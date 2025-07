Koszykówka

Michał Kolenda na kolejne 3 lata w Legii

Środa, 23 lipca 2025 r. 17:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Michał Kolenda, który dwa ostatnie sezony spędził w Legii Warszawa, zdobywając z naszym klubem Puchar Polski (2024) oraz tytuł mistrza Polski (2025), związał się z naszym koszykarskim klubem nowym, 3-letnim kontraktem.



Urodzony w Ełku zawodnik dotarł już z Legią do ćwierćfinałów rozgrywek FIBA Europe Cup, a także European North Basketball League (ENBL). W nadchodzącym sezonie wystąpi z eLką na piersi w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Od roku Kolenda pełni funkcję kapitana koszykarskiej Legii, którą doprowadził do tytułu mistrza Polski. Do Legii Kolenda trafił z Trefla Sopot, gdzie spędził 11 lat.



W ostatnim sezonie Michał w Legii zagrał 43 mecze ligowe, 8 spotkań w ENBL oraz po jednym w Pucharze Polski i Superpucharze, co daje 53 występy. W barwach Legii Michał Kolenda rozegrał dotychczas 104 oficjalne mecze (w tym 75 w lidze), w których zdobył 1034 punkty. Nowa umowa Kolendy z Legią obowiązywać będzie do końca sezonu 2027/28.



Imię i nazwisko: Michał Kolenda

Pozycja: rzucający obrońca/niski skrzydłowy

Wzrost: 202 centymetry

Data i miejsce urodzenia: 31.03.1997 (28 lat), Ełk



Dotychczasowa kariera:

2024/25: Legia Warszawa - 43 mecze, śr. 9.6 pkt., 3.2 zb., 1.3 as.

2023/24: Legia Warszawa - 32 mecze, śr. 10.5 pkt., 2.9 zb., 1.5 as.

2022/23: Trefl Sopot (PLK) 34 mecze, śr. 8.8 pkt., 3.6 zb., 1.4 as.

2021/22: Trefl Sopot (PLK) i FIBA Europe Cup. w PLK: 29 meczów, śr. 10.1 pkt., 2.7 zb., 2.1 as. | w FIBA Europe Cup: 12 meczów, śr. 10.3 pkt., 3.2 zb., 1.7 as.

2020/21: Trefl Sopot (PLK) 33 mecze, śr. 8.5 pkt., 2.7 zb., 1.5 as.

2019/20: Trefl Sopot (PLK) 22 mecze, śr. 8.2 pkt., 2.5 zb., 1.1 as.

2018/19: Trefl Sopot (PLK) 3 mecze, śr. 5.3 pkt., 2.0 zb., 1.0 as.

2017/18: Trefl Sopot (PLK) 30 meczów, śr. 6.9 pkt., 2.2 zb., 0.3 as.

2016/17: Trefl Sopot (PLK i U20) w PLK: 29 meczów, śr. 3.7 pkt. 1.1 zb., 0.3 as.

2015/16: Trefl Sopot (PLK, II liga i U20) w II lidze: 16 meczów, śr. 14.3 pkt., 2.8 zb., 0.9 as.

2014/15: Trefl Sopot (II liga, U20 i U18) w II lidze: 22 mecze, śr. 8.5 pkt., 3.0 zb., 0.6 as.

2013/14: Trefl Sopot (II liga, U20 i U18) w II lidze: 17 meczów, śr. 5.4 pkt., 1. Zb., 0.9 as.

2012/13: Trefl Sopot (U16)

UKS Nenufar 5 Ełk