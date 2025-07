Oceny legionistów za mecz z Banikiem

Najwyższą notę za mecz z Banikiem otrzymał Jean-Pierre Nsame. Występ strzelca bramki na 2-2 oceniliście na 4,1 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Ziółkowski, Kapsutka i Wszołek. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Kacper Chodyna - 1,8. W sumie oceniało 959 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,2.

e(L)zone - 35 minut temu, *.interkam.pl Sprzedaż Kapuadiego byłoby dla nas jak wyrwanie dwóch jedynek z paszczy.Chłopak ogarnia defensywe i buduję grę od tyłu. Nie wyobrażam sobie tego sezonu bez niego.To niemożliwe. odpowiedz

Jaskiniowiec - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Chodyna zdecydowanie za wysoko, to co ten człowiek w tym meczu zrobił to kryminał. Brak strzelenia bramki na 2-1 w pierwszej połowie i danie Elitiemu piłki na konia na 2-1

Poszla won z nim z mojego klubu.

Legijny Mekambe kto wie czy nie odpali, duży umie strzelić i się ustawić kto wie czy nie okaże się wybawieniem w ataku.

Po mistrza Legio !!! odpowiedz

e(L)o - 43 minuty temu, *.plus.pl tobiasz, wąsik, chodyna i kun - to poziom 3 ligi odpowiedz

Zbycho(L) - 52 minuty temu, *.play.pl Malkontenci😤, którzy postawili X na Nsame, co teraz powiecie.😊

Najlepszy nasz zawodnik meczu. 👏

Jak dostanie więcej szans (przynajmniej tyle co Guam (jedna litera a tak różne znaczenia), to go wciągnie nosem i kilka brameczek nastrzela. 💪💪💪 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Mimo wszystko ogromny wstyd żeby od "emeryta" i "dzieciaka" zależała gra Legii. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl najlepszy ten ktory jeszcze niedawno nie miescił sie w kadrze.



Ten lordanescu narazie spoko sie wydaje odpowiedz

