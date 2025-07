Ziółkowski: Czujemy niedosyt

+ dodaj komentarz

Tak trzymaj !!! Boję się że u nas już długo nie pograsz. Wyglądasz naprawdę dobrze i dzisiaj to potwierdzasz kolejny raz. Miłym zaskoczeniem przyspieszenie z piłką i to że się chłopaku nie boisz. Pewnie Cię Miodek opchnie zaraz za 3 bańki a to by była szkoda dla Legii. To że mówią że masz braki fizyczne to nic. Najważniejsze że chcesz nad tym pracować. Inni mają braki których już nie nadrobią. Naprawdę widać że jest duży potencjał i teraz tylko praca praca praca i będzie super!!! Najbardziej podoba mi się czytanie gry no i oczywiście charakter. Brawo Ziółek!!!

