Tudor Butucel przedłużył kontrakt z Legią

Lw - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Na wiosnę wiecznie kontuzjowany zagrał w drugiej drużynie ze 150 min.Ale Śledź go zna i to wystarczy. odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Od razu trzeba go było do pierwszej drużyny wpisać.😁👍👍👍 odpowiedz

Julek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Pytanie po co? 22 lata, brak debiutu. Po co przedłużać kontrakt? W jakim celu? W tym wieku już powinien walczyć o pierwszy skład, a skoro tego nie robi to niech idzie gdzieś indziej.

Bez obrazy, nie mam nic do zawodnika, ale ogólnie do samego faktu. odpowiedz

