Korona Kielce sprzedała wszystkie bilety na niedzielny mecz z Legią Warszawa. Spotkanie obejrzy zatem ponad 15 tysięcy kibiców, w tym ok. 770 fanów ze stolicy. Najdłużej w Kielcach sprzedawały się wejściówki na młyn, ale i tak ostatecznie kilka dni przed meczem sprzedano komplet biletów.

forever young - 54 minuty temu, *.78.230 Kiedy zapisy do Ostrawy i Kielc? odpowiedz

olek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dla Legii w wakacje priorytetem są mecze w Europie i awans do grupowej, dla takich klubików mecz z Legią jest najważniejszy w sezonie :) Przyszliście ch.. dlatego że my tu gramy! hej hej Radomiak! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl Ta, u nich zawsze 15 tys, a potem faktyczna frekwencja 12, za bramką niemal pusto (podobnie jak u nas). Nie pamietam zeby w Kielcach byla frekwencja 15k oprocz meczu otwarcia 20 lat temu. odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A u nas kiedy zapisy? Ostrava to wiadomo że kumaci a Kielce? Czy tylko dla kumatych? odpowiedz

Kumaty kum - 1 godzinę temu, *.net.pl @Kibic L: tylko kumaci i kumatych kumy odpowiedz

Jędza - 4 godziny temu, *.205.18 no i super odpowiedz

