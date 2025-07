Kibice Banika organizują autokarowy wyjazd do Warszawy

Jak poinformowali kibice Banika, wszystkie miejsca w przygotowanych autokarach zostały wyprzedane. Jednocześnie przestrzegają wszystkich wyjazdowiczów przed nadużywaniem alkoholu. "Ten wyjazd z pewnością nie będzie imprezą alkoholową, do której niektórzy z Was są przyzwyczajeni" - informują organizatorzy wyjazdu. Odjazd autokarów z Ostrawy zaplanowano na godzinę 11:00.

majusL@legionista.com - 25.07.2025 / 15:51, *.174.42 Ave Legia !!! odpowiedz

gf - 25.07.2025 / 14:47, *.centertel.pl Mysle ze na puchary doping powinien być... odpowiedz

Garry - 25.07.2025 / 13:57, *.centertel.pl I znowu Żyleta zamknięta.....serio jesli to nie jest V kolumna w wykonaniu niektorych kibiców to co to jest ? odpowiedz

L - 25.07.2025 / 14:48, *.play-internet.pl @Garry: to nasza wina, ze nam zamykaja trybune? Ty powazny jestes? Banik wczoraj piro odpalil i zamkna im trybune? Jagiellonii zamkneli chociaz raz za puro na kazdym meczu w pucharach? odpowiedz

Stefan - 25.07.2025 / 15:22, *.t-mobile.pl @L: Nie kop się z trollem, szkoda Twojego zdrowia. odpowiedz

Banik - 25.07.2025 / 15:46, *.centertel.pl Idź stad odpowiedz

pikachu - 26.07.2025 / 08:47, *.185.102 @L: a czyja to wina? Zarządu? Pomyśl zanim coś napiszesz.

Nie śledzę poczynań Banika i nie wiem jak często odpalają piro i mają problemy z UEFA, ale raczej często się to nie zdarza (z tego co pamiętam to chyba długo w pucharach nie grali). Poza tym kara dopiero zostanie na nich nałożona.

Legia, jak wiadomo, wielokrotnie była karana za piro czy słynne blokowanie przejść więc kolejne kary lecą jako recydywa. Dlatego wydają się dużo wyższe niż u innych.

Tak samo jest teraz z mandatami za np. przekroczenie prędkości. Jeżeli w ciągu 2lat zostanie popełnione to samo wykroczenie to wysokość mandatu jest x2. Na tej samej zasadzie Legia jest karana za kibiców. odpowiedz

Komunikat - 25.07.2025 / 13:35, *.cdn77.com Uwaga, pamiętamy - tylko Trybuna Torwar! PROTEST TRWA! odpowiedz

Stefan - 25.07.2025 / 14:30, *.t-mobile.pl @Komunikat: cdn77.com? Nie macie w Czechach swoich stron? odpowiedz

L - 25.07.2025 / 14:49, *.play-internet.pl @Komunikat: to dlaczego cie nie było na aktobe na trybunie Torwar? odpowiedz

Janusz - 25.07.2025 / 22:31, *.151.116 @Komunikat: gdzie teraz pójdziesz dzieciaku. Nie masz jaj. Odwiesili protest. Siedź na pętli Torwar odpowiedz

Arek - 26.07.2025 / 00:00, *.tpnet.pl @Komunikat: już zawieszony. Zresztą, bardzo dobrze. Tym bardziej, że to strajk ostrzegawczy. odpowiedz

majusL@legionosta.com - 25.07.2025 / 12:57, *.174.42 Boją się nas kibice angielscy, boją się nas także holenderscy, boją się nas kibice banika, boi się nas cała euroliga !! odpowiedz

Bidon - 25.07.2025 / 14:58, *.centertel.pl @majusL@legionosta.com:



Spartak tez sie boi ? odpowiedz

Żal - 25.07.2025 / 16:15, *.t-mobile.pl @majusL@legionosta.com: No srają po gaciach wszyscy .Weź zjedz Snickers i opanuj emocje przed monitorem odpowiedz

Robin1916 - 25.07.2025 / 16:33, *.t-mobile.pl @majusL@legionosta.com

Zdecydowanie polecam Snickersa bo nie wytrzymujesz ciśnienia przed monitorem 😎🤣🤣 odpowiedz

Dr Zombie - 25.07.2025 / 17:55, *.tvksmp.pl @majusL@legionosta.com: fajny rym, więcej luzu polecam. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 25.07.2025 / 21:30, *.plus.pl @majusL@legionosta.com:



Boją się nas także Los Angeles Lakers 🏀 odpowiedz

