Klub z Warszawy rozmawiał z Bertugiem Yildirimem – tureckim napastnikiem występującym obecnie w Rennes. Poprzedni sezon spędził on na wypożyczeniu w hiszpańskim Getafe. Okazuje się jednak, że transfer 22-letniego napastnika ze Stambułu do Legii jest mało prawdopodobny z uwagi na kwestie finansowe.

Jaskiniowiec - 12 minut temu, *.orange.pl Gual, Shkurin, Afarela, Legijny Mekambe po co nam 5 napastnik ? Zamiast kolejnego napastnika przydał by się jakiś łapacz bo niestety z szacunkiem do Kacpra i Gabriela to my daleko nie zajedziemy. odpowiedz

dżonny - 5 minut temu, *.orange.pl @Jaskiniowiec: jednak najbardziej palącą potrzebą jest pomocnik 6. Bo augustyniak rusza się jak wóz z węglem odpowiedz

