcej.Spodziewałem się więcej po Baniku.W końcu to 3 drużyna ligi czeskiej a Legia zeszły sezon zakończyła na 5 miejscu.Niby remis cieszy z przedstawicielem 3 drużyny z 10 ligi Europy.Ale niesmak pozostał.Mozna było wygrać.Oby w Warszawie Legia weszła w mecz od samego początku i powinno być zwycięstwo. odpowiedz

Xavery - 24.07.2025 / 21:30, *.orange.pl @Maverick:

Był do wygrania. Ale w piłce nie gra się na ilość okazji tylko strzelone bramki. A tu Banik miał chyba 100% - trzy strzały celne, trzy bramki. Całe szczęście, że ta jedna nie uznana.

Taką skutecznością osiąga się sukces a nie ocenami za wrażenia artystyczne. odpowiedz

jarekk - 24.07.2025 / 21:14, *.metrointernet.pl Nigdy nie krytykuje trenerow ale dzisiaj dokladnie bylo widac ze zatrudnianie hochsztaplera Fejo to byla strata czasu. Gra Legii teraz wyglada duzo lepiej. Ale jest kilka perelek negatywnych. Kacper marnowacz stek Chodyna. Dostal taka pilke ze slepy i kulawy paralityk by strzelil a on pokazal ze mozna nie strzelic. Co z tego ze biega. Kon tez biega a na pilkarza sie nie nadaje. Chlopie, takie sytuacje ustawiaja mecz a ty koncertowo to zwalasz. Szkurin to poziom Guala tylko nie robi glupich min i nie podciaga majtek. A ich poziom to okregowka. Ktos musial byc chory na glowe zeby tyle za niego zaplacic. Nsame to poziom 3 klas wyzej od nich. Inni poprawnie a nawet dobrze. W Warszawie bedzie do przodu. odpowiedz

Hiszpan - 24.07.2025 / 23:05, *.telnaptelecom.pl @jarekk: A ja uważam że Szkurin grał ok.

Miał kilka przechwytów, stwarzał zagrożenie i dobrze bronił w presingu. odpowiedz

Chudy Grubas - 24.07.2025 / 21:13, *.78.183 Ciężary. Remis to dobry wynik, u siebie do ogarnięcia. Tyle że trzeba zdecydowanie lepiej zagrać. Znowu głupie straty w obronie. Wolny Augustyniak i Kapustka imo słabiej, coś wrócić na swoje tory nie może. Mori też złomuje, pierwsza połowa w jego wykonaniu to jakaś parodia. Chodyna też paralityczny jak w zeszłym sezonie. No jest sporo do poprawy, ale rywal choć groźny, do przejścia. odpowiedz

Eddie - 24.07.2025 / 21:12, *.play.pl z tych sześciu drużyn co dzisiaj grają to Legia i Banik mają najlepsze wyniki w Europie w historii odpowiedz

Val - 24.07.2025 / 21:12, *.t-mobile.pl Ten Chodyna to absolutnie nie nadaje się do Legii !!! Kto go kupił ??? Przecież on ani jednego zagrania nie potrafi !!! Taki paralityk powinien grać , ale w 3 lidze a nie w Legii !!! Chyba że w drugiej Legii odpowiedz

Michał - 24.07.2025 / 21:11, *.plus.pl Jesteśmy dalej w czarnej d...ie. Remis fuks jak ch. Takie Kuny Chodyny Guale Biczakczjamy i parę innych to poziom 3 ligi. Mioduski to właściciel beznadziejny i bez pieniędzy jeśli chodzi o prawdziwe wzmocnienia Legii! Przez całą historię Legii graliśmy 2 razy w lidze mistrzów i teraz Jesteśmy w czarnej du...e walcząc z jakimiś ogórkami z Czech mało nie przegrywając. Nie zdziwię się jak przegramy w rewanżu. Nadzieja umiera ostatnia. odpowiedz

jurand - 24.07.2025 / 21:11, *.koba.pl Słabo odpowiedz

Cezar. - 24.07.2025 / 21:10, *.centertel.pl No i co malkontenci i defetysci,mamy dobry wynik,po niezłej grze,brawo LEGIA WARSZAWA, piszcie te swoje bzdury, które są na poziomie gry Tobiasza w dzisiejszym meczu ,ja na pewno nie będę tego czytał,po prostu czuję wstręt,na to forum wejdę przy okazji następnego zapewne zwycięskiego meczu mojego klubu,pozdrawiam prawdziwych kibiców klubu😎❤️🤍💚.





. odpowiedz

Cezar. - 24.07.2025 / 21:26, *.datapacket.com @Cezar.: złodzieju nicków nie wysilaj się bo na tym forum wszyscy wiedzą, że nie kibicujesz Legii i skoro ci sie nie podoba forum to wypad stąd na swoje amikowe tam pisz te głupoty 😎 odpowiedz

Okęciak - 24.07.2025 / 21:10, *.play-internet.pl Brawo Dziadzia!!!! Naprawdę ucieszył mnie Twój gol! Z Nsame do Ligi Europy! Gual out! odpowiedz

Bemowo - 24.07.2025 / 21:10, *.vectranet.pl Ten mecz pokazał, że w składzie definitywnie nie powinien sie pojawiać Chodyna. Gość tak denerwuje grą, że nawet ja bym nie zagrał chyba gorzej. Augustyniak ława bo to co robił to kryminał. I niestety nie mamy obrony a ręcznik w bramce. Minimum 2 obrońców, bramkarz, jeden środkowy, wahadło jedno i napastnik. Wtedy zwojujemy Europe z tym trenerem i odzyskamy Mistrza. Niestety Mioduski jest za głupi na wielką piłkę odpowiedz

mietowy - 24.07.2025 / 21:09, *.play.pl ufff wynik chyba sprawiedliwy te bramki dla Banika to takie prezenty od Legii ta druga to taki przent tak koncza sie zabawy przed polem karnym a Chodyna to mistrzostwo ze nie strzelil na 2:1 odpowiedz

Egon - 24.07.2025 / 21:06, *.waw.pl Nie jestem fanem Nsame, ale bardzo sie cieszę, że to akurat on zdobył gola.

Może się chociaż trochę rozkręci.



Niestety, gramy na granicy naszych możliwości.

Oby nowi zawodnicy jak najszybciej dołączali do klubu i wchodzili do gry, bo wzmocnienia są nam ogromnie potrzebne. odpowiedz

PLBBOY - 24.07.2025 / 21:06, *.inetia.pl Gra lepsza od wyniku, ale z takimi stratami jak Elitima i niewykorzystanymi sytuacjami jak Chodyna, nie mamy czego szukać w rewanżu. Już po meczu z Aktobe powinienem przeprosić Nsame, którego nazwałem kiedyś: człapiącym emerytem. Przepraszam. odpowiedz

Biała siła - 24.07.2025 / 21:06, *.vectranet.pl Brawo ,w rewanżu wygrana powinna być!!! odpowiedz

Andre as - 24.07.2025 / 21:04, *.play.pl Głupie straty. Brak decyzyjności przy strzałach i te strzały bez siły i jakości. Kapustka pokazał raz i to tyle. Potencjał jest walka jest ale zgranie szwankuje. I Chodyna I Wahan słabo. odpowiedz

SEBO(L) - 24.07.2025 / 21:03, *.orange.pl Dziś narodził się "DZIADEK" Nsame ! 🥳👏👏👍🥳



DZIADEK ! 👏👏👏



DZIADEK ! 👏👏👏 odpowiedz

Opoor - 24.07.2025 / 21:02, *.centertel.pl Czy ja wiem czy szczęśliwie 🤔 mogliśmy to wygrać. Niezły mecz w naszym wykonaniu. odpowiedz

L - 24.07.2025 / 21:06, *.play.pl @Opoor: Dokladnie. Mielismy wiecej sytuacji, bardziej kontrolowalismy mecz. Widac u nas wieksze doswiadczenie. Ten gol na 2-1 totalnie przypadkowy. I sama akcja i moment w meczu. Powinnismy byli to wygrac gdyby nie Chodyna. Potrzeba skrzydlowego na juz. odpowiedz

Draper - 24.07.2025 / 21:01, *.play.pl żadna przewaga ten remis (jak nie ma zasady goli wyjazdowych

trzeci remis między tymi drużynami po dwóch poprzednich w Intertoto Cup 1974 odpowiedz

L - 24.07.2025 / 21:10, *.play.pl @Draper: moim zdaniem przewaga patrzac na obraz gry. Raz, ze pokazalismy wieksze doswiadczenie, 3, mamy wiecej indywidualnosci, 3 na wyjezdzie potrafilismy grac na swoich zasadach. Nie wierze, zeby Banik potrafil nas zdominowac chociaz przez chwile w Warszawie, chyba, ze znowu strzeli jakiegos gola z przypadku. Ale mamy wiecej jakosci od nich. odpowiedz

Piotrek - 24.07.2025 / 21:01, *.22.13 W końcu trener, który ma jaja i odsunął od gry Guala. Wyżej od niego w hierarchii Nsame. odpowiedz

eduardo - 24.07.2025 / 21:14, *.toneticgroup.pl @Piotrek: to samo pomyslałem odpowiedz

Xavery - 24.07.2025 / 21:23, *.orange.pl @Piotrek:

Jaja to on pokaże, że ma, jak razem z Gualem usadzi Chodynę i Tobiasza. odpowiedz

Piotrek - 24.07.2025 / 22:30, *.22.13 @Xavery: spokojnie, na to też przyjdzie czas. Na razie średnio ma kim ich zastąpić. odpowiedz

Syn Trenera - 24.07.2025 / 20:59, *.plus.pl Czyścić buty gamonie Nsame co go wyzywaliscie cały rok wystarczyło postawić na niego i patrzę jak gra kolejny mecz.... To basz nsjlepszy napadzior.... odpowiedz

Bombazo Kró(L) Nsame - 24.07.2025 / 21:08, *.datapacket.com @Syn Trenera: Kocur!🔥🔥🔥 odpowiedz

DanieLo - 24.07.2025 / 21:09, *.myvzw.com @Syn Trenera: jeszcze dużo musisz się od taty nauczyć. Idź spać odpowiedz

robal - 24.07.2025 / 20:58, *.centertel.pl Remis na mega farcie. Niech się Legia zastanowi co chce grać bo z czymś takim daleko nie zajedziemy. Ten mecz to ostrzeżenie. odpowiedz

L - 24.07.2025 / 21:08, *.play.pl @robal: Buahaha. Nie kompromituj sie. Farta to mial Banik, ze nie przegral. Ty ogladales mecz w ogole? Mamys etke na 2-1, w drugiej polowie kolejna, Banik strzela jakiegos farfocla po 18 rykoszetach i ty to fartem nazywasz? XDDDDDDDDDD



Jakie ostrzezenie? Przed czym? Jak my od 3 lat tak gramy i wygrywamy z najlepszymi, o jakim ty ostrzezeniu pitolisz? Do 1/4 LKE doszlismy a gos cmowi, ze daleko nie zajedziemy. A przypomne, ze rok temu mielismy troszke szczescia z Brondby, z Molde, 2 lata temu z Ordobasami, z Middtylland, ale wiadomo, daleko nie zajedziemy grajac lepiej niz wtedy i majac wiecej jakosciowych pilkarzy :d odpowiedz

Arti L - 24.07.2025 / 21:12, *.orange.pl @robal: ostrzeżeniem jest twój wpis 😇 odpowiedz

Bombazo Kró(L) Nsame - 24.07.2025 / 20:57, *.datapacket.com Król jest jeden. Gdzie jesteście hejterzy??!! odpowiedz

Pab(L)o Loża - 24.07.2025 / 21:05, *.orange.pl @Bombazo Kró(L) Nsame: Dziadek przez pół godziny pokazał więcej niż 1,5 mln euro w godzinę.

Więcej biegał, więcej strzelał, no i do tego gola.

Ja bym Chodyna przestawił na obronę. No tak wybić z pustej nad poprzeczką to myślę ani Janek ani Kapuadi ani Pankov nie potrafia.

Do krytyków Morishity grał nieźle, te kilka identycznych podań w pole karne mogło dać gola, ale Kacper jak rasowy obrońca 😉

W Warszawie powinniśmy wygrać odpowiedz

Arturius1916 - 24.07.2025 / 21:16, *.vectranet.pl @Pab(L)o Loża: "Dziadek przez pół godziny pokazał więcej niż 1,5 mln euro w godzinę."

To samo napisałem ziomkowi 😂 niemal słowo w słowo odpowiedz

