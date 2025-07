Arkowcy przyjadą pociągiem

Poniedziałek, 28 lipca 2025 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Arki Gdynia organizują pociągowy wyjazd do Warszawy na mecz z Legią, który rozegrany zostanie w niedzielę, 3 sierpnia. Arkowcy ze względu na małą liczbę dostępnych składów PKP, pojadą dwiema żółto-niebieskimi SKM-kami. Dla fanów Arki będzie to pierwszy od kilku lat wyjazd na Łazienkowską.









W 2020 roku kibice z Gdyni nie mogli zawitać na nasz stadion, bowiem mecz rozgrywany był bez udziału publiczności z powodu obostrzeń covidowych. We wrześniu 2018 roku również byli nieobecni z powodu zakazu, a na koniec października 2017 roku na sektor dotarło tylko 40 z nich. Wówczas około 400 arkowców nie dojechało - ze względu na awarię "specjala" w Iławie. Udało się wprawdzie podstawić nowy pociąg, który dowiózł kibiców Arki tylko do Działdowa i... również uległ awarii. Trzeci skład podstawiony został w momencie, gdy spotkanie przy Ł3 już się rozpoczynało, więc kibice wrócili nim do Trójmiasta.



W lipcu 2017 roku na meczu o Superpuchar żółto-niebiescy obecni byli w ok. 800 osób i był to ostatni "pełnoprawny" wyjazd fanów Arki na mecz z Legią. Blisko 9 lat temu, na mecz ligowy rozgrywany w sierpniu 2016 roku arkowcy przyjechali do Warszawy w 973 osób, w tym Polonia Bytom (8) oraz skromne delegacje Lecha i Cracovii. W drugiej połowie zaprezentowali malowaną mini-sektorówkę "Połączyła nas zabawa, wspólne w Polskę eskapady", a kilkanaście minut później flagi na kijach oraz pokaz pirotechniczny, na który składały się stroboskopy oraz ognie wrocławskie.