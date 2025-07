Holec: Legia to polski gigant

Środa, 23 lipca 2025 r. 17:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

— Mamy jakościowy zespół i jeśli jutro zagramy skoncentrowani, możemy myśleć o dobrym wyniku. W poprzednim sezonie rozegraliśmy mecz, który – moim zdaniem – powinniśmy byli wygrać. Tym razem chcemy być skuteczniejsi i poprawić to, co wtedy się nie udało - mówi Dominik Holec.









— Przeciwnik ma doświadczonych zawodników i silne indywidualności, ale my mamy siłę jako drużyna. I to będzie decydujące. Wierzę, że jeśli utrzymamy koncentrację i zagramy zdyscyplinowanie, możemy osiągnąć sukces.



— Legia to polski gigant. Na papierze są faworytem. Atmosfera na polskich stadionach zawsze jest specyficzna i wymagająca, ale jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, co nas czeka w rewanżu i nie mamy powodów, by się obawiać.