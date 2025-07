Kibice Banika organizują autokarowy wyjazd do Warszawy

Jak poinformowali kibice Banika, wszystkie miejsca w przygotowanych autokarach zostały wyprzedane. Jednocześnie przestrzegają wszystkich wyjazdowiczów przed nadużywaniem alkoholu. "Ten wyjazd z pewnością nie będzie imprezą alkoholową, do której niektórzy z Was są przyzwyczajeni" - informują organizatorzy wyjazdu. Odjazd autokarów z Ostrawy zaplanowano na godzinę 11:00.

Garry - 50 minut temu, *.centertel.pl I znowu Żyleta zamknięta.....serio jesli to nie jest V kolumna w wykonaniu niektorych kibiców to co to jest ? odpowiedz

Komunikat - 1 godzinę temu, *.cdn77.com Uwaga, pamiętamy - tylko Trybuna Torwar! PROTEST TRWA! odpowiedz

majusL@legionosta.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Boją się nas kibice angielscy, boją się nas także holenderscy, boją się nas kibice banika, boi się nas cała euroliga !! odpowiedz

