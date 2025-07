Oceny legionistów za mecz z Banikiem

Najwyższą notę za mecz z Banikiem otrzymał Jean-Pierre Nsame. Występ strzelca bramki na 2-2 oceniliście na 4,1 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Ziółkowski, Kapsutka i Wszołek. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Kacper Chodyna - 1,8. W sumie oceniało 959 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,2.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

e(L)zone - 26.07.2025 / 13:00, *.interkam.pl Sprzedaż Kapuadiego byłoby dla nas jak wyrwanie dwóch jedynek z paszczy.Chłopak ogarnia defensywe i buduję grę od tyłu. Nie wyobrażam sobie tego sezonu bez niego.To niemożliwe. odpowiedz

L - 26.07.2025 / 13:12, *.play.pl @e(L)zone: co robi? Ogarnia gre? Chyba rywalom. W kazdym meczu stwarza rywalom sytuacje. Oczywiscie w Ostrawie slupek bo jego nierozwaznym zagraniu, gol po rykoszecie od niego bo sobie poskakac chcial przed bramkarzem. Babol za babolem. Pankov ogarnia bardziej defensywe. Poza tym jak odejdzie Kapuadi to przyjdzie ktos nowy. Raczej nie gorszy. Po 3 Burch tez dobrze wyprowadza pilke. odpowiedz

Jaskiniowiec - 26.07.2025 / 12:53, *.t-mobile.pl Chodyna zdecydowanie za wysoko, to co ten człowiek w tym meczu zrobił to kryminał. Brak strzelenia bramki na 2-1 w pierwszej połowie i danie Elitiemu piłki na konia na 2-1

Poszla won z nim z mojego klubu.

Legijny Mekambe kto wie czy nie odpali, duży umie strzelić i się ustawić kto wie czy nie okaże się wybawieniem w ataku.

Po mistrza Legio !!! odpowiedz

e(L)o - 26.07.2025 / 12:53, *.plus.pl tobiasz, wąsik, chodyna i kun - to poziom 3 ligi odpowiedz

e(L)zone - 26.07.2025 / 13:31, *.interkam.pl @e(L)o: zapomniałeś Guala😁,ale rzeczywiście masz rację! odpowiedz

Arek - 27.07.2025 / 00:12, *.tpnet.pl @e(L)o: Ty to poziom 6 ligi, albo jeszcze dalej. odpowiedz

Zbycho(L) - 26.07.2025 / 12:43, *.play.pl Malkontenci😤, którzy postawili X na Nsame, co teraz powiecie.😊

Najlepszy nasz zawodnik meczu. 👏

Jak dostanie więcej szans (przynajmniej tyle co Guam (jedna litera a tak różne znaczenia), to go wciągnie nosem i kilka brameczek nastrzela. 💪💪💪 odpowiedz

Biała si - 26.07.2025 / 13:45, *.t-mobile.pl @Zbycho(L): Widzisz część kolegów jest szybsza niż myśli ,czasem trzeba czasu ,może inne spojrzenie pomysł ,Gual siedzi i niema dyskusji rządzi trener ,być może bramka ,która strzelił jest na wagę awansu ,👍 odpowiedz

grzesiek - 26.07.2025 / 17:10, *.centertel.pl @Zbycho(L): zawsze podkreślałem, że nsame to dobry piłkarz. Daniel China Chukwu też był dobry. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 26.07.2025 / 12:31, *.cyfrowypolsat.pl Mimo wszystko ogromny wstyd żeby od "emeryta" i "dzieciaka" zależała gra Legii. odpowiedz

L - 26.07.2025 / 13:13, *.play.pl @(L)eve(L)64: Jakiego emeryta? Przeciez Nsame ma 31 lat. Czy w Lechu tez sie wstydza, ze ich mistrzowski sezon zalezal od emeryta w ataku i dzieciaka w pomocy? Co ty wygadujesz w ogole. To od kogo ma zalezec gra Legii? Od MLODYCH NIE, OD DOSWIADCZONYCH NIE. TO OD KOGO?! odpowiedz

grzesiek - 26.07.2025 / 11:57, *.centertel.pl najlepszy ten ktory jeszcze niedawno nie miescił sie w kadrze.



Ten lordanescu narazie spoko sie wydaje odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.