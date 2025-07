Ziółkowski: Czujemy niedosyt

- Gramy do końca, co by się nie działo. Dziś było widać, że staraliśmy się grać swoją piłkę - nie było chaotycznego grania, próbowaliśmy wrzutek i prostopadłych zagrań. Był w naszej grze pomysł i wykonanie. Z piłką przy nodze możemy uznać ten mecz za pozytywny, ale musimy poprawić się w defensywie. - Wiedzieliśmy, że Banik Ostrawa jest bardzo silną drużyną. Byliśmy na to przygotowani, choć gospodarze wyszli na nas mocno. Niczym nas jednak nie zaskoczyli, po prostu wykorzystali nasze błędy w ustawieniu i pomyłki indywidualne.

WoLa - 26.07.2025 / 05:07, *.centertel.pl To ten co nie pojechał na młodzieżowe ME bo chciał mieć gwarancję grybw pierwszym składzie? Co się dzieje teraz z tymi dziećmi to dramat odpowiedz

Mateusz Sucker - 25.07.2025 / 17:59, *.orange.pl Największym błędem teraz będzie powołanie młodego na kadrę bo:

-i tak niewiele zagra, a nie daj Bóg jakiegoś błędu to go prasa i kibice zjedzą,

-może złapać kontuzję,

-zmanieruje się w towarzystwie "gwiazdorów" z kadry i zacznie cwaniakować,

-zaraz redaktorki i spece zaczną go sprzedawać za granicę.

Ale pewnie go powołają, a odmówić nie powinien. Szkoda, bo najlepiej dla niego moim zdaniem jest spokojnie szlifować talent w Legii. Nabrać masy, doświadczenia i spokoju, a wtedy będzie wieloletnim filarem kadry. odpowiedz

Ju(L)ius - 25.07.2025 / 15:41, *.t-mobile.pl Stojanovic jednym zagraniem zrobił więcej niż Augustyniak przez cały mecz..... odpowiedz

PLBBOY - 25.07.2025 / 16:46, *.play-internet.pl @Ju(L)ius: W ofensywie tak. To cieszy, ponieważ możliwe jest, że to nowa jakość w zespole. Z tego co pamietam, to w defensywie też się trochę poscigał. odpowiedz

Fan Kacpera - 25.07.2025 / 11:25, *.t-mobile.pl Co oni mają z tym niedosytem co mecz go czują jak nie Wszołek to Kapustka teraz młody też niedosyt czuje.

Walczcie trenujcie starajcie się to uczucie niedosytu ustąpi jak będą wyniki i walka na boisku. odpowiedz

Chudy Grubas - 25.07.2025 / 09:37, *.78.183 Trenuj i nabieraj doświadczenia, bo jeszcze sporo mankamentów widać w twojej grze, te czasami paniczne wślizgi przy bardziej ogarniętym rywalu będą kończyły się kartkami i groźnymi stałymi fragmentami gry. Rób masę chłopie bo wszystkiego wzrostem nie wygrasz.

Będą z ciebie ludzie, może za dwa,trzy latka będziemy mieli spokój na dłużej w reprezentacji. odpowiedz

hochu - 25.07.2025 / 19:15, *.centertel.pl @Chudy Grubas: prawda! i jeszcze trochę pokory w tak młodym wieku i coś z niego może będzie 👍 odpowiedz

Ronaldo - 25.07.2025 / 01:09, *.myvzw.com Tak trzymaj !!! Boję się że u nas już długo nie pograsz. Wyglądasz naprawdę dobrze i dzisiaj to potwierdzasz kolejny raz. Miłym zaskoczeniem przyspieszenie z piłką i to że się chłopaku nie boisz. Pewnie Cię Miodek opchnie zaraz za 3 bańki a to by była szkoda dla Legii. To że mówią że masz braki fizyczne to nic. Najważniejsze że chcesz nad tym pracować. Inni mają braki których już nie nadrobią. Naprawdę widać że jest duży potencjał i teraz tylko praca praca praca i będzie super!!! Najbardziej podoba mi się czytanie gry no i oczywiście charakter. Brawo Ziółek!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 25.07.2025 / 11:08, *.orange.pl @Ronaldo: Dobry jest, lepszy będzie, ale wciąż brakuje mu ogrania na wyższy poziom. Najgorsze są te wejścia na raz, nad czym jak sam mówił pracuje. Wczoraj przejął jedną piłkę ostrym faulem, gdzie trafiając piłkę jednocześnie wyciął drugą nogą rywala, czego nie dostrzegł arbiter, a takie wejścia przy mniejszej dozie szczęścia mogą się kończyć nawet i czerwoną kartką. Legia to na dzisiaj odpowiedni poziom dla niego, a transfer wyżej to w kolejnych sezonach. odpowiedz

ops2 - 24.07.2025 / 23:26, *.centertel.pl Janek dzisiaj dużo zostawił zdrowia na boisku ale trzeba zauważyć, że kilka razy się "odbił" od przeciwników. Niezły występ w każdym razie. odpowiedz

Ryj - 24.07.2025 / 23:08, *.media.pl Do kadry bym Cię brał chłopaku. Brawo Ziółek! odpowiedz

Emeryt - 24.07.2025 / 22:08, *.play.pl W obronie koncentracja. W ataku brak decyzyjności strzałów. Strzały to anemia. odpowiedz

Biała si - 25.07.2025 / 13:19, *.vectranet.pl @Emeryt: Daj szansę młodemu ,Z pewnością się odwdzięczyć ,więcej zaufania do młodych ? odpowiedz

