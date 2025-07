Kilka dni temu w mediach pojawiły się informacje, że Damian Szymański może trafić do Legii Warszawa. Grecki dziennikarz George Tsarouchas poinformował dzisiaj, że z Szymańskim kontaktował się już dyrektor sportowy Legii, Michał Żewłakow, który przekonuje zawodnika do transferu. Piłkarz ma być bliski przejścia do Legii.

Piotrek - 25.07.2025 / 20:48, *.22.13 Jak nikogo nie kupowali, to zaczął sie protest, jak kupują to niby za stary, za gruby, za tani, za kulawy, ludzie co z Wami?! odpowiedz

wawiak - 25.07.2025 / 16:55, *.play.pl zaczyna się robić jakieś złomowisko. żadnych starych zużytych dziadków, których nikt nie chce. jakie to może być wzmocnienie dla L ? odpowiedz

RAF TGK - 25.07.2025 / 11:16, *.orange.pl Przychodzi doświadczony zawodnik, a na tej pozycji doświadczenie to "must be", chyba 15 występów w reprezentacji, obyty na europejskich boiskach, 30 lat na defensywnego zawodnika to dobry wiek.

A tu dalej płacz i lament, za stary, za młody, za tani, za drogi, ten drewniak, ten szklany.............. nic nigdy nie pasuje, ludzie chyba macie jakieś kompleksy, może was ktoś w podstawówce dojeżdżał i teraz próbujecie to sobie odbić. odpowiedz

Bazyl - 25.07.2025 / 11:49, *.orange.pl @RAF TGK: 800 tys euro rocznie ,kolejny komin płacowy bo tani nie będzie ,umiejętności średnie , tylko 18 występów w słabej Kadrze ,faktycznie bierzmy wiekowych a nasi będą odchodzić młodzi za darmo bo i tak szans nie dostaną ..po co nam kolejny Muci jak możemy być jak Ruch Chorzów i stawiać tylko przeważnie na naszych a później kolejny rok bez MP..😃 odpowiedz

t - 25.07.2025 / 05:41, *.centertel.pl Myslalem ze chodzi o Sebka....🤔 odpowiedz

Hiszpan - 24.07.2025 / 22:34, *.telnaptelecom.pl Augustyniak nie daje już rady. Jako uzupełnienie na ligę ok ale potrzeba kogoś lepszego. odpowiedz

Ronaldo - 24.07.2025 / 21:46, *.myvzw.com Ma ważny kontrakt. Jeśli go puszczą nawet na wypożyczenie to na pewno duże wzmocnienie.

Jak się sprawdzi to gitara a jak nie to arivederci lol. O następnego Maxiego będzie ciężko. Mam nadzieję że chłopak się jeszcze rozwinie i zrobi dużą karierę. Na tej pozycji doświadczenie jest jednak nie bagatelne więc Szymański może być ok. Od Augusta słabszy raczej nie będzie. odpowiedz

Wolfik - 24.07.2025 / 21:25, *.play.pl I dobrze. Doświadczony zawodnik z pewnością się przyda. odpowiedz

Hehe - 24.07.2025 / 19:49, *.play.pl Wszyscy ci którzy płaczecie…. Zamkniecie te mordy? odpowiedz

Łowca talentów - 24.07.2025 / 21:24, *.101.61 @Hehe:

Daj spokój. Pozwól drzeć japy wszechwiedzącym ekspertom internetowym. odpowiedz

Hehe - 24.07.2025 / 21:45, *.play.pl @Łowca talentów: masz rację, niech sobie popłaczą ;) odpowiedz

Jano - 24.07.2025 / 19:37, *.orange.pl A Legia to skup złomu czy dom starców?? odpowiedz

Mkaesiak - 24.07.2025 / 17:41, *.interkam.pl Jaeilson byly pilkarz Celty vigo jutro pojawic ma sie w klubie i przechodzic testy medyczne.29 lat DP odpowiedz

pio - 24.07.2025 / 19:53, *.plus.pl @Mkaesiak: od trzech dni to piszesz, zobaczymy co z tego wyjdzie odpowiedz

LLegionista - 24.07.2025 / 17:40, *.play-internet.pl Transfer in plus. Młodszy i szybszy Augustyniak, dobry odbiór, zbieranie drugich piłek, z piłką przy nodze też był w miarę solidny i wyprowadzanie piłki też mu wychodziło. Zobaczymy. 34 mecze i opaska kapitańska w mocnym, greckim klubie to mocna karta. Jazda! odpowiedz

grzesiek - 24.07.2025 / 17:16, *.centertel.pl no zobaczymy, oby to nie był przypadek krychowiaka który powoływany był pod koniec bardziej za zadługi niż gre. Ja bym go nie brał Ale okaże sje odpowiedz

e(L)o - 24.07.2025 / 16:49, *.ksiezyc.pl Sami 30+ odpowiedz

majusL@legionista.com - 24.07.2025 / 16:48, *.214.93 drewniak .... masakra !! odpowiedz

qubas - 24.07.2025 / 16:48, *.t-mobile.pl super wiadomość

proszę przebijcie cenę za Pieńkę

chcemy Polaków w klubie odpowiedz

Arek - 24.07.2025 / 16:43, *.tpnet.pl Za Almeidy tam grał. A ten nowy trener podobno go nie widzi w składzie, więc może to i prawda. odpowiedz

ManiekL - 24.07.2025 / 16:32, *.tpnet.pl wg dzienniakarzy z Meczykow, Szymanski ma kontrakt 800k Euro, watpie by nawet na 1 sezon , Legia by tyle zaplacila w pensji dla zawodnika- a nie sadze ze AEK, by puscil a) za darmowe wypozyczenie b) pokryl jakas czesc pensji Polaka

przy wypozyczeniu za 200-300k + pensja 800k, nie ma szans na taka sytuacje odpowiedz

Olaff - 24.07.2025 / 16:26, *.t-mobile.pl sami defensywni emeryci. Po co nam dyrektor sportowy, takie transfery to i sprzątaczka mogłaby zrobić. Czekam na graczy młodszych i ofensywnych bo tu mamy biedę! odpowiedz

Janek - 24.07.2025 / 17:59, *.centertel.pl @Olaff: ja bym Ciebie proponował na to stanowisko geniuszu odpowiedz

Hiszpan - 24.07.2025 / 16:17, *.play-internet.pl Reca,Jędza, Pankov, Augustyniak. Wszołek , Goncalves co to jest? Kabaret Starszych Panów? odpowiedz

L - 24.07.2025 / 16:06, *.play.pl Oby. Na tej pozycji nie trzeba szukac nie wiadomo kogo. Lepszy Polak, ktory nie bedzie niewiadomą a bedzie na odpowiednim poziomie, niz wydac kase na obcokrajowca na pozycji, gdzie trzeba glownei asekurowac i przerywac ataki. A tak mozna zainwestowac w nazwisko na pozycje ofensywne. To samo w obronie. Mamy za darmo 2 doswiadczonych solidnych bocznych i wiecej nie trzeba. Idziemy drogą 1 kadencji Zewlaka, gdzie w obronie grali solidni Polacy a duza kase wydawalismy na pilkarzy ofensywnych. Oby tylko na skrzydlo sciagnac kogos konkretnego a nie kolejnego Biczachczjana. odpowiedz

e(L)zone - 24.07.2025 / 18:01, *.interkam.pl @L: dla mnie to jest kontynuacja myśli Jacka Zielińskiego.Doraźnie,a nie przyszłościowo.To byłby już trzeci zawodnik 30- to letni,który zabierze przestrzeń dla rozwoju powiedzmy jakiegoś 23 - latka,którego powinniśmy pozyskać z kasy za Oyedele.Nonsens dla mnie.Narazie te ruchy Żewłaka oceniam bardzo negatywnie.Moze na boisku się obronią,ale i tak ściąganie emerytów nie jest opłacalne,bo nie będzie zarobku,a oni też już lepsi nie będą,a zarazem nie są na tylne dobzi by podnieść tu jakość zespołu.Słabo. odpowiedz

Rysiu - 24.07.2025 / 21:14, *.as13285.net @e(L)zone: je...j się główkę, bo farmazony chlopaszek pieprzysz odpowiedz

Phoenix(L)k - 24.07.2025 / 21:27, *.play.pl @e(L)zone: mówisz o rozwijaniu 23-latka? W takim wieku to Muci odszedł po 3 sezonach gry u nas... może jednak warto byłoby pomyśleć o rozwinięciu kogoś młodszego? odpowiedz

13 - 29.07.2025 / 21:15, *.152.91 @e(L)zone: liczyłem na pozytywną.😤 odpowiedz

