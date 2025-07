Klub z Warszawy rozmawiał z Bertugiem Yildirimem – tureckim napastnikiem występującym obecnie w Rennes. Poprzedni sezon spędził on na wypożyczeniu w hiszpańskim Getafe. Okazuje się jednak, że transfer 22-letniego napastnika ze Stambułu do Legii jest mało prawdopodobny z uwagi na kwestie finansowe.

Ja - 26.07.2025 / 18:35, *.vodafone-ip.de 💩 odpowiedz

Micha(L) - 25.07.2025 / 23:22, *.orange.pl a ja z sąsiadką...... odpowiedz

Arek - 26.07.2025 / 00:04, *.tpnet.pl @Micha(L): rozumiem, o kwestiach finansowych🤣 odpowiedz

tomiacab - 25.07.2025 / 23:17, *.centertel.pl no to chyba z nim musieli gadać równocześnie co z rajoviciem , bo po transferze milety po co kolejny napastmik? odpowiedz

Darek - 25.07.2025 / 19:57, *.tpnet.pl Równie dobrze można napisać, że Legia rozmawiała z Mbappe. Tylko po co podawać takie ploty do wiadomości jak z góry wiadomo, że nic z tego nie będzie. Klub zamiast robić wzmocnienia to stwarza pozory, że nie wiadomo kogo tu sprowadzą.

Kiedy zrobią wzmocnienia ? Jak odpadniemy z kwalifikacji do ligi Europy lub później ligi konferencji?

Konkrety poproszę a nie plotki. odpowiedz

Bartolinii - 25.07.2025 / 19:10, *.play-internet.pl Wyciekła rozmowa

- siema Yirdil

- Cześć Legia

- Jak Ci się gra w obecnym klubie?

- Bardzo dobrze, dziękuję

- No to super, pozdrawiamy. odpowiedz

W pierwszej kolejności wylokowany przygłup powinien zatrudnić grupę wybitnych - 25.07.2025 / 16:06, *.vodafone-ip.de fachowców ze specjalizacją w rozmowach transferowych z piłkarzami którzy absolutnie nie trafią do Legii ze względów finansowych



to bardzo wydłużyłoby czas na rozmowy z graczami z naszej półki Michasiowi i Bobiczkowi



myślę że powinna to być grupa składająca się z minimum 5-6 osobników skłonnych latać po całym świecie i rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać tylko i wyłącznie po to aby debil w papilotach mógł innym popaprańcom chwalić się z kim to klub przez niego zadłużany nie rozmawia



to jest warte przepalania każdej ilości pieniędzy odpowiedz

Braveheart - 25.07.2025 / 16:03, *.play-internet.pl Legia pytała się o, Johna Fitzgeralda.

Niestety piłkarz ma duże wymaganie finansowe.



Klik.



Klik.



Klik. odpowiedz

Jerzy - 25.07.2025 / 15:48, *.centertel.pl Z kim to już Legia nie rozmawiała





😂 odpowiedz

e(L)o - 25.07.2025 / 15:18, *.vectranet.pl Czyli nic się nie zmienia...szukamy grajków na szrotach zamiast brać młodych Polaków odpowiedz

Kobo(L)t - 25.07.2025 / 14:26, *.vectranet.pl O to akurat może nie być plotka. Strzela nie za często, ma duże wymagania finansowe, wpasował by się w nocne życie kebabowe. odpowiedz

R1958 - 25.07.2025 / 13:55, *.t-mobile.pl Po co taki newsy zapchajdziury? odpowiedz

wola - 25.07.2025 / 13:12, *.play.pl nie rozumiem wiec po co ten artykul? odpowiedz

Tutti Frutti - 25.07.2025 / 16:30, *.tvksmp.pl @wola: niektórych Legionistów to interesuje. Nie ma przymusu czytać każdego artykułu na legioniści.

Fajnie byłoby też docenić pracę redaktorów. Poświęcają swój czas, który mogliby spożytkować w inny sposób. A poświęcają go Legii. Jednemu się treść nie podoba, drugiemu że Legioniści na kogoś bluzgali i ktoś to opisał.

Mnie nie interesuje np. koszykówka. Nie wchodzę i nie piszę, a po co to ktoś napisał, sport dla Murzynów czy inne "mądrości". Pozdrawiam odpowiedz

Rozbawiony - 26.07.2025 / 01:28, *.net.pl @Tutti Frutti: dobrze napisałeś! Tak rzadko doceniamy twórców...mamy za darmo super stronę...nie jestem jakimś fanatykiem, ale dzięki temu że zaglądam tu "całe życie" wiem wszystko o Legii to co powinienem. Pozdrowienia dla wszystkich 😉 odpowiedz

13 - 26.07.2025 / 03:38, *.129.250 @Tutti Frutti: mnie też interesuje.🤝 odpowiedz

kaktus - 25.07.2025 / 12:32, *.centertel.pl Mało jeszcze mamy napastników???

Są inne pozycje do wzmocnienia... odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 25.07.2025 / 12:15, *.t-mobile.pl Gdyby tak zbudować drużynę z tych piłkarzy, z którymi Legia rozmawiała to ta drużyna grałaby regularnie w fazie play-off LM. Za Mioduskiego to budowa Legii polega głównie na rozmowach z piłkarzami z całego świata. A w efekcie tych rozmow do Legii trafiają glownie Kuny, Chodyny, Guale, Gile, Zyby, Kastraty i Charatiny. Natomiast jak się trafi na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa jakiś Josue, Slisz, Kramer czy Iuranovic to się robi wszystko, żeby ich się jak najprędzej pozbyć. odpowiedz

e(L)zone - 25.07.2025 / 12:00, *.interkam.pl Brać tego Hasicia z Craxy za Chodynę.To by była oczekiwana jakość na prawym skrzydle. odpowiedz

Andre as - 25.07.2025 / 10:35, *.play.pl Na razie budujemy zespół. Jest trochę złomu Kun, Gual, Chodyna, Burch Nsame Alfarela. Wczoraj zawiodła decyzyjność strzałów I brak siły tych strzałów. odpowiedz

Jaskiniowiec - 25.07.2025 / 09:49, *.orange.pl Gual, Shkurin, Afarela, Legijny Mekambe po co nam 5 napastnik ? Zamiast kolejnego napastnika przydał by się jakiś łapacz bo niestety z szacunkiem do Kacpra i Gabriela to my daleko nie zajedziemy. odpowiedz

dżonny - 25.07.2025 / 09:56, *.orange.pl @Jaskiniowiec: jednak najbardziej palącą potrzebą jest pomocnik 6. Bo augustyniak rusza się jak wóz z węglem odpowiedz

KAMIL - 25.07.2025 / 10:04, *.plus.pl @Jaskiniowiec: przede wszystkim skrzydłowy z dryblingiem bo takiego nie ma od lat. odpowiedz

Kibol w piżamie - 25.07.2025 / 11:08, *.200.70 @KAMIL: Ostatni dobry skrzydłowy to był Bartek Karwan odpowiedz

Kriss - 25.07.2025 / 11:45, *.centertel.pl @Kibol w piżamie: swoją drogą ciekawe co porabia odpowiedz

Dziadu 70 - 25.07.2025 / 11:56, *.plus.pl @Kibol w piżamie: Bartek był dobry ale szklany,od kontuzji do kontuzji odpowiedz

doctor - 25.07.2025 / 13:40, *.ukpaperrolls.com @Jaskiniowiec:

A Ja tylko dodam ze z tej konwersacji wychodzi iz Legia po prostu potrzebuje nowej jakosciowej.... calej pierwszej jedenastki. I w sumie bym sie z tym jakos mocno nie klocil. 😁 odpowiedz

