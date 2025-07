Fotoreportaże z Ostrawy

Komentarze (12)

Oby - 26.07.2025 / 09:10, *.orange.pl Więcej takich skutecznych protestów. Dziękuję wam, nieznani sprawcy, za te wszystkie transfery, trenera i lepszą gre Legii. Bez was to by się nie udało. Jesteście NajlepSi. Pozdro dla redakcji. Luv ya all. odpowiedz

Arek - 25.07.2025 / 22:53, *.tpnet.pl Napinacze chyba nie mają pojęcia, co to jest strajk ostrzegawczy. odpowiedz

Warszawiak - 25.07.2025 / 22:16, *.vectranet.pl Komedia w zarządzie, komedia w skladzie, komedia w akademii, komedia na trybunach po ostatnim oświadczeniu. Mioduski rozegrałeś kibiców koncertowo musze brać z Ciebie przykład odpowiedz

Tomek Mokotów - 26.07.2025 / 10:12, *.play-internet.pl @Warszawiak:

Myślisz, że jak napiszesz byle co to stanie się to choć trochę prawdą? Idź trollować gdzie indziej, nie wiem, forum "Gazety Wybiórczej"? "NIE"? "Tusk Vision Network"? odpowiedz

Janusz - 25.07.2025 / 21:57, *.151.116 Protest zawieszony. Tak jak Janusze się spodziewali. Chyba tam zablokowali komentarze odpowiedz

RoadrunnerWhiteLegion - 25.07.2025 / 11:10, *.centertel.pl Oby więcej takich bliskich wyjazdów na europejskim szlaku.

Czeski kierunek w fazie grupowej mile widziany

Legia&Zagłębie,Zagłębie&Legia!!! odpowiedz

Janusz - 24.07.2025 / 22:30, *.151.116 Zaraz będzie komunikat, że zawieszamy bojkot. My pikniki już to wyprzedzamy. U nas kumaci Janusze nawołują by kupować bilety na czwartek. Nasze hasło to popcorn fans hooligans odpowiedz

Lamus - 25.07.2025 / 05:47, *.tpnet.pl @Janusz: Januszu, bojkot będzie odwieszony ale najwcześniej od następnej rundy. Na banik jeszcze żyleta zamknięta i nikt nie będzie się wygłupiać odpowiedz

Janusz - 25.07.2025 / 22:03, *.151.116 @Lamus: i co ??? Janusze mieli cynk odpowiedz

go(L)op - 24.07.2025 / 21:29, *.shlnet.pl ciężki mecz a dlaczego, bo Legia grała zbyt wolno i pasywnie. Augustyniak chyba najsłabsze dziś ogniwo... odpowiedz

Zdzicho - 25.07.2025 / 19:57, *.tpnet.pl @go(L)op: na fotkach nie widać ;) odpowiedz

Klan - 25.07.2025 / 23:09, *.play.pl @go(L)op: Elton najgorszy odpowiedz

