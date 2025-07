Superpuchar 27-28 września. Liga ruszy 2 października

W związku z przesunięciem terminu kwalifikacji do BCL, Polska Liga Koszykówki musiała zmienić termin rozegrania turnieju o Superpuchar Polski. Ten odbędzie się w dniach 27-28 września, a lokalizacja turnieju zostanie podana niebawem. Wiadomo natomiast, że na pewno turniej nie odbedzie się, jak pierwotnie planowano, w Inowrocławiu. W związku z powyższym, sezon 2025/26 Orlen Basket Ligi rozpocznie się 2 października i... zaczniemy od 2. kolejki, wcześniej opublikowanego terminarza. Pierwsza kolejka zaś zostanie rozegrana na raty - 23 grudnia i 6 stycznia. Legia zatem na początek sezonu zagra w turnieju o Superpuchar, sezon OBL rozpoczniemy domowym meczem ze Startem Lublin, który 5 października rozegrany zostanie na Bemowie. Z kolei dwa dni później, legionistów czeka wyjazdowy mecz BCL z Rytasem Wilno. Spotkanie 1. kolejki pomiędzy Legią i Miastem Szkła Krosno (beniaminek) odbędzie się 23 grudnia.

