Szymański trafi do Legii?

Niedawno w mediach pojawiały się także informacje o zainteresowaniu Norwegiem Markusem Solbakkenem. - Bardziej realny wydaje się temat Damiana Szymańskiego. To oczywiście nie oznacza, że jego transfer jest przesądzony, ale Solbakken nie jest tak blisko, jak sugerowały zagraniczne media. Nie zdziwiłbym się też, gdyby do Legii dołączył ktoś zupełnie spoza tego duetu - twierdzi Gołaszewski. Damian Szymański ma 30 lat. Ostatnie 5 lat spędził w AEK-u Ateny, który jednak chętnie pozbyłby się teraz zawodnika. Jest 18-krotnym reprezentantem Polski.

Latem do Legii Warszawa trafiło trzech nowych zawodników. To jednak nie koniec transferów przychodzących. Do drużyny mają przyjść defensywny pomocnik i skrzydłowy. - Maksymalnie w przyszłym tygodniu przy Łazienkowskiej powinna pojawić się nowa twarz - powiedział kanale meczyki.pl dziennikarz Piłki Nożnej, Paweł Gołaszewski. Na radarze stołecznego klubu ma być Damian Szymański.

wawiak - 24 minuty temu, *.play.pl zachodni średniacy pozbywają się naszych kopaczy jak natrętnych much a my mówimy, że to jest wzmocnienie. chyba dla naszych przeciwników. żal. odpowiedz

Luk - 25 minut temu, *.mm.pl Byłby to dobry transfer oby wypalił 💪 odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Szkoda że nie Sebastian odpowiedz

majusL@legionosta.com - 31 minut temu, *.174.42 Sebastian to rozumie. Damian to drewno. Przeciętniak. Tffuuuuu odpowiedz

Wilanow - 37 minut temu, *.tpnet.pl Moim zdaniem powinniśmy wziąć kogoś młodszego ale od tego jest skauting… odpowiedz

Yeti - 44 minuty temu, *.netfala.pl Jedziemy na majstra! odpowiedz

Mateusz z Gór - 48 minut temu, *.orange.pl Im więcej Polaków, tym lepiej. odpowiedz

Stary - 51 minut temu, *.centertel.pl Kolejny prawie emeryt do kolekcji... odpowiedz

