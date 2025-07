Legioniści trenowali w Ostrawie. Jaka jedenastka z Banikiem?

Środa, 23 lipca 2025 r. 21:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wyjazd na pucharowy mecz do ostrawy w dużej mierze przypomina zwykły wyjazdowy mecz ligowy. Czeskie miasto od stolicy Polski dzieli niecałe 4 godziny drogi, więc Legia zdecydowała się na podróż autokarową w obie strony. Edward Iordanescu zamierzał zabrać na mecz 25 zawodników, ale ostatecznie w treningu uczestniczyło 24. Gabriel Kobylak został jeden dzień dłużej w Warszawie z powodu choroby, ale ma dołączyć do drużyny w czwartek.



Trening Legii na stadionie w Ostrawie - Woytek / 41 zdjęć









Do dyspozycji szkoleniowca są Claude Goncalves i Ruben Vinagre, którzy w tym sezonie nie zagrali jeszcze ani minuty z powodu urazów. Wydaje się, że bliżej gry jest Vinagre, który już w Kazachstanie zasiadł na ławce rezerwowych, a dla Goncalvesa to powrót do kadry meczowej. Kolejnymi powracającymi są Artur Jędrzejczyk i Ilja Szkurin. Kapitan Legii nie grał ostatnio z powodu problemów z plecami, a Białorusin nie mógł pojechać do Kazachstanu ze względu na kwestie polityczne. Dwaj nowi zawodnicy, którzy nie zostali zgłoszeni na tę rundę europejskich pucharów, czyli Mileta Rajović i Arkadiusz Reca, zostali w Polsce i trenują w LTC pod okiem oddelegowanych trenerów pierwszej drużyny.



Przed rozpoczęciem zajęć zawodnicy przez pół godziny prowadzili indywidualne rozciąganie na matach i rollerach pod bacznym okiem trenerów przygotowania fizycznego. Potem mieli jeszcze chwilę dla siebie na zielonej murawy. Trener Iordanescu wykorzystał ten moment by przeprowadzić indywidualne rozmowy z Rubenem Vinagre i Juergenem Elitimem.



fot. Woytek / Legionisci.com



Na 15-tysięcznym obiekcie w Ostrawie zasiądzie komplet publiczności, w tym ponad 800-osobowa grupa kibiców Legii. Zapowiada się gorąca atmosfera na trybunach, fani gospodarzy już rozłożyli na krzesełkach kartony, które utworzą napis "FC Banik Ostrawa".



Po kwadransie trening został zamknięty dla przedstawicieli mediów. Mecz 2. rundy eliminacyjnej Ligi Europy Banik Ostrawa - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 24 lipca o godz. 19:00.