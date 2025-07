Piąta rywalizacja Legii z czeskim klubem. Kto faworytem?

Wtorek, 22 lipca 2025 r. 16:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

Już w czwartek 24 lipca Legia pojedzie do Ostrawy na pierwszy mecz z Banikiem. Rewanż tydzień później u nas w Warszawie. Jak historycznie "Wojskowi" radzili z czeskimi drużynami w europejskich pucharach?