Arkowcy przyjadą pociągiem

W 2020 roku kibice z Gdyni nie mogli zawitać na nasz stadion, bowiem mecz rozgrywany był bez udziału publiczności z powodu obostrzeń covidowych. We wrześniu 2018 roku również byli nieobecni z powodu zakazu, a na koniec października 2017 roku na sektor dotarło tylko 40 z nich. Wówczas około 400 arkowców nie dojechało - ze względu na awarię "specjala" w Iławie. Udało się wprawdzie podstawić nowy pociąg, który dowiózł kibiców Arki tylko do Działdowa i... również uległ awarii. Trzeci skład podstawiony został w momencie, gdy spotkanie przy Ł3 już się rozpoczynało, więc kibice wrócili nim do Trójmiasta. W lipcu 2017 roku na meczu o Superpuchar żółto-niebiescy obecni byli w ok. 800 osób i był to ostatni "pełnoprawny" wyjazd fanów Arki na mecz z Legią. Blisko 9 lat temu, na mecz ligowy rozgrywany w sierpniu 2016 roku arkowcy przyjechali do Warszawy w 973 osób, w tym Polonia Bytom (8) oraz skromne delegacje Lecha i Cracovii. W drugiej połowie zaprezentowali malowaną mini-sektorówkę "Połączyła nas zabawa, wspólne w Polskę eskapady", a kilkanaście minut później flagi na kijach oraz pokaz pirotechniczny, na który składały się stroboskopy oraz ognie wrocławskie.

Kibice Arki Gdynia organizują pociągowy wyjazd do Warszawy na mecz z Legią, który rozegrany zostanie w niedzielę, 3 sierpnia. Arkowcy ze względu na małą liczbę dostępnych składów PKP, pojadą dwiema żółto-niebieskimi SKM-kami. Dla fanów Arki będzie to pierwszy od kilku lat wyjazd na Łazienkowską.

Arkowiec od 1964 - 12 godzin temu, *.play.pl Jako naprawdę stary kibiców,pamiętam pierwszy mecz u siebie z Legia. Wówczas w Gdyni nikt nie miał pojęcia o "zgodach" itp. Byliśmy,powiedzmy,na skali "0". I nastąpił szok! Ci,których oglądaliśmy w tv,czyli kibice Legii, zrobili rozrobić na bramie. Milicja"zaprosila"gosci na płytę boiska i...z kurtek,kieszeni,zza pasków, na oczach wszystkich,posypały się łańcuchy,noże,kasety itp. Wnioski? Wiadome. Też trzeba brać przykład! Efekt? Na kolejnym wyjeździe do W-wy,zginął mlody chłopak! Co wiec mówić tu o zgodach...⚽️ odpowiedz

Adrian - 30.07.2025 / 12:44, *.t-mobile.pl Po co przyjadą jak umoczą ! odpowiedz

ELVIS - 30.07.2025 / 11:31, *.net.pl Areczko trzymajcie się. Cracovia jak zawsze Wam kibicuje !! odpowiedz

Faza - 29.07.2025 / 16:23, *.virginm.net Ja pamietam jak Legia przyjechala na stary stadion Arki ..i musieli ewakuowac sie na boisko bo cala Gorka ruszyla na nich odpowiedz

AG. - 29.07.2025 / 17:41, *.t-mobile.pl @Faza: To było w latach 70siatych , też byłem na tym meczu. odpowiedz

SEBO(L) - 28.07.2025 / 19:00, *.play.pl Panowie, nie wiem, co wy pamiętacie, ale żaden sezon w okresie dwudziestu kilku lat nie odpowiada Waszej teorii... 🤷‍♂️ A w tamtych latach jeździłem regularnie. Ani sytuacja na stadionie, ani tabelowo - meczowa nie pasuje do wspomnianej sytuacji.



Więc to chyba demencja 😉 odpowiedz

Snake - 29.07.2025 / 00:58, *.play.pl @SEBO(L): Raczej mitomaństwo 😉 odpowiedz

AG. - 29.07.2025 / 17:51, *.t-mobile.pl @SEBO(L): To były lata siedemdziesiąte, też byłem na ty meczu nawet nie zdążyli usiąść . odpowiedz

Stary wyjadacz - 28.07.2025 / 15:34, *.netfala.pl A ja pamiętam jak na Ł3 zabrzmiało "Areczka też, Areczka też, przyjacielem CWKS" 😁 To było jakieś 20 lat temu. Legia walczyła wtedy o mistrza, a mistrzostwo Legii zależało też od wyniku meczu Arki chyba z Górnikiem. Na początku meczu wynik był korzystny dla Legii stąd pojawiły się przychylne przyśpiewki o Arce. Później wynik zaczął być niekorzystny dla Legii (Arka przegrywała) i na trybunach pojawiło się tradycyjne "Arka Gdynia k...a świnia!". Hehehe to były fajne czasy 💥 odpowiedz

Chudy Grubas - 28.07.2025 / 17:57, *.play-internet.pl @Stary wyjadacz:

Kurde, to musimy być tak samo starzy xD odpowiedz

Fear Factory - 28.07.2025 / 19:54, *.t-mobile.pl @Chudy Grubas:To Władeczek czyli Wyrwikufel czyli kiepski trol i wszystko jasne. Nawet małolaci się nie nabiorą na te rzygi które on tu wys.ał. Z Arką nigdy nie było nam po drodze, jedynie układ na reprę hamował niektóre akcje przed meczami kadry. Arka była bardzo mocna w latach 90-tych, nawet nie wiem czy nie nr 1 w temacie "H". Później stopniowy regres i dziś nawet w Gdyni muszą uważać na Lechistów. Mimo ogólnego pochyłu poziomu kibicowskiego (oprawy, frekwencja, doping, hools) to jest kibicowska marka z którą należy się liczyć. Oby więcej takich ekip zamiast czegoś takiego jak Nieciecza, Puszcza, czy Mielec. odpowiedz

głos ulicy - 28.07.2025 / 20:27, *.play.pl @Fear Factory: Od dobrych 5lat Arka to stała wzrostowa forma w temacie "h".W tym roku remis z ZS,które jest uwazane całkiem słusznie za nr 1 w Polsce,jesli chodzi o leśne przygody.Pokusze się o stwierdzenie,że obecnie Arka bardzo szybko poskładałaby Lechie.W tematach "h" co kilka lat następują radykalne zmiany.W latach 2004-2015 po słynnych wydarzeniach na Grabiszyńskiej Arka była cieniem dawnej ekipy i w zasadzie Lechia w trójmiescie robiła co chciała i kazde spotkanie Arki z Lechia to była wygrana tych drugich,dziś to wygląda zgoła odmiennie to Arka wydaje się mocniejsza,jest czołówką w Polsce,a nie Lechia odpowiedz

Wyrwikufel - 28.07.2025 / 21:50, *.vectranet.pl @Stary wyjadacz: Tak, pamiętam. Potwierdzam, tak było ale nie pamiętam dokładnie który to był sezon. Arka jest słaba i w kwestiach h dostaliby łomot od Stali Stalowa Wola albo innej Siarki Tarnobrzek. odpowiedz

Żmija - 28.07.2025 / 22:19, *.plus.pl @głos ulicy:



Jakbym mieszkał w Sosnowcu to też by nie popaść w depresję robiłbym każdego dnia treningi sportów walki, a profilaktycznie nawet dwa odpowiedz

FOREVER LEGIA - 29.07.2025 / 08:29, *.play-internet.pl @Stary wyjadacz: A ja pamiętam jak na Ł3 brzmiało "Arka qrva-zgody chce,a Ł.K.S.boi się"😁 odpowiedz

Barra Bravas - 29.07.2025 / 09:41, *.smsnet.pl @Żmija: co masz do Sosnowca tępa sieroto!?

Naczytales się lewackich memów? Sosnowiec to 8 co do wielkości miasto w Polsce z prawie 200tys mieszkańcami. Z tego połowa z nich jest w stanie spuścić Ci wpi...l. Uważaj co piszesz i o kim. Nie jesteś anonimowy w internecie!🤨 odpowiedz

Arkowiec - 29.07.2025 / 12:26, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel: akurat nie tak dawno Siarke pokonaliśmy bez większych problemów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zwycięstwa z Torcida, Rakowem i remis z ZS. Od kilku lat lechia odmawia nam wyjścia do lasu. odpowiedz

Fear Factory - 29.07.2025 / 12:31, *.t-mobile.pl @Barra Bravas: Nie ma to jak internetowe groźby internetowy chuliganie, wojowniku z piaskownicy. Na pewno gościu się przestraszył i teraz się cały trzęsie ze strachu. Pewnie siedzi pod biurkiem i boi się wyjść. Śmieszny jesteś. A co do chłopaków z Sosnowca to są aktualnie pierwszą siłą "H", 2 razy rywalizowali z Lechem w ostatnich latach w "zbieraniu grzybów" i zebrali ich więcej. Faktem jest, że są w takiej sytuacji i miejscu, że nie mają wyjścia, muszą się mobilizować, trenować sztuki walki i ćwiczyć na siłowni. Naokoło pełno wrogów, tych konkretnych jak Ruch, Górnik, Gieksa czy mniej liczących się ale od których można zebrać na wypadzie manto jak Jastrzębie, Tychy, Polonia B czy nawet Piast. Może właśnie sytuacja w jakiej są powoduje, że są cały czas "w gazie, pod adrenaliną" i w formie. U nas brak konkretnego rywala powoduje rozleniwienie u chłopaków którzy mogliby wejść na wyższy poziom "fizyczności" ale nie czują takiej potrzeby, zwyczajnie im się nie chce. Jedyni nasi wrogowie w regionie to Polonia i Wisła P. czyli nikt poważny. Szkoda, bo potencjał Legia ma na bycie nr 1 w "H" ale go nie wykorzystujemy. odpowiedz

Alan - 29.07.2025 / 14:46, *.centertel.pl @Fear Factory:

Lech nie ma poważnego przeciwnika w mieście czy nawet całej Wielkopolsce a mimo wszystko jest ciągle na Topie wiec raczej nie w tym jest rzecz...... odpowiedz

aGKŚ - 28.07.2025 / 14:55, *.centertel.pl Wszyscy na mecz i jazda z ku…. :) odpowiedz

Roman - 28.07.2025 / 13:10, *.netfala.pl Nie boją się jechać do Sto(L)icy? odpowiedz

kaktus - 28.07.2025 / 12:58, *.orange.pl Co to za drużyna co śledziem je...e tak??? 🤣 odpowiedz

Kolibki - 29.07.2025 / 17:13, *.216.227 @kaktus: pogoń i ich warszawskie ziomy? odpowiedz

Chudy Grubas - 28.07.2025 / 11:39, *.play-internet.pl Ta piosenka budzi mnie! odpowiedz

Juri - 28.07.2025 / 11:18, *.centertel.pl Super,będzie klimat. odpowiedz

Wąż - 28.07.2025 / 11:18, *.play.pl Co to jest za drużyna.... odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 28.07.2025 / 11:16, *.t-mobile.pl Fajnie, znowu zaśpiewamy, "A co to za drużyna...🤣 odpowiedz

Bałtyk Gdynia - 28.07.2025 / 12:34, *.play.pl @PiotrŻo(L)iborz: Zaśpiewamy wspoólnie razem☠️😃 odpowiedz

