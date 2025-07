Vucić odrzucił ofertę Legii. Blisko pozyskania nowego centra

Mate Vucić nie będzie występował w koszykarskiej Legii w kolejnym sezonie - informuje Karol Wasiek z serwisu Z krainy NBA. Chorwacki środkowy, który miał za sobą bardzo udany sezon w barwach klubu ze stolicy (śr. 9.6 pkt., 8.9 zb., 2.3 as. i 0.8 bl.), z którym zdobył tytuł mistrza Polski, otrzymał bardzo dobrą finansową ofertę z Legii. Negocjacje z pochodzącym z Rijeki Vuciciem trwały bardzo długo, ale ten cały czas nie godzi się na warunki zaproponowane przez Legię - znacznie lepsze niż przed rokiem. "Klub jest blisko pozyskania nowego środkowego. To ma być zawodnik, o którego Aaron Cel mocno walczył w Las Vegas" - informuje Wasiek.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Ziom - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dawać Holmana na powrót. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.