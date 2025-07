Nsame z bani uciszył Banik

Sędziowie

Główny: Christian-Petru Ciochirca (Austria)

Asystent: Michael Obritzberger

Asystent: Maximilian Weiss

Techniczny: Harald Lechner

VAR: Manuel Schüttengruber

AVAR: Jakob Semler



Pogoda:

Temperatura 26°C

Ciśnienie 1012 hPa

Wilgotność 61%

Komentarze (44)

+ dodaj komentarz

RobL - 6 minut temu, *.play.pl Dobry,twardy mecz grała 3 drużyna ligi czeskiej z 5 ligi Polskiej kto waszym zdaniem miał większą jakość i był lepszy?Szkoda zamkniętej Żylety bo jesteśmy po prostu lepsi .Ps Legia grała starym składem 24 minuty nowego Stojanvicza koniec bojkotu błagam!!!! odpowiedz

Heniu - 8 minut temu, *.optonline.net Ta Legia nie ma zadnych szans w walce o Ekstraklase. Lech doslownie wyglada jak Real Madryt w porownaniu do Legii. Mioduski to katastrofa dla tego klubu. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 9 minut temu, *.orange.pl Szczerze mówiąc widać rękę trenera.

Bramkarz Banika słaby (co pokazał gol Kapustki) I dlatego było tyle strzałów z dystansu, oczywiście większość niecelna ale to po prostu poziom naszych piłkarzy.

Czuję, że ten Iordanescu to pierwszy od lat prawdziwy trener na lata

Mioduski nie spieprz tego odpowiedz

nie jest źle - 16 minut temu, *.vodafone-ip.de na plus Nsame👍a na duży minus Kacperek i Hodyn



nie trzeba być ekspertem żeby zauważyć braki w Legii, zdecydowanie potrzebny jest bramkarz (ręczniki które wszystko przepuszczają to nie brak szczęścia tylko brak umiejętności), defensywny pomocnik i skrzydłowy



jeszcze latem oddać Hodynę, wychowanka amiki z genem przegrywu,przepłaconego kucyka Qnia, idiotę Głala i któryś ręcznik, obojętnie



może to dopiero początek sezonu ale ten trener po korektach składu jest w stanie zdobyć MP odpowiedz

Dziadzia jest z nami, Dziadzia jedziemy z k...wami!!! - 17 minut temu, *.play-internet.pl Dziadzia top, Gual out!🔥🔥🔥 odpowiedz

Straszne - 20 minut temu, *.t-mobile.pl 💩💩💩 odpowiedz

Kamień - 20 minut temu, *.play.pl A Aktobe ograło Spartę... odpowiedz

Lemon - 24 minuty temu, *.akamaitechnologies.com Niby remis a przegrana. Ale Legia dziś przynajmniej walcząca do końca. Może w lidze coś ugramy. odpowiedz

Borsalino - 25 minut temu, *.centertel.pl Trudny mecz i brakowało 9 oraz 6 i niestety Vinagre nigdy nie będzie obrońcą. Wynik cieszy chociaż za tydzień nie będzie łatwo …. Mocno Legia 💪.

Wydaje mi się, że trener robi dobrą robotę 👍 odpowiedz

Xavery - 25 minut temu, *.orange.pl Co za masakra. Gra w stylu Magiery - w poprzek boiska. Różnica taka, że teraz lepiej przyśpieszają grę co skutkuje sprawniejszym przedostaniem się pod pole karne przeciwnika.

Wraca koszmar z czasów Runjaicia - Legia potrzebuje 10 strzałów, żeby zdobyć jednego gola, przeciwnik co strzał to ma bramkę.

Indywidualnie na pewno duże wyróżnienie dla Ziółkowskiego, Nsame, Elitima, Kapustki, Wszołka. Morishita niezłe wrzutki. Vinagre chyba powoli wraca do żywych.

Z drugiej strony oczywiście Chodyna. Co się z nim dzieje to nie mam pojęcia. Ma chłopak tę "iskrę bożą" ale głowę to on chyba w szatni zostawia. Mam też dość Tobiasza. Jest to bramkarz w stylu Majdana - jakościowo niezły ale zamiast robić wszystko, żeby obronić strzał to mam wrażemie, że robi wszystko aby efektownie w obiektywach wyjść.

Moja ocena za całokształt to niedostateczny z minusem. Z taką grą to w Ekstraklasie ciężko będzie wejść do górnej połówki w tabeli. odpowiedz

Maverick - 27 minut temu, *.play-internet.pl Ten mecz był w zasadzie do wygrania.Przynajmniej różnica jednego gola.Pepiki niewiele co grały.Drugi gol dla nich po błędzie naszych zawodników.Niby mieli jakieś tam sytuacje,choć Legia miała ich więcej.Spodziewałem się więcej po Baniku.W końcu to 3 drużyna ligi czeskiej a Legia zeszły sezon zakończyła na 5 miejscu.Niby remis cieszy z przedstawicielem 3 drużyny z 10 ligi Europy.Ale niesmak pozostał.Mozna było wygrać.Oby w Warszawie Legia weszła w mecz od samego początku i powinno być zwycięstwo. odpowiedz

Xavery - 14 minut temu, *.orange.pl @Maverick:

Był do wygrania. Ale w piłce nie gra się na ilość okazji tylko strzelone bramki. A tu Banik miał chyba 100% - trzy strzały celne, trzy bramki. Całe szczęście, że ta jedna nie uznana.

Taką skutecznością osiąga się sukces a nie ocenami za wrażenia artystyczne. odpowiedz

jarekk - 30 minut temu, *.metrointernet.pl Nigdy nie krytykuje trenerow ale dzisiaj dokladnie bylo widac ze zatrudnianie hochsztaplera Fejo to byla strata czasu. Gra Legii teraz wyglada duzo lepiej. Ale jest kilka perelek negatywnych. Kacper marnowacz stek Chodyna. Dostal taka pilke ze slepy i kulawy paralityk by strzelil a on pokazal ze mozna nie strzelic. Co z tego ze biega. Kon tez biega a na pilkarza sie nie nadaje. Chlopie, takie sytuacje ustawiaja mecz a ty koncertowo to zwalasz. Szkurin to poziom Guala tylko nie robi glupich min i nie podciaga majtek. A ich poziom to okregowka. Ktos musial byc chory na glowe zeby tyle za niego zaplacic. Nsame to poziom 3 klas wyzej od nich. Inni poprawnie a nawet dobrze. W Warszawie bedzie do przodu. odpowiedz

Chudy Grubas - 31 minut temu, *.78.183 Ciężary. Remis to dobry wynik, u siebie do ogarnięcia. Tyle że trzeba zdecydowanie lepiej zagrać. Znowu głupie straty w obronie. Wolny Augustyniak i Kapustka imo słabiej, coś wrócić na swoje tory nie może. Mori też złomuje, pierwsza połowa w jego wykonaniu to jakaś parodia. Chodyna też paralityczny jak w zeszłym sezonie. No jest sporo do poprawy, ale rywal choć groźny, do przejścia. odpowiedz

Eddie - 32 minuty temu, *.play.pl z tych sześciu drużyn co dzisiaj grają to Legia i Banik mają najlepsze wyniki w Europie w historii odpowiedz

Val - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Ten Chodyna to absolutnie nie nadaje się do Legii !!! Kto go kupił ??? Przecież on ani jednego zagrania nie potrafi !!! Taki paralityk powinien grać , ale w 3 lidze a nie w Legii !!! Chyba że w drugiej Legii odpowiedz

Michał - 33 minuty temu, *.plus.pl Jesteśmy dalej w czarnej d...ie. Remis fuks jak ch. Takie Kuny Chodyny Guale Biczakczjamy i parę innych to poziom 3 ligi. Mioduski to właściciel beznadziejny i bez pieniędzy jeśli chodzi o prawdziwe wzmocnienia Legii! Przez całą historię Legii graliśmy 2 razy w lidze mistrzów i teraz Jesteśmy w czarnej du...e walcząc z jakimiś ogórkami z Czech mało nie przegrywając. Nie zdziwię się jak przegramy w rewanżu. Nadzieja umiera ostatnia. odpowiedz

jurand - 33 minuty temu, *.koba.pl Słabo odpowiedz

Cezar. - 34 minuty temu, *.centertel.pl No i co malkontenci i defetysci,mamy dobry wynik,po niezłej grze,brawo LEGIA WARSZAWA, piszcie te swoje bzdury, które są na poziomie gry Tobiasza w dzisiejszym meczu ,ja na pewno nie będę tego czytał,po prostu czuję wstręt,na to forum wejdę przy okazji następnego zapewne zwycięskiego meczu mojego klubu,pozdrawiam prawdziwych kibiców klubu😎❤️🤍💚.





. odpowiedz

Cezar. - 18 minut temu, *.datapacket.com @Cezar.: złodzieju nicków nie wysilaj się bo na tym forum wszyscy wiedzą, że nie kibicujesz Legii i skoro ci sie nie podoba forum to wypad stąd na swoje amikowe tam pisz te głupoty 😎 odpowiedz

Okęciak - 34 minuty temu, *.play-internet.pl Brawo Dziadzia!!!! Naprawdę ucieszył mnie Twój gol! Z Nsame do Ligi Europy! Gual out! odpowiedz

Bemowo - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Ten mecz pokazał, że w składzie definitywnie nie powinien sie pojawiać Chodyna. Gość tak denerwuje grą, że nawet ja bym nie zagrał chyba gorzej. Augustyniak ława bo to co robił to kryminał. I niestety nie mamy obrony a ręcznik w bramce. Minimum 2 obrońców, bramkarz, jeden środkowy, wahadło jedno i napastnik. Wtedy zwojujemy Europe z tym trenerem i odzyskamy Mistrza. Niestety Mioduski jest za głupi na wielką piłkę odpowiedz

mietowy - 35 minut temu, *.play.pl ufff wynik chyba sprawiedliwy te bramki dla Banika to takie prezenty od Legii ta druga to taki przent tak koncza sie zabawy przed polem karnym a Chodyna to mistrzostwo ze nie strzelil na 2:1 odpowiedz

Egon - 38 minut temu, *.waw.pl Nie jestem fanem Nsame, ale bardzo sie cieszę, że to akurat on zdobył gola.

Może się chociaż trochę rozkręci.



Niestety, gramy na granicy naszych możliwości.

Oby nowi zawodnicy jak najszybciej dołączali do klubu i wchodzili do gry, bo wzmocnienia są nam ogromnie potrzebne. odpowiedz

PLBBOY - 39 minut temu, *.inetia.pl Gra lepsza od wyniku, ale z takimi stratami jak Elitima i niewykorzystanymi sytuacjami jak Chodyna, nie mamy czego szukać w rewanżu. Już po meczu z Aktobe powinienem przeprosić Nsame, którego nazwałem kiedyś: człapiącym emerytem. Przepraszam. odpowiedz

Biała siła - 39 minut temu, *.vectranet.pl Brawo ,w rewanżu wygrana powinna być!!! odpowiedz

Andre as - 40 minut temu, *.play.pl Głupie straty. Brak decyzyjności przy strzałach i te strzały bez siły i jakości. Kapustka pokazał raz i to tyle. Potencjał jest walka jest ale zgranie szwankuje. I Chodyna I Wahan słabo. odpowiedz

SEBO(L) - 41 minut temu, *.orange.pl Dziś narodził się "DZIADEK" Nsame ! 🥳👏👏👍🥳



DZIADEK ! 👏👏👏



DZIADEK ! 👏👏👏 odpowiedz

Opoor - 42 minuty temu, *.centertel.pl Czy ja wiem czy szczęśliwie 🤔 mogliśmy to wygrać. Niezły mecz w naszym wykonaniu. odpowiedz

L - 38 minut temu, *.play.pl @Opoor: Dokladnie. Mielismy wiecej sytuacji, bardziej kontrolowalismy mecz. Widac u nas wieksze doswiadczenie. Ten gol na 2-1 totalnie przypadkowy. I sama akcja i moment w meczu. Powinnismy byli to wygrac gdyby nie Chodyna. Potrzeba skrzydlowego na juz. odpowiedz

Draper - 43 minuty temu, *.play.pl żadna przewaga ten remis (jak nie ma zasady goli wyjazdowych

trzeci remis między tymi drużynami po dwóch poprzednich w Intertoto Cup 1974 odpowiedz

L - 34 minuty temu, *.play.pl @Draper: moim zdaniem przewaga patrzac na obraz gry. Raz, ze pokazalismy wieksze doswiadczenie, 3, mamy wiecej indywidualnosci, 3 na wyjezdzie potrafilismy grac na swoich zasadach. Nie wierze, zeby Banik potrafil nas zdominowac chociaz przez chwile w Warszawie, chyba, ze znowu strzeli jakiegos gola z przypadku. Ale mamy wiecej jakosci od nich. odpowiedz

Piotrek - 43 minuty temu, *.22.13 W końcu trener, który ma jaja i odsunął od gry Guala. Wyżej od niego w hierarchii Nsame. odpowiedz

eduardo - 30 minut temu, *.toneticgroup.pl @Piotrek: to samo pomyslałem odpowiedz

Xavery - 21 minut temu, *.orange.pl @Piotrek:

Jaja to on pokaże, że ma, jak razem z Gualem usadzi Chodynę i Tobiasza. odpowiedz

Syn Trenera - 46 minut temu, *.plus.pl Czyścić buty gamonie Nsame co go wyzywaliscie cały rok wystarczyło postawić na niego i patrzę jak gra kolejny mecz.... To basz nsjlepszy napadzior.... odpowiedz

Bombazo Kró(L) Nsame - 36 minut temu, *.datapacket.com @Syn Trenera: Kocur!🔥🔥🔥 odpowiedz

DanieLo - 35 minut temu, *.myvzw.com @Syn Trenera: jeszcze dużo musisz się od taty nauczyć. Idź spać odpowiedz

robal - 46 minut temu, *.centertel.pl Remis na mega farcie. Niech się Legia zastanowi co chce grać bo z czymś takim daleko nie zajedziemy. Ten mecz to ostrzeżenie. odpowiedz

L - 36 minut temu, *.play.pl @robal: Buahaha. Nie kompromituj sie. Farta to mial Banik, ze nie przegral. Ty ogladales mecz w ogole? Mamys etke na 2-1, w drugiej polowie kolejna, Banik strzela jakiegos farfocla po 18 rykoszetach i ty to fartem nazywasz? XDDDDDDDDDD



Jakie ostrzezenie? Przed czym? Jak my od 3 lat tak gramy i wygrywamy z najlepszymi, o jakim ty ostrzezeniu pitolisz? Do 1/4 LKE doszlismy a gos cmowi, ze daleko nie zajedziemy. A przypomne, ze rok temu mielismy troszke szczescia z Brondby, z Molde, 2 lata temu z Ordobasami, z Middtylland, ale wiadomo, daleko nie zajedziemy grajac lepiej niz wtedy i majac wiecej jakosciowych pilkarzy :d odpowiedz

Arti L - 32 minuty temu, *.orange.pl @robal: ostrzeżeniem jest twój wpis 😇 odpowiedz

Bombazo Kró(L) Nsame - 47 minut temu, *.datapacket.com Król jest jeden. Gdzie jesteście hejterzy??!! odpowiedz

Pab(L)o Loża - 39 minut temu, *.orange.pl @Bombazo Kró(L) Nsame: Dziadek przez pół godziny pokazał więcej niż 1,5 mln euro w godzinę.

Więcej biegał, więcej strzelał, no i do tego gola.

Ja bym Chodyna przestawił na obronę. No tak wybić z pustej nad poprzeczką to myślę ani Janek ani Kapuadi ani Pankov nie potrafia.

Do krytyków Morishity grał nieźle, te kilka identycznych podań w pole karne mogło dać gola, ale Kacper jak rasowy obrońca 😉

W Warszawie powinniśmy wygrać odpowiedz

Arturius1916 - 28 minut temu, *.vectranet.pl @Pab(L)o Loża: "Dziadek przez pół godziny pokazał więcej niż 1,5 mln euro w godzinę."

To samo napisałem ziomkowi 😂 niemal słowo w słowo odpowiedz

