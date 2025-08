Komentarze (16)

Amur - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Czy żyleta będzie otwarta na mecz z cypryjczykami? odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 11 godzin temu, *.Legionisci.com @Amur: Tak. odpowiedz

(L) - 12 godzin temu, *.jmdi.pl Na pewno lepiej niż Rapid. Pojedziemy ich spokojnie. odpowiedz

Slaven - 19 godzin temu, *.plus.pl Będzie czarter na Cypr? odpowiedz

wiiii - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl Ktoś się orientuje czy jeśli ogramy Larnake to mamy pewną grę w grupie LK nawet jak przegramy potem w play-off? odpowiedz

Anonim - 21 godzin temu, *.orange.pl @wiiii: tak mamy odpowiedz

InPost - 13 godzin temu, *.play.pl @wiiii: to jest dopiero 3 runda więc jeśli przegralibyśmy z cypryjczykami to spadamy do LK i tam gramy 4 rundę więc nie ma jeszcze żadnej gwarancji a patrząc na potencjalnych rywali to łatwiej będzie dostać się do LE odpowiedz

InPost - 13 godzin temu, *.play.pl @wiiii: sorki, źle przeczytałem ,jeśli ogramy cypryjczyków to mamy minimum LK więc trzeba wszystko zrobić aby ich pokonać bo to teraz najważniejszy dwumecz odpowiedz

PLK - 21 godzin temu, *.centertel.pl @wiiii: tak odpowiedz

Chudy Grubas - 22 godziny temu, *.78.183 Jak to to gra?

Do ogarnięcia? odpowiedz

Olomanolo - 23 godziny temu, *.play.pl Tylko że Legia nie wygra ze sranikiem bo sędziowie na to mie pozwolą aby wygrała odpowiedz

Lukkac1916 - 22 godziny temu, *.net.pl @Olomanolo: fakt, robili co mogli, ale im nie wyszło odpowiedz

wojti - 23 godziny temu, *.inetia.pl Chyba rywalem Banika. odpowiedz

eduardo - 22 godziny temu, *.toneticgroup.pl @wojti: no i jak kibicu? odpowiedz

Alan - 21 godzin temu, *.play.pl @wojti: I co lamo je_ana ? odpowiedz

