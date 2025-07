Norweski pomocnik na celowniku Legii

Norweg przez większość kariery reprezentował zespoły z własnej ojczyzny. Grał m.in. w takich drużynach jak HamKam, Rosenborg BK czy Fredriksted FK, z którym w 2024 roku sięgnął po Puchar Norwegii. Defensywny pomocnik łącznie na boiskach Eliteserien rozegrał 70 meczów, w których zdobył 14 bramek i 9 asyst. Zagrał także 81-krotnie na zapleczu norweskiej ekstraklasy. Niecałe pół roku temu przeniósł się do tureckiego Konyasporu. W Turcji wystąpił łącznie w 11 meczach (439 minut).

Markus Merk - 24 minuty temu, *.play-internet.pl Przecież to 8/10 więc za Kapustkę. odpowiedz

Typek - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Ogór. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tutaj to grubo szrot alarm się włącza. Typ ma 29 lat i 70 meczów na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej NO. To Kiełbasa z Korony lepiej kilkanaście lat temu się prezentował. odpowiedz

e(L)zone - 28 minut temu, *.interkam.pl @Kobo(L)t: poza tym na heat mapach poruszał sie na pozycji 10-tki.To nie jest def. pomocnik.11 meczów w zeszłym sezonie.Szkoda w ogole sie rozpisywać o nim. odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 1 godzinę temu, *.hosted-by-worldstream.net Norweski ogór. Aż furczy. Z czym do ludzi? odpowiedz

Arek - 59 minut temu, *.tpnet.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: pod kopułką coś Ci furczy. odpowiedz

BIE(L)ANY - 22 minuty temu, *.jmdi.pl @Arek: 29 lat i 70 meczy w najwyższej klasie w Norwegii toż to KOT! Brać z zamkniętymi oczami. odpowiedz

Ro - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Nieeeeeee.... odpowiedz

Snuff - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 🚀 odpowiedz

Mkaesiak - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Nowym DP bedzie Jailson 29 lat byly gracz Celty od lipca wolny zawodnik odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Lepszy od Szymańskiego? odpowiedz

Singspiel - 33 minuty temu, *.plus.pl @ws: lepszy, bo tanszy odpowiedz

