Kadra Banika na dwumecz z Legią

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

e(L)zone - 5 godzin temu, *.interkam.pl Ewerton jest najlepszym zawodnikiem tego zespołu, ale też bardzo dobrym zawodników jest Tomas Rigo,którego spokojnie widziałbym u nas.Również ciekawym zawodnikiem jest Matej Sin.Ogólnie ciekawa ekipa,z dobrą drugą linią i dosyć wysoką kulturą gry.Na pewno kreatywniejsi od nas.Natomiast w defensywie są słabsi,więc tam liczę na naszą przewagę i dzięki temu powinniśmy awansować. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl @e(L)zone: zazwyczaj tych z dobra kultura gry ogrywalismy determinacja. Middtylland, Brondby. Tak jak mowisz. Jak maja dobra kulture gry to gdzies musza miec spore braki bo inaczej nie byliby tu gdzie są. Mozna zastosowac taktyke z Super Pucharu bo graja podobnie do Lecha. Zawezic boki, uruchamiac Szkurina. Druzyny chcace grac w pilek zazwyczaj sa proste do przeczytania bo nie maja planu B. My mamy. odpowiedz

e(L)zone - 4 godziny temu, *.interkam.pl @L: zgodzę się że mamy wiecej atutów do neutralizacji tego rywala,i bardzo solidną defensywę,a to podstawa.Gorzej jak pierwsi strzelą gola i ta gra będzie im się układać.Za nami jest dużo większe doświadczenie z gry w pucharach i myślę,że taktycznie będziemy górować nad tym rywalem w dwumeczu i panować nad wydarzeniami na boisku. odpowiedz

Dossa Junior - 3 godziny temu, *.play.pl @e(L)zone: mega trudny dwumecz... odpowiedz

Jakoś - 3 godziny temu, *.orange.pl @e(L)zone: Jakoś z optymizmem patrzę na przyszłość Legii i w pucharach, i w lidze. Oby trener, zawodnicy i działacze nie zawiedli tej wiary coraz większej grupy kibiców.

Już to choćby, że trener to fachura, nie to co poprzedni nerwusek co się w Legii, największym polskim klubie ,miał dopiero uczyć fachu. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.